Những chuyến 'road trip' bằng ôtô điện của gia đình Việt

Nhiều gia đình trẻ dùng VinFast VF 8 cho những chuyến du lịch dài ngày bởi xe có tầm di chuyển đến 562 km, được hỗ trợ bởi hạ tầng trạm sạc tiện dụng.

Với nhiều gia đình ở đô thị, cuối tuần ‘trốn phố’ hay những chuyến xuyên Việt bằng ôtô điện đang dần trở thành trào lưu, được họ chia sẻ trên mạng xã hội, hay những hội nhóm có chung sở thích, mẫu xe.

Khả năng vận hành là một trong những yếu tố được đánh giá cao trên VF 8. Ảnh: Quang Anh

Anh Nguyễn Đình Dũng (Hà Nội), một chủ xe VF 8, chia sẻ trên trang cá nhân về chuyến đi Hà Nội - Hà Giang của gia đình. Trong hơn một năm sử dụng mẫu ôtô điện, anh cho biết đây là chuyến trải nghiệm đáng nhớ của mình, khi lần đầu tiên cùng gia đình chinh phục cung đường đầy thử thách.

"Đây là cung đường hiểm trở bậc nhất tại Việt Nam, với những khúc cua tay áo liên tục và độ dốc cao, vốn không dành cho những tay lái yếu. Tuy nhiên, chiếc VF 8 đáp ứng khả năng vận hành tốt, nhờ động cơ khỏe, nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ người lái", anh nói, thêm rằng trong chuyến đi, anh và vợ thường đổi lái cho nhau.

Các chế độ hỗ trợ lái xe trên VF 8. Ảnh: Quang Anh

VinFast VF 8 phiên bản cao cấp nhất có động cơ công suất 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 620 Nm, vượt trội so với nhiều mẫu SUV trong phân khúc. Xe có hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS, gồm hàng loạt tính năng, 11 túi khí, mang đến cảm giác an toàn cho người lái và hành khách. Đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài, xe có không gian nội thất rộng rãi, chiều dài cơ sở 2.950 mm và kích thước tổng thể 4.750 x 1.934 x 1.667 mm.

VF 8 còn có nhiều tiện nghi như màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, điều hòa hai vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế trước chỉnh điện có sưởi, làm mát.

"Cứ đến kỳ nghỉ lễ là gia đình mình thường đi các điểm du lịch, bởi các con rất thích tiện nghi trên xe", anh Lê Đức Thịnh, một chủ xe VF 8 tại Hải Phòng cho biết. Chia sẻ về những chuyến "road trip" cùng gia đình, anh đánh giá cao không gian nội thất của VF 8, bởi có thể chở cả nhà cùng nhiều hành lý.

Một gia đình sử dụng VinFast VF 8. Ảnh: VinFast

Theo công bố của VinFast, VF 8 Eco một cầu có tầm di chuyển tối đa 562 km sau một lần sạc đầy, có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển Hà Nội – Quảng Bình hay TP HCM – Phú Yên mà không cần dừng sạc dọc đường. Ngoài ra, hãng xe điện sở hữu hạ tầng trạm sạc lớn nhất cả nước với hơn 150.000 cổng sạc. Theo hãng, khoảng cách trung bình giữa các trạm sạc khoảng 50 km trên đường cao tốc và 3,5 km tại các đô thị lớn. Người dùng xe điện VinFast hiện được miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027, tại toàn bộ các trạm V-Green trên cả nước.

"Trạm sạc có ở rất nhiều nơi, cứ đi vài chục km là lại thấy biển xanh quen thuộc. Hãng đặt trụ sạc ở trạm dừng chân, cây xăng, khách sạn, các điểm du lịch nổi tiếng... Gần như gia đình mình không phải lo lắng nhiều về việc sạc pin trên hành trình từ Hà Nội đến Hà Giang", anh Nguyễn Đình Dũng nói.

Bộ đôi xe điện của VinFast. Ảnh: Quang Anh

Hiện, VinFast đang áp dụng loạt ưu đãi dành cho người dùng đổi từ xe xăng sang VF 8, cao nhất 90 triệu đồng; tặng 23 triệu đồng (quy đổi điểm Vinclub) khi xuất hóa đơn trong tháng 5; tặng thêm 50 triệu đồng (điểm Vinclub) nếu đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP HCM (đến hết tháng 1/2026). Ngoài ra, chủ ô tô điện được miễn 100% lệ phí trước bạ, đến hết tháng 2/2027.

Trong hai ngày 17-18/5, người dùng có cơ hội trải nghiệm VinFast VF 8 qua các bài thử: đường zigzag, hồ nước sâu, đường gập ghềnh, EZ Drift, dốc cầu... được thiết kế bởi các chuyên gia, tại Khu CR4-II, đường Nguyễn Khắc Viện, quận 7, TP HCM.

Tuấn Vũ