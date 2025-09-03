Chuyến tàu đưa quân nhân rời Hà Nội sau lễ diễu binh

Một ngày sau lễ diễu binh, các chiến sĩ từ những đơn vị ở miền Trung và Nam ra ga Hà Nội, lên tàu trở về đơn vị.
Chiến sĩ Quân đoàn 34 tham gia Khối diễu binh Tác chiến điện tử trở về nơi đơn vị đóng quân. Họ ra Hà Nội ngày 6/6, trải qua ba tháng luyện tập ở Hòa Lạc, 5 lần tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và chính lễ ngày 2/9 ở quảng trường Ba Đình.
Chiến sĩ Lực lượng tác chiến không gian mạng, do Quân khu 5 đảm nhận, chuẩn bị lên tàu trở về nơi đóng quân ở Quảng Nam.
Trong ngày 3/9, hai đoàn tàu lần lượt khởi hành từ ga Hà Nội lúc 13h15 và 20h25 đưa hơn 1.250 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5-7-9, Quân đoàn 34 trở về. Ngoài tàu hỏa, còn có chuyến bay khởi hành từ Nội Bài chiều nay đưa 367 nữ quân nhân về miền Nam.
Ánh Ngọc, sinh viên năm 2 Đại học Mở Hà Nội, là tình nguyện viên cho đại lễ A80. Ngọc chụp ảnh chung cùng chiến sĩ Nguyễn Anh Sang.
"Em đã có kỷ niệm thật đáng nhớ và tự hào trong đời sinh viên, được đóng góp một phần công sức trong đại lễ mừng 80 năm Quốc khánh", Ngọc chia sẻ.
Chiến sĩ Lê Văn Hiền thuộc Lực lượng tác chiến không gian mạng tạm biệt những người ra ga tiễn.
Bộ đội tập trung ra miền Bắc đầu tháng 6, trải qua gần trăm ngày khổ luyện trên thao trường. Mùa hè miền Bắc trở thành thử thách với họ, song ai cũng cố gắng "vì một lần diễu bước trên quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp".
Chiếc vòng tay do chiến sĩ đan bằng quân trang được tặng cho cô gái ở lại.
Ông Cao Kim Thông, cựu chiến binh tại chiến trường Quảng Trị, ra ga tiễn các chiến sĩ. "Tôi tự hào lắm, nhìn các chiến sĩ trẻ, tôi lại nhớ về thời chúng tôi hừng hực khí thế và yêu nước như thế", ông nói.
Đúng 13h15, chuyến tàu lăn bánh đưa chiến sĩ về lại đơn vị. Ở ga tàu, người dân mang cờ, hoa ra đưa tiễn, chúc các chiến sĩ thêm "rắn rỏi, hoàn thành nhiệm vụ".
Giang Huy