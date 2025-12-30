Những bộ cánh 'mặc như không' năm 2025

Theo W, ngoài Y2K, xu hướng lớn của năm nay còn có xuyên thấu kết hợp mốt ngực trần. Những bộ váy hở bạo được xử lý bằng chất liệu mỏng, đường cắt tối giản, đánh lừa thị giác đem tới vẻ ngoài như khỏa thân. Theo tạp chí, các yếu tố này khiến nhiều người nổi tiếng chú ý và chuộng sử dụng lên thảm đỏ, nhằm đem tới thông điệp về sự tự do. Tuy nhiên, chúng cũng gây tranh cãi về sự sexy quá mức.
CNN đánh giá thiết kế Jenna Ortega mặc tại lễ trao giải Emmy 2025 là một trong những bộ cánh đẹp và táo bạo của năm. Trang phục do Sarah Burton thực hiện cho Givenchy, thân trên đính đá quý. Diễn viên chọn phong cách làm đẹp đậm chất Gothic, toát lên vẻ thanh lịch và bí ẩn.
Ở tiệc hậu Oscar, diễn viên Julia Fox gây chú ý với bộ đầm bằng voan trong suốt, trang trí lọn tóc giả màu nâu ở những điểm nhạy cảm. Thiết kế lấy cảm hứng từ kiệt tác The Birth of Venus (Sự ra đời của thần Vệ Nữ) của Sandro Botticelli thời Phục hưng. Trang phục nằm trong bộ sưu tập Xuân 2023 của Dilara Fındıkoğlu.
Elle mô tả với bộ đầm đính đá hở toàn bộ lưng, Margot Robbie khiến nhiều người ngoái nhìn ở buổi ra mắt A Big Bold Beautiful Journey tại London tháng 9. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Haute Couture Xuân 2025 của Armani. Theo Page Six, Margot muốn mặc trang phục của Armani trên thảm đỏ để tri ân nhà thiết kế nổi tiếng khi ông qua đời cách đó vài ngày. Video: W
Tại trung tâm Rockefeller tháng 6, Miley Cyrus thể hiện vẻ quyến rũ bằng đầm trong suốt của Ludovic de Saint Sernin, sandals Tom Ford. Ca sĩ tạo vẻ ngầu với kính râm Saint Laurent cùng kiểu tóc búi cao. Ảnh: Instagram Miley Cyrus
Dakota Johnson tạo ấn tượng bằng đầm ren của Gucci, kết hợp mốt khoe nội y khi tới buổi tiệc của tập đoàn Kering ở New York. Vì bộ váy có họa tiết dày đặc, cô tiết chế trang sức, chỉ đeo bông tai đính đá ngọc lục bảo.
Sabrina Carpenter chọn nội y màu nude khi diện đầm xuyên thấu của Valentino, phối khăn lông tím. Bộ cánh toát lên vẻ cổ điển của những năm 1970.
Vogue đánh giá Zoë Kravitz là người đẹp có phong cách thú vị nhất tiệc hậu Oscar năm nay. Cô chọn đầm satin của Saint Laurent với mặt trước tối giản và kín đáo. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần lưng cut-out đắp vải trong suốt, đính nơ ở eo.
Olivia Wilde vào nhóm sao gợi cảm nhất tiệc hậu Oscar với đầm trong suốt của Chloé mang phong cách bohemian.
Demi Moore tôn dáng cùng đầm ren Gucci ở sự kiện tại New York tháng 11.
Greta Lee được khen ngợi khi mặc đầm Dior. Thiết kế táo bạo với phần thân trên xuyên thấu và đường cắt sâu ở hông, đồng thời toát lên vẻ sang trọng ở phần chân váy.
Sao Mai
Ảnh: AFP