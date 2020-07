Những con vật nổi tiếng trên màn ảnh

Trong "Once Upon A Time in Hollywood", Brandy vào vai thú nuôi của nhân vật Cliff Booth (do Brad Pitt đóng). Chú chó pitbull được trao giải "Palm Dog" ở liên hoan phim Cannes 2019. Đạo diễn Quentin Tarantino nói trên Hollywood Reporter: "Brandy là một diễn viên tuyệt vời. Hãy để ý đến biểu cảm khuôn mặt của chú chó. Brandy đã khiến cả đoàn phim khâm phục với khả năng diễn xuất".