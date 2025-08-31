Những cô gái từ chối 'dao kéo'

Lan ngồi trước máy tính hàng giờ mỗi ngày tại văn phòng ở TP HCM. Ở tuổi 35, làn da của cô ngày xỉn màu, nếp nhăn quanh mắt ngày càng rõ rệt.

Những đồng nghiệp trẻ trung hơn nhờ tiêm botox (chất làm đầy), khiến cô lên kế hoạch đến phòng khám thẩm mỹ nổi tiếng. Nhưng lo ngại về rủi ro nhiễm trùng và vẻ ngoài thiếu tự nhiên đã khiến cô dừng lại.

Thay vào đó, Lan chọn con đường khác là yoga 30 phút mỗi sáng tại công viên gần nhà, ăn rau củ hữu cơ như bông cải xanh, cà chua và các loại hạt giàu omega-3 từ chợ địa phương. Sau 6 tháng, da cô cải thiện rõ rệt về độ đàn hồi và độ ẩm, sắc tố đều màu, sáng hơn mà không cần kim tiêm.

Linh, 24 tuổi ở Tây Ninh, cũng tự ti vì khuôn mặt lệch, da đầy mụn và tóc khô xơ. Cô từng nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ nhưng sợ hãi khi đọc về rủi ro trên mạng. Theo lời khuyên đồng nghiệp, Linh chuyển sang mỹ phẩm hữu cơ như sữa rửa mặt trà xanh, mặt nạ mật ong, dầu dừa dưỡng tóc, kết hợp yoga và uống đủ nước. Sau 6 tháng, mặt đỡ lệch, da sáng mịn, mụn giảm, tóc óng ả.

"Tôi nhận ra vẻ đẹp tự nhiên không cần dao kéo, mà đến từ việc yêu thương và chăm sóc chính mình", Linh chia sẻ.

Ariana Grande cho biết cô đã không tiêm botox hay filler trong 4 năm. Ảnh: WWD

Thế hệ Millennial và Gen Z ngày càng chuộng tập thể dục đều đặn, ăn uống cân bằng và sử dụng mỹ phẩm tự nhiên thay vì chấp nhận rủi ro từ dao kéo. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chứng kiến sự gia tăng bất thường khi khách hàng tìm đến để tháo túi độn ngực và tiêm tan filler. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), khoảng 20% phụ nữ nâng ngực cần tháo bỏ túi độn trong vòng 10 năm, tỷ lệ còn cao hơn ở những người từng nâng ngực sau ung thư vú.

Shannon Wilson, vận động viên 30 tuổi ở Florida, nâng ngực năm 2021 nhưng phát hiện túi độn 2,3 kg làm giảm hiệu suất thi đấu. Chưa đầy hai năm sau, cô quyết định phẫu thuật tháo bỏ. "Tôi hoàn toàn không thích vẻ ngoài khi mang chúng. Chúng nặng, nhìn không đẹp và cảm giác tồi tệ. Giờ tôi tự tin và cảm thấy tuyệt vời", Wilson nói.

Bác sĩ Lanna Cheuck tại Central Park South xác nhận việc tiêm tan filler ở môi và má ngày càng phổ biến, báo hiệu kỷ nguyên mới của ngành thẩm mỹ. Sự thay đổi này phản ánh nhận thức về vẻ đẹp tự nhiên và cân đối được ưu tiên hơn "hoàn hảo" nhân tạo. Những người nổi tiếng như Ariana Grande (không tiêm botox hay filler trong 4 năm), Sami Sheen, Molly-Mae Hague, Olivia Culpo công khai từ bỏ các thủ thuật thẩm mỹ, truyền cảm hứng cho hàng triệu người hâm mộ chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên.

Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Một phần đến từ sự "kiệt sức" khi nhiều người nhận ra rằng việc can thiệp quá mức đã khiến ngoại hình của họ trở nên thiếu tự nhiên. Ảnh hưởng của mạng xã hội và người nổi tiếng cũng đóng vai trò quan trọng. Ban đầu, mạng xã hội có thể thúc đẩy việc theo đuổi các chuẩn mực vẻ đẹp nhân tạo, nhưng giờ đây, nhiều người nổi tiếng công khai chia sẻ về việc từ bỏ hoặc giảm thiểu các thủ thuật thẩm mỹ, truyền cảm hứng cho người hâm mộ chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Ngoài ra, theo ThS.BS Thái Thanh Yến, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn, nhận thức rõ hơn về những rủi ro tiềm ẩn của các thủ thuật thẩm mỹ. Họ muốn tìm lại cảm giác tự tin và thoải mái với cơ thể nguyên bản.

Theo Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, biến chứng xảy ra ở khoảng 14% số ca, tương đương 25.000-35.000 trường hợp trên tổng số khoảng 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ mỗi năm. Trong đó, việc tiêm các chất làm đầy không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn là nguyên nhân gây biến chứng hàng đầu.

Ngược lại, lão hóa tự nhiên nhấn mạnh vào việc "nuôi dưỡng" cơ thể từ gốc rễ. Tập thể dục như yoga, chạy bộ hay pilates không chỉ giúp giảm mỡ mà còn tăng cường tuần hoàn máu, thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên, giúp da đàn hồi hơn. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa từ trái cây, rau củ và protein nạc như cá hồi, đậu phụ giúp chống oxy hóa mạnh, cung cấp amino acid để tổng hợp collagen và elastin.

Mỹ phẩm lành tính cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Thay vì các sản phẩm chứa hóa chất mạnh, người tiêu dùng chuyển sang kem dưỡng hữu cơ, serum từ nguyên liệu tự nhiên như trà xanh, mật ong hay tinh dầu oải hương.

Các xu hướng như chăm sóc da tích hợp - kết hợp sản phẩm ngoài da với thực phẩm chức năng bên trong cũng đang bùng nổ, giúp cải thiện da từ sâu bên trong mà không cần can thiệp y tế.

Các liệu pháp không xâm lấn như laser IPL, lột da hóa học nhẹ hoặc HIFU (sóng siêu âm hội tụ cường độ cao) được ưa chuộng vì an toàn, ít đau đớn và phục hồi nhanh. Hơn nữa, công nghệ y học tái tạo, như sử dụng yếu tố tăng trưởng tái tổ hợp giúp kích thích sản sinh tế bào da mới, tăng sinh collagen, làm lành tổn thương vi mô, từ đó làm mịn da, mờ nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi.

Bên cạnh đó, việc kết hợp massage mặt và yoga để nâng cơ mặt chảy xệ được ưa chuộng. Đối với nọng cằm - vấn đề phổ biến ở người trẻ do "nghiện điện thoại" và ánh sáng xanh - thay vì tiêm tan mỡ, nhiều người chọn bài tập cơ mặt hoặc liệu pháp giảm mỡ không phẫu thuật như acid deoxycholic nồng độ thấp.

Bác sĩ Yến thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, cần cá nhân hóa lối sống, không phải ai cũng phù hợp với cùng một chế độ. Ví dụ, người làm văn phòng như Lan có thể tập trung vào yoga chống stress, trong khi người năng động như Minh ưu tiên cardio.

Các chuyên gia khuyên nên tham khảo bác sĩ trước khi bắt đầu, đặc biệt nếu có vấn đề sức khỏe nền. Hơn nữa, tránh các sản phẩm kém chất lượng để không gây kích ứng da. "Lão hóa là quá trình tự nhiên cả cơ thể lẫn làn da, cách tốt nhất không nên chống lại nó mà nên đồng hành cùng cơ thể bằng một lối sống lành mạnh, khoa học", bác sĩ Yến nói.

Mỹ Ý