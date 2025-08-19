7 công trình giao thông lớn thông xe ngày 19/8

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài hơn 55 km, khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, được đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Trong ảnh là cầu vượt sông Gianh dài khoảng 2,8 km, thiết kế rộng 17,5 m, có 4 làn xe với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị, đến nay đã hoàn thiện, sẵn sàng thông xe. Ảnh: Đắc Thành