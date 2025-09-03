'Đại lễ 80 năm Quốc khánh lan tỏa khát vọng độc lập, tự do, hòa bình'

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thành công đại lễ A80 đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lan tỏa thông điệp khát vọng độc lập, tự do, hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Chiều 3/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn Trần Cẩm Tú gửi Thư cảm ơn đến toàn thể lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.

Trong thư, ông nhấn mạnh các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, đã được tổ chức trọng thể, thành công tốt đẹp, thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân tộc. Sự kiện khẳng định giá trị thời đại, sức sống trường tồn của Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết; tạo động lực và khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng.

Đoàn xe tăng chủ lực, dẫn đầu là xe T-54B cải tiến số hiệu 565, xếp hàng trên đường Nguyễn Tri Phương để chuẩn bị di chuyển đến điểm tập kết. Ảnh: Thanh Tùng

Ông cho biết Ban Chỉ đạo Trung ương gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bậc lão thành, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, công an, thanh niên xung phong, dân quân du kích; các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công; đồng bào trong và ngoài nước; lãnh đạo, nhân dân các nước anh em, tổ chức quốc tế; cùng các ban, bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, văn nghệ sĩ, báo chí, doanh nghiệp, nhân dân Thủ đô Hà Nội.

"Những đóng góp ấy đã góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc về khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị đến bạn bè quốc tế, đồng thời mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên khắp cả nước niềm xúc động và tự hào to lớn", Thường trực Ban Bí thư viết.

Ông khẳng định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tin tưởng rằng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ tiếp tục trở thành động lực to lớn đưa dân tộc vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bộ trưởng Công an gửi thư khen các lực lượng

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, gửi thư khen công an các đơn vị, địa phương đã triển khai cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, đặc biệt là lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình.

Theo Bộ trưởng, công an cả nước đã bám sát kế hoạch, mệnh lệnh chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; kịp thời phát hiện, xử lý âm mưu chống phá, đấu tranh trấn áp tội phạm; đồng thời tổ chức hiệu quả các biện pháp bảo đảm giao thông, phòng cháy nổ, quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Các phương án an ninh vừa chặt chẽ vừa tạo thuận lợi để người dân được hòa mình trong Ngày hội non sông.

Các khối công an trước giờ sơ duyệt diễu binh diễu hành. Ảnh: Đức Đồng

Bộ trưởng cũng ghi nhận, biểu dương cán bộ, chiến sĩ công an trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành, coi đây là lực lượng đã góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, gắn bó với nhân dân; đồng thời cảm ơn sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân cả nước.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị toàn lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Quốc phòng cảm ơn báo chí

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, gửi Thư cảm ơn đến các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội. Ông ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, tác nghiệp miệt mài của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên - những người đã "vượt nắng, thắng mưa" đồng hành cùng hàng vạn quân nhân trên thao trường, bãi tập, các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính thức.

"Những đóng góp ấy đã giúp lan tỏa hình ảnh cao đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, sức mạnh quốc phòng và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới đến nhân dân và bạn bè quốc tế", ông viết.

Sơn Hà