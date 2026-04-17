Những công trình biểu tượng trên đường chạy VnExpress Marathon Huế 2026

Phu Văn Lâu là nơi xuất phát của cả ba cự ly tại VnExpress Marathon Huế 2026. Công trình nằm trên đường Lê Duẩn, được xây dựng năm 1819 dưới thời vua Gia Long. Xưa kia, đây là nơi triều Nguyễn niêm yết những chỉ dụ quan trọng của nhà vua và triều đình, đồng thời công bố kết quả các kỳ thi.
Với runner, Phu Văn Lâu không chỉ là một địa danh quen thuộc, mà còn là điểm mở đầu cho cảm giác bước vào không gian trang nghiêm, cổ kính của cố đô ngay từ những km đầu tiên.
Đối diện Phu Văn Lâu, bên bờ sông Hương, Nghênh Lương Đình tạo nên một cặp hình ảnh rất đặc trưng của Huế. Công trình được xây dựng dưới thời vua Tự Đức, là nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi xuống bến thuyền rồng hoặc dừng lại hóng mát bên sông.
Không gian thoáng rộng, nằm ngay cạnh mặt nước, khiến khu vực này trở thành một trong những điểm giàu chất thơ nhất trên đường chạy. Cùng với Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình cũng là hình ảnh quen thuộc khi xuất hiện trên tờ tiền 50.000 đồng, góp phần tạo nên dấu ấn nhận diện rất riêng của Huế trong mắt du khách lẫn runner.
Trên hành trình qua bờ Nam sông Hương, runner sẽ đi qua một biểu tượng khác của Huế là trường Quốc Học. Ngôi trường được thành lập năm 1896, từng là trường Pháp - Việt của toàn xứ Đông Dương và là một trong những ngôi trường trung học đầu tiên tại Huế. Đây cũng là nơi từng ghi dấu quãng thời gian học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Sắc đỏ đặc trưng của dãy trường bên đường Lê Lợi, cùng hàng cây xanh chạy dọc ven sông Hương, khiến đoạn đường qua Quốc Học vừa mang vẻ cổ điển, vừa gợi nhắc không khí học đường rất riêng của thành phố.
Cũng trên trục bờ Nam, ga Huế mang đến một lớp ký ức khác cho cung đường, gắn với diện mạo đô thị hiện đại đầu thế kỷ XX. Nhà ga được đưa vào sử dụng từ năm 1906, đến nay vẫn giữ được vẻ cổ điển và là một phần quen thuộc trong đời sống người dân cố đô.
Sự hiện diện của ga Huế trên đường chạy giúp hành trình của runner không chỉ gói gọn trong không gian cung đình, mà còn mở rộng sang nhịp sống đô thị từng phát triển cùng đường sắt, giao thương và những chuyển động lịch sử của thành phố hơn một thế kỷ qua.
Cầu Trường Tiền là điểm chạm không thể thiếu khi nói về cung đường VnExpress Marathon. Cây cầu được khởi công từ năm 1897 dưới thời vua Thành Thái, từ lâu đã trở thành biểu tượng của Huế hiện đại bên sông Hương.
Đây cũng là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Đông Dương vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX theo kỹ thuật và vật liệu mới của phương Tây với kết cấu thép. Khi chạy qua cây cầu này, VĐV có thể cảm nhận rõ sự giao thoa giữa kiến trúc, sông nước và nhịp sống đặc trưng của cố đô.
Trung tâm của toàn bộ trải nghiệm năm nay là Kinh thành Huế, nơi từng là trung tâm quyền lực của triều Nguyễn từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1945. Đây là quần thể thành quách đồ sộ, bao gồm tường thành, hào nước, cổng thành và nhiều công trình gắn với lịch sử của cố đô.
Đặc biệt, runner tham dự cự ly 21km năm nay sẽ đi qua cả bốn mặt Kinh thành. Khi sải bước trên cung đường này, runner không chỉ chạy quanh một di tích, mà thực sự cảm nhận được chiều sâu di sản của kinh đô xưa.
Nằm trên trục chính phía trước Kinh thành, Kỳ Đài Huế là một trong những biểu tượng trung tâm của cố đô. Với cột cờ cao vươn lên trên nền thành cổ, đây là công trình dễ nhận diện bậc nhất trong không gian đô thị Huế.
Trên đường chạy VnExpress Marathon diễn ra 19/4 tới, từ nhiều đoạn chạy dọc Lê Duẩn và quanh khu vực Kinh thành, runner đều có thể bắt gặp lá cờ tung bay trên đỉnh Kỳ Đài. Hình ảnh này không chỉ là điểm nhấn thị giác, mà còn gợi cảm giác về một trung tâm lịch sử luôn hiện diện trong tầm mắt, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ hành trình thi đấu.
Cầu Thượng Tứ là một điểm chạm kết thúc trong trên cung đường chạy quanh khu vực Hoàng thành. Công trình dẫn vào cửa Thượng Tứ, một trong 13 cửa vào Kinh thành Huế, gắn với hệ thống giao thông và phòng thủ đặc trưng của kinh đô xưa.
Với runner, đoạn chạy qua đây giúp hành trình quanh Kinh thành trở nên đa dạng hơn, không chỉ có vẻ uy nghi của di tích mà còn có nét mềm mại, tĩnh lặng của hào thành và cầu nhỏ.
Hải Long
Ảnh: Võ Thạnh