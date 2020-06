Những phim nổi bật lấy bối cảnh mùa hè

“Kikujiro”, “Mùa hè chiều thẳng đứng”, “My Summer of Love” là những tác phẩm điện ảnh đặc sắc với bối cảnh mùa hạ.

Mùa hè thường được ví là mùa của tuổi trẻ, tình yêu, của những cuộc phiêu lưu bất tận. Nhiều nhà làm phim khai thác mùa hè, dựng nên câu chuyện đầy cảm xúc cho khán giả.

Early Summer (1951) - Đạo diễn Yasujiro Ozu

Nước Nhật trong kiệt tác của cố đạo diễn huyền thoại Yasujiro Ozu là một quốc gia thời hậu chiến nằm lưng chừng giữa những giá trị cũ và mới, phương Đông và phương Tây, cổ điển và hiện đại, thể hiện rõ nhất ở chân dung người phụ nữ, cũng như những va đập, đổi thay, mất mát trong các mối quan hệ gia đình. Thời bấy giờ, người phụ nữ Nhật Bản - mà đại diện là nhân vật Noriko (Setsuko Hara đóng), bắt đầu bước ra khỏi những khuôn mẫu truyền thống để trở nên tự chủ và tự do hơn. Họ cởi mở hơn trong những cuộc trò chuyện về tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc, cũng như chủ động đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình. Bộ phim xoay quanh những lời trò chuyện thủ thỉ ấy, đặt trong khung cảnh tươi đẹp và thanh bình của mùa hạ.

A Summer at Grandpa's (1984), đạo diễn Hầu Hiếu Hiền

Câu chuyện phim là kỳ nghỉ hè ở nhà ông bà của anh em cậu bé Đông Đông (Wang Chi-Kuang). Với kỳ nghỉ hè ấy, vị đạo diễn tài ba người Đài Loan đã chạm khẽ vào vùng mơ của mỗi con người, dịu dàng lật giở trang thơ thầm kín của những ai từng là trẻ con mà tuổi thơ chỉ mong ngóng đến mùa hè được bố mẹ cho về quê của ông bà nội ngoại.

Kikujiro (1999) - Đạo diễn Takeshi Kitano

Nhẹ nhàng, hài hước nhưng không kém phần cảm động, Kikujiro là câu chuyện về kỳ nghỉ hè đặc biệt nhất của một cậu bé chín tuổi Masao (Yusuke Sekiguchi đóng), khi được một ông chú gangster nửa mùa (Takeshi Kitano) dẫn đi tìm mẹ. Nỗi cô đơn của đứa trẻ sống xa vòng tay gia đình được khắc họa một cách tinh tế mà thấm thía, đặt bên cạnh những khung hình đặc tả sự yên bình, tươi đẹp, trong trẻo của mùa hè. Trong cuộc hành trình có một không hai ấy, Masao không hề đơn độc vì bên cạnh Kikujiro, cậu còn gặp nhiều người lạ tốt bụng và cùng nhau trải qua một mùa hè bất tận, không thể nào quên trong ký ức.

Mùa hè chiều thẳng đứng (2000) - Đạo diễn Trần Anh Hùng

Là phim cuối cùng trong bộ ba phim đề tài Việt Nam của Trần Anh Hùng (bên cạnh Xích lô và Mùi đu đủ xanh), Mùa hè chiều thẳng đứng kể câu chuyện về một gia đình người Hà Nội với những bí ẩn và góc khuất nằm dưới vẻ yên bình của đời sống hàng ngày. Trần Anh Hùng đã mô tả trạng thái của bộ phim này giống "đi trên dây", lơ lửng và bị mắc kẹt. Mùa hạ trong bộ phim cũng rất đặc biệt; nó ướt át, chuếnh choáng, lúc ngập tràn sự lãng mạn và trong trẻo, lúc lại mê man trong những tình yêu trái cấm. Giữa mùa hạ ấy, Hà Nội hiện lên trong một diện mạo khác lạ, vừa cổ điển vừa hiện đại và đồng thời đậm chất thơ, với những ca khúc của Trịnh Công Sơn, Lou Reed và The Velvet Underground.

My Summer of Love (2004) - Đạo diễn Pawel Pawlikowski

Mona (Natalie Press) là cô bé sống với người anh chủ quán rượu tại vùng quê, vô tình gặp Tamsin (Emily Blunt), cô gái đang trên đường đến nhà nghỉ của gia đình trong kỳ nghỉ hè. Hai cô gái như hai ngọn lửa tuổi trẻ bùng cháy với nhiệt huyết và đam mê khám phá linh hồn lẫn thể xác nhau trong mùa hè nóng bỏng. Và cuối kỳ nghỉ, mọi bí mật được phơi lộ, một trò đùa kết thúc tựa hồ như mùa hè ấy chưa từng tồn tại, để Tamsin quay lại trường học như chưa có gì xảy ra. Điều này làm Mona đau khổ và suýt giết chết Tamsin trong cơn phẫn nộ.

The Wine Of Summer (2013), đạo diễn Maria Matteoli

Ở tuổi 27, James (Ethan Peck) quyết định bỏ nghề luật sư theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau vài tuần không thể nhập vai trong vở kịch Mùa hè đỏ, anh quyết định tìm đến Tây Ban Nha, quê hương của vở kịch. Tại đây anh gặp chính tác giả của vở kịch, biết được những bí mật đằng sau nó. Trong phim, sân khấu của vở kịch tạo nên một mùa hè nóng bỏng, với những câu chuyện cảm động bên cánh đồng trồng nho và hương vị rượu mùa hè sóng sánh sắc đỏ. Xen kẽ với vở kịch thời hiện đại, là một chuyện tình dang dở từ từ hé lộ đến người xem.

The Summer of Sangaile (2015) - Đạo diễn Alante Kavaite

Sangaile (Julija Steponaityte) gặp Auste (Aiste Dirziute) trong kỳ nghỉ hè ở biệt thự của gia đình tại một vùng ngoại ô. Vốn là một cô bé khá nhút nhát, Sangaile lại ước mơ trở thành phi công. Auste biết rõ điều đó nên đã làm mọi cách giúp bạn mình vượt qua sợ hãi. Một mùa hè ngập nắng vàng trên bãi biển và hoàng hôn nơi cánh đồng cỏ lau, đôi bạn đã thực hiện những bộ ảnh thời đẹp lung linh với trang phục tự tay Auste thiết kế. Nhưng rồi tình bạn của họ sẽ đi đến đâu với tính cách dễ tổn thương của Sangaile trong khi Auste đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Một bộ phim tuyệt đẹp cho lứa tuổi chập chững bước vào đời, 17 tuổi với mùa hè lộng gió trên đường bay.

Call Me by Your Name (2017) - Đạo diễn Luca Guadagnino

Call Me By Your Name

Mối tình giữa Elio và Oliver diễn ra trong một mùa hè tươi mát ở miền Bắc nước Italy thập niên 1980, dưới ánh nắng ngọt ngào như mật, những tán cây xanh trùng điệp và nước chảy róc rách. Mùa hè phóng túng và hoang dại ấy ghi dấu sự trưởng thành của Elio, một cậu bé 17 tuổi với tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, e dè nhưng lại luôn khao khát yêu đương. Kể về tình yêu đồng tính, Call Me by Your Name không xoáy sâu vào những định kiến, cản trở của xã hội, mà tập trung khắc họa những trải nghiệm tình yêu và giới tính của Elio, khi cậu còn ở cái tuổi chênh vênh nhất của đời người, không còn là trẻ con nhưng cũng chưa hoàn toàn trở thành người lớn.

