Những cầu thủ nổi tiếng nào từng công khai chỉ trích CLB?

Sau khi Man Utd thua Middlesbrough 1-4 vào tháng 10/2005, Roy Keane tham gia ghi hình một chương trình cho kênh truyền hình nội bộ MUTV, với tiêu đề Roy Keane Plays the Pundit (Roy Keane vào vai bình luận viên).
Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 30 phút, được mô tả như một cơn thịnh nộ khi Keane không ngần ngại chỉ trích trực diện nhiều đồng đội vì sự thiếu nỗ lực, tinh thần thi đấu và thái độ trên sân, trong đó có trung vệ Rio Ferdinand - người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai.
"Chỉ vì được trả 120.000 bảng mỗi tuần và chơi tốt 20 phút trước Tottenham mà nghĩ mình là ngôi sao ư?", Keane nói.
Trong cuốn tự truyện sau này, tiền vệ người Ireland còn nói "vợ tôi có thể tắc bóng tốt hơn Darren Fletcher".
Đoạn video được đánh giá là quá nặng nề và có thể gây chia rẽ nội bộ, nên bị HLV Alex Ferguson lập tức ra lệnh cấm phát sóng. Hai tuần sau vụ việc, Keane khép lại 13 mùa giải tại Old Trafford trên cơ sở đồng thuận - một cái kết đột ngột cho thủ quân từng là biểu tượng của Man Utd.
Năm 2008, William Gallas gây chấn động nội bộ Arsenal khi công khai chỉ trích một cầu thủ trẻ giấu tên vì làm ảnh hưởng tinh thần toàn đội. Anh cho rằng nhiều đồng đội thiếu bản lĩnh, nhấn mạnh rằng đội bóng cần những chiến binh thực sự nếu muốn cạnh tranh danh hiệu. Gallas thậm chí tiết lộ cả những tranh cãi trong phòng thay đồ, gồm cuộc cãi vã giữa trận hòa Tottenham.
Việc đội trưởng công khai chuyện nội bộ khiến HLV Arsene Wenger nổi giận. Ông loại Gallas khỏi danh sách thi đấu và tước băng đội trưởng. Dù hai bên sau này hòa giải, mối quan hệ ấy không hoàn toàn trở lại như cũ.
Khi đàm phán gia hạn hợp đồng, Gallas được cho là đưa ra mức yêu cầu quá cao. Arsenal từ chối và trung vệ người Pháp rời CLB khi hợp đồng hết hạn năm 2010, khép lại giai đoạn đầy biến động tại Emirates.
Tháng 8/2013, Luis Suarez bày tỏ sự thất vọng trước bế tắc chuyển nhượng liên quan đến một điều khoản hợp đồng gây tranh cãi. Tiền đạo người Uruguay cho rằng anh có thỏa thuận miệng và một điều khoản bằng văn bản cho phép ra đi nếu Liverpool không giành vé dự Champions League, với điều kiện mức giá chào mua vượt 40 triệu bảng. Arsenal, vì thế, gửi đề nghị 40 triệu lẻ 1 bảng cho Suarez.
Nhưng Liverpool khẳng định điều khoản chỉ bắt họ đàm phán, không phải bán cầu thủ. Suarez quyết tâm thúc đẩy vụ chuyển nhượng, trong khi HLV Brendan Rodgers gọi phát ngôn của anh là thiếu tôn trọng CLB. Cuối cùng, Suarez ở lại mùa 2013-2014, thi đấu xuất sắc với 31 bàn, rồi chuyển đến Barca vào mùa hè năm sau.
Raheem Sterling là cầu thủ Liverpool tiếp theo nổi loạn, chưa đầy một năm sau khi Suarez rời sân Anfield. Tiền đạo cánh người Anh trả lời cuộc phỏng vấn với BBC Sport mà chưa được CLB cho phép. Tại đây, anh phủ nhận việc từ chối bản hợp đồng mới trị giá khoảng 130.000 USD mỗi tuần vì tham tiền, khẳng định tương lai chỉ được quyết định vào cuối mùa và mục tiêu lớn nhất là chinh phục danh hiệu.
Chỉ ba tháng sau, tiền vệ người Anh hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu USD sang Man City. Trong 7 năm thi đấu tại sân Etihad, Sterling đoạt 10 danh hiệu lớn, rồi chuyển sang Chelsea và Arsenal.
