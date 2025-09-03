Chuyến tàu đưa quân nhân rời Hà Nội sau lễ diễu binh

Chiến sĩ Lê Văn Hiền thuộc Lực lượng tác chiến không gian mạng tạm biệt những người ra ga tiễn.

Bộ đội tập trung ra miền Bắc đầu tháng 6, trải qua gần trăm ngày khổ luyện trên thao trường. Mùa hè miền Bắc trở thành thử thách với họ, song ai cũng cố gắng "vì một lần diễu bước trên quảng trường Ba Đình là vinh dự khó quên trong đời binh nghiệp".