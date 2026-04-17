Những công trình biểu tượng trên đường chạy VnExpress Marathon Huế 2026

Phu Văn Lâu là nơi xuất phát của cả ba cự ly tại VnExpress Marathon Huế 2026. Công trình nằm trên đường Lê Duẩn, được xây dựng năm 1819 dưới thời vua Gia Long. Xưa kia, đây là nơi triều Nguyễn niêm yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, đồng thời công bố kết quả các kỳ thi.

Với runner, Phu Văn Lâu không chỉ là một địa danh quen thuộc, mà còn là điểm mở đầu cho cảm giác bước vào không gian trang nghiêm, cổ kính của cố đô ngay từ những km đầu tiên.