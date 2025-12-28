Những cầu thủ nổi tiếng nào từng công khai chỉ trích CLB?

Sau khi Man Utd thua Middlesbrough 1-4 vào tháng 10/2005, Roy Keane tham gia ghi hình một chương trình cho kênh truyền hình nội bộ MUTV, với tiêu đề Roy Keane Plays the Pundit (Roy Keane vào vai bình luận viên).

Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút, được mô tả như một cơn thịnh nộ khi Keane không ngần ngại chỉ trích trực diện nhiều đồng đội vì sự thiếu nỗ lực, tinh thần thi đấu và thái độ trên sân, trong đó có trung vệ Rio Ferdinand - người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai.

"Chỉ vì được trả 120.000 bảng mỗi tuần và chơi tốt 20 phút trước Tottenham mà nghĩ mình là ngôi sao ư?", Keane nói.

Trong cuốn tự truyện sau này, tiền vệ người Ireland còn nói "vợ tôi có thể tắc bóng tốt hơn Darren Fletcher".

Đoạn video được đánh giá là quá nặng nề và có thể gây chia rẽ nội bộ, nên bị HLV Alex Ferguson lập tức ra lệnh cấm phát sóng. Hai tuần sau vụ việc, Keane khép lại 13 mùa giải tại Old Trafford trên cơ sở đồng thuận - một cái kết đột ngột cho thủ quân từng là biểu tượng của Man Utd.