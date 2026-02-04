Những bộ phận trên ôtô bắt buộc phải sạch

Những chi tiết nhỏ như đèn, biển số, kính, gương phải luôn sạch vì liên quan tới an toàn hoặc quy định của luật.

Biển số - thẻ căn cước của phương tiện

Biển số là căn cứ để nhận diện xe trong mọi tình huống giao thông, từ kiểm soát trực tiếp đến xử phạt nguội. Tuy nhiên, không ít xe lưu thông với biển số bị bùn đất, bụi bẩn che lấp, thậm chí gập cong, trầy xước khiến ký tự không còn rõ ràng.

Biển số bẩn không ảnh hưởng tới an toàn khi lái xe, nhưng lại gây khó khăn cho công tác quản lý, xử lý vi phạm và truy vết khi xảy ra tai nạn. Đây cũng là lý do hành vi này bị coi là vi phạm hành chính.

Theo Nghị định 168/2024 về xử lý vi phạm giao thông đường bộ, người điều khiển ôtô có thể bị phạt tiền 20-26 triệu đồng nếu biển số bị che lấp, không rõ chữ số, kể cả trong trường hợp không chứng minh được yếu tố bất khả kháng.

Gương chiếu hậu - đôi mắt phía sau của tài xế

Gương bẩn, mờ, bám nước mưa hoặc bùn đất khiến tầm quan sát bị thu hẹp, đặc biệt nguy hiểm khi chuyển làn, quay đầu hoặc lùi xe. Nhiều vụ va quệt trong đô thị xuất phát từ việc tài xế không thấy xe máy phía sau, đôi khi không phải do thiếu kỹ năng, mà vì gương chiếu hậu bẩn, mờ, không thể hiện rõ hình ảnh.

Luật giao thông quy định xe tham gia giao thông phải có đủ gương chiếu hậu và đảm bảo hiệu quả quan sát. Trường hợp gương bị bẩn đến mức không còn tác dụng, người lái vẫn có thể bị xử phạt như lỗi thiếu hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật. Cụ thể, Nghị định 168/2024 quy định ôtô không có gương chiếu hậu hoặc có nhưng không đúng tiêu chuẩn thiết kế có thể bị phạt tiền 400.000- 600.000 đồng. Gương phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về bề mặt phản xạ và tầm nhìn.

Xe quá bẩn sẽ ảnh hưởng tới an toàn bản thân và vi phạm luật. Ảnh: Economic Times

Kính lái - tấm khiên bảo vệ người lái

Kính lái bẩn là một trong những nguyên nhân phổ biến gây mất an toàn, nhất là khi đi ngược nắng, trời mưa hoặc ban đêm. Lớp bụi mỏng, dầu mỡ hay dấu vết côn trùng tưởng chừng vô hại, nhưng dưới ánh đèn pha hoặc ánh mặt trời có thể tạo thành lớp phản quang, khiến người lái bị lóa mắt.

Kính lái không đảm bảo tầm nhìn làm tăng nguy cơ phản ứng chậm, phanh gấp hoặc xử lý sai tình huống. Với xe chạy tốc độ cao, chỉ một khoảnh khắc mất quan sát cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Kính lái phải đảm bảo độ trong suốt, không che khuất tầm nhìn của người điều khiển.

Kính hậu - điểm mù dễ bị bỏ quên

So với kính lái, kính hậu thường ít được chú ý vệ sinh hơn, đặc biệt trong mùa mưa hoặc khi xe chạy đường bùn đất. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận quan trọng khi lùi xe, đỗ xe song song hoặc quan sát phương tiện phía sau trong điều kiện đông đúc.

Kính hậu bẩn khiến tài xế phải phụ thuộc hoàn toàn vào gương chiếu hậu, trong khi gương cũng có thể bị che khuất hoặc phản chiếu sai lệch. Điều này làm tăng nguy cơ va chạm với xe máy, người đi bộ hoặc chướng ngại vật phía sau xe.

Đèn - Ngôn ngữ giao tiếp trên đường

Hệ thống đèn, gồm đèn chiếu sáng, đèn phanh, đèn xi-nhan, có vai trò truyền tín hiệu cho các phương tiện xung quanh. Khi đèn bị bẩn, ánh sáng yếu đi hoặc tín hiệu không còn rõ ràng, người đi sau khó nhận biết ý định của xe phía trước.

Đèn bẩn đặc biệt nguy hiểm vào ban đêm hoặc trong điều kiện sương mù, mưa lớn. Xe lưu thông phải có đủ đèn và đèn phải hoạt động hiệu quả. Đèn bị bẩn đến mức không đảm bảo khả năng chiếu sáng hay phát tín hiệu cũng có thể bị xử phạt như lỗi kỹ thuật.

Giữ các bộ phận trên xe luôn sạch sẽ không chỉ là thói quen văn minh, mà còn là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn và tránh rắc rối pháp lý. Trong bối cảnh camera giám sát ngày càng dày đặc, một biển số bẩn hay đèn mờ cũng đủ khiến tài xế dính lỗi mà không hề hay biết.

Nguyên Vũ