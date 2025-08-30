Những công trình giao thông biểu tượng trong 80 năm qua

Nhà ga T2 Nội Bài, khánh thành tháng 12/2014, là ga hàng không lớn nhất Việt Nam với vốn đầu tư 75,5 tỷ yen. Thiết kế hình cánh chim, tận dụng ánh sáng tự nhiên, công trình rộng 139.000 m2, gồm khối nhà chính 4 tầng và hai cánh dài gần một km.

Ga có 17 cửa ra máy bay, 22 thang bộ hành, 283 màn hình hiển thị thông tin, hệ thống Internet đáp ứng hơn 32.000 người dùng cùng lúc. Với trang thiết bị hiện đại, T2 được đánh giá là tiện nghi nhất trong các nhà ga hàng không Việt Nam. Ảnh: Giang Huy