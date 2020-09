Những bộ phim về du hành thời gian

"Predestination", "Interstellar", "Source Code"... là những tác phẩm điện ảnh thách thức người xem tìm hiểu chủ đề du hành thời gian.

Tenet của đạo diễn Christopher Nolan chiếu ngày 28/8 gây chú ý với khán giả vì tình tiết rắc rối về thời gian. Trước tác phẩm này, điện ảnh thế giới có nhiều phim mang yếu tố xuyên không gian, thời gian, đậm màu sắc phiêu lưu, trinh thám lẫn triết lý nhân sinh.

Edge of Tomorrow (2012)

Phim có tài tử Tom Cruise đóng chính, lấy bối cảnh cuộc chiến giữa con người và quái vật ngoài hành tinh trong tương lai. Nhân vật Trung tá Bill Cage vô tình sở hữu khả năng quay ngược thời gian, mang đến cơ hội thắng lợi cho nhân loại. Theo ScreenRant, những bộ giáp trong phim đều được làm bằng mô hình thật, không qua kỹ xảo, hậu kỳ. Ngoài ra, Emily Blunt tham gia diễn xuất khi đang mang thai. Tạp chí Empireì so sánh phim với những tác phẩm kinh điển cùng chủ đề như Aliens, Starship Troopers, The Matrix...

Tom Cruise và Emily Blunt trong "Edge of Tomorrow". Ảnh: Village Roadshow Pictures.

Twelve Monkeys (1995)

Chuyển thể từ phim ngắn Pháp - La Jetée, Twelve Monkeys có bối cảnh năm 2035, 43 năm sau thảm họa một loại virus lây lan khắp thế giới, buộc con người phải sinh tồn dưới lòng đất. James Cole (do Bruce Willis thủ vai) được cử về quá khứ, tìm nguồn gốc loại virus này nhằm giúp các nhà khoa học tìm ra vaccine. Bên cạnh Bruce Willis, phim có sự góp mặt của một trong số gương mặt trẻ điển trai nhất Hollywood thời bấy giờ - Brad Pitt.

Source Code (2011)

Phim kể về hành trình ly kỳ của đại úy Colter Stevens (do Jake Gyllenhaal thủ vai) trên chuyến tàu định mệnh. Colter Stevens nằm trong chương trình thử nghiệm giả lập của chính phủ nhằm tìm ra thủ phạm đặt quả bom trên chuyến tàu đó trong vòng tám phút. Hết thời gian hiệu lực, Stevens lập tức trở về phòng thí nghiệm. Source Code cũng thành công về mặt doanh thu khi thu về 147,3 triệu USD so với 32 triệu USD kinh phí sản xuất.

Déjà Vu (2006)

Trong phim trinh thám, tài tử Denzel Washington đóng chính - đặc vụ Doug Carlin. Anh được công nghệ trợ giúp để trở về quá khứ điều tra một vụ trọng án xảy ra tại bến phà New Orleans. Theo dấu chân Carlin, bí ẩn về tên thủ phạm gây ra vụ thảm sát dần được hé lộ. Déjà Vu từng thắng giải Buena Vista International của Golden Reel Award.

Denzel Washington đóng chính trong "DéJàvu". Ảnh: Touchstone Pictures

The Butterfly Effect (2004)

Phim theo thể loại kinh dị tâm lý, từng được Hiệp hội Nhà văn Khoa học viễn tưởng Mỹ đề cử giải Nebula cho kịch bản xuất sắc. Tác phẩm xoay quanh Evan Treborn, chàng trai có khả năng quay ngược về quá khứ để sửa đổi cuộc đời đen tối của anh. The Butterfly Effect cũng được nhiều khán giả trẻ đón nhận, được đề cử Teen Choice Awards năm 2004.

Looper (2012)

Phim xoay quanh các sát thủ đánh thuê ở hiện tại có nhiệm vụ hạ sát những mục tiêu được gửi từ tương lai, nhằm xóa dấu vết các vụ mưu sát. Nhân vật chính là Joe (do Joseph-Gordon Levitt thủ vai) - một sát thủ lành nghề - do phạm phải sai lầm, anh phải lẩn trốn khắp thế giới. Looper không chỉ được các nhà phê bình đánh giá cao về nội dung mà còn thành công về doanh thu phòng vé với 176,5 triệu USD so kinh phí vỏn vẹn 30 triệu USD.

Minority Report (2002)

Tác phẩm do Steven Spielberg đạo diễn, Tom Cruise đóng chính. Minority Report lấy đề tài trinh thám ở bối cảnh tương lai. Tuy nhiên, Spielberg không làm người xem choáng ngợp bởi những thuật ngữ công nghệ mà bằng nội dung nhiều tầng lớp ý nghĩa, nhiều tình tiết nút thắt. Minority Report nhận đề cử Oscar cho hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc.

Interstellar (2014)

"Người anh em" của Tenet có bối cảnh tương lai khi tài nguyên trên Trái đất dần cạn kiệt. Phi hành gia đã giải nghệ - Cooper (Matthew McConaughey thủ vai) - đảm nhận vai trò bay lên vũ trụ, tìm kiếm vùng đất mới cho sự sống thông qua một lỗ hổngcó thể đi xuyên thời gian, không gian tức thời. Theo đạo diễn Christopher Nolan, ông cho trồng cả đồng ngô để phục vụ cảnh quay trong phim và bán số ngô đó để bù vốn cho phim.

Predestination (2014)

Phim kinh dị hành động khoa học viễn tưởng của Asutralia do Michael và Peter Spierig viết kịch bản, đạo diễn, dựa theo truyện ngắn All You Zombies (năm 1959, Robert A.Heinlein). Tác phẩm kể về một đặc vụ thuộc tổ chức bí ẩn, giữ nhiệm vụ điều tra một tên khủng bố xuyên lịch sử.

Có cốt truyện phức tạp, khó hiểu và cái kết bất ngờ, Predestination được trang Rotten Tomatoes đánh giá cao với số điểm khen chiếm 83%. Phim thành công khi được Viện hàn lâm Điện ảnh và Nghệ thuật Australia trao giải quay phim xuất sắc, thiết kế sản xuất xuất sắc, Dựng phim xuất sắc.