Việc Mauro Icardi rời Inter năm 2020 phần lớn không xuất phát từ những phát ngôn của anh, mà từ loạt tuyên bố công khai hằng tuần của vợ kiêm người đại diện lúc đó Wanda Nara trên truyền hình Italy.
Trong vai trò bình luận viên của chương trình Tiki Taka, Nara liên tục nhắc đến tình trạng hợp đồng của Icardi, cho rằng tiền đạo Argentina không được CLB bảo vệ và thậm chí tuyên bố Icardi chỉ cần năm đường chuyền tử tế mỗi trận để ghi bàn.
Những bình luận này khiến HLV lúc đó Luciano Spalletti và nhiều cầu thủ Inter phẫn nộ, cho rằng chúng tác động tiêu cực đến tinh thần đội bóng. Hệ quả là Icardi bị tước băng đội trưởng. Đáp lại, Icardi từ chối thi đấu, viện lý do chấn thương đầu gối không được xác nhận bởi bộ phận y tế.
Cuộc đối đầu căng thẳng kéo dài suốt nhiều tuần, khiến anh bị gạt khỏi kế hoạch thi đấu của Inter. Khi mối quan hệ trở nên không thể hàn gắn, chân sút 1993 được đẩy sang PSG, khép lại giai đoạn đầy sóng gió tại San Siro.
Chưa đầy sáu tháng sau khi trở lại Chelsea với mức phí kỷ lục 135 triệu USD bảng năm 2021, Romelu Lukaku gây bão khi trả lời phỏng vấn Sky Sport Italy. Trong đó, tiền đạo người Bỉ nói không hài lòng với tình hình hiện tại ở Chelsea, chê hệ thống chiến thuật của HLV Thomas Tuchel và muốn trở lại Inter. Làn sóng chỉ trích tăng mạnh, buộc Tuchel phải loại Lukaku khỏi danh sách thi đấu, đồng thời tiền đạo này được cho là bị phạt nội bộ.
Vài ngày sau, Lukaku xuất hiện trên Chelsea TV để công khai xin lỗi. Dù Tuchel để ngỏ khả năng đưa Lukaku trở lại đội hình, tương lai của tiền đạo người Bỉ tại Stamford Bridge gần như đã ngã ngũ. Mùa hè năm sau, anh trở lại Inter theo dạng cho mượn, khép lại một trong những chương lùm xùm ngắn ngủi nhưng ồn ào nhất trong sự nghiệp.
Trong cuộc phỏng vấn gây chấn động với Piers Morgan tháng 11/2022, Cristiano Ronaldo công khai chỉ trích Man Utd trên nhiều phương diện. Siêu sao Bồ Đào Nha nói anh cảm thấy bị CLB phản bội và không được Erik ten Hag - HLV lúc đó của đội - tôn trọng. Anh cho rằng cơ sở vật chất của Man Utd gần như không thay đổi so với thời điểm anh rời đi.
Ronaldo cũng cáo buộc một số lãnh đạo cấp cao của CLB thiếu sự thấu hiểu, đặc biệt sau nỗi đau mất con vào tháng 4, đồng thời cho rằng họ đã tìm cách đẩy anh ra khỏi đội bóng. Những phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội và làm rạn nứt hoàn toàn mối quan hệ giữa đôi bên.
Chỉ vài ngày sau buổi phỏng vấn, Man Utd thông báo đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Ronaldo. Đến đầu năm 2023, tiền đạo sinh năm 1985 gia nhập Al Nassr, khép lại chương cuối đầy sóng gió trong lần trở lại Old Trafford.
Hôm 7/12, khi Liverpool bị cầm hòa 3-3 trên sân của Leeds United, Salah lần thứ ba liên tiếp bị HLV Arne Slot xếp ngồi dự bị. Anh tỏ ra bất bình, nên sau trận đã công khai tuyên bố bị CLB đối xử bất công.
Tiền đạo 33 tuổi tin rằng có ai đó ở CLB muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên anh, và khẳng định giữa bản thân và HLV Slot không còn bất kỳ mối quan hệ nào. Ngôi sao người Ai Cập nói những cam kết dành cho anh khi ký hợp đồng hai năm vào cuối mùa trước đã không được thực hiện.
Sau đó, Salah xin lỗi đồng đội và trở lại trong trận thắng Brighton 2-0. Anh đang cùng tuyển Ai Cập thi đấu Cup châu Phi (AFCON 2025) và vẫn có thể rời Liverpool trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, PA, AFP