Những bộ cánh 'mặc như không' năm 2025

Theo W, ngoài Y2K, xu hướng lớn của năm nay còn có xuyên thấu kết hợp mốt ngực trần. Những bộ váy hở bạo được xử lý bằng chất liệu mỏng, đường cắt tối giản, đánh lừa thị giác đem tới vẻ ngoài như khỏa thân. Theo tạp chí, các yếu tố này khiến nhiều người nổi tiếng chú ý và chuộng sử dụng lên thảm đỏ, nhằm đem tới thông điệp về sự tự do. Tuy nhiên, chúng cũng gây tranh cãi về sự sexy quá mức.

CNN đánh giá thiết kế Jenna Ortega mặc tại lễ trao giải Emmy 2025 là một trong những bộ cánh đẹp và táo bạo của năm. Trang phục do Sarah Burton thực hiện cho Givenchy, thân trên đính đá quý. Diễn viên chọn phong cách làm đẹp đậm chất Gothic, toát lên vẻ thanh lịch và bí ẩn.