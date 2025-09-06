Những công trình dấu ấn ngành điện 80 năm qua

Thủy điện Hòa Bình là một trong những công trình lớn và quan trọng nhất của Việt Nam, nằm trên sông Đà, tỉnh Phú Thọ. Được khởi công xây dựng năm 1979, hoàn thành năm 1994 với sự giúp đỡ của Liên Xô, thủy điện Hòa Bình gồm 8 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.920 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm khoảng 8,5-9 tỷ kWh.

Đập thủy điện Hòa Bình kết cấu bêtông trọng lực và đập đất đá hỗn hợp, cao 128 m, dài 970 m. Hồ Hòa Bình chu vi khoảng 230 km, diện tích mặt hồ khoảng 208 km2, dung tích khoảng 9,45 tỷ m3 nước. Đây là một trong những hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Lộc Chung