Y2K - phong cách hot nhất 2025

Theo Vogue, năm nay, Y2K bùng nổ, trở thành ngôn ngữ thời trang có ảnh hưởng nhất toàn cầu, phủ sóng trong nhiều hoạt động, sự kiện. Phong cách này xuất hiện trong đa số show diễn ở các tuần lễ thời trang lớn nhỏ khắp nơi trên thế giới. Trên sàn diễn, nhiều hãng mốt tung ra những thiết kế gợi nhớ thời kỳ đầu 2000 như denim, váy trùm quần, áo xếp bèo. Trên thị trường đồ cũ, những chiếc túi kinh điển đầu thập niên 2000 của Louis Vuitton, Chloé cũng được săn lùng trở lại. Ảnh: Gorunway
Y2K là cách viết tắt của "Year 2000", thuật ngữ nói về sự cố diễn ra vào thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000 khi máy tính thế hệ cũ gặp khó khăn trong việc lưu trữ dữ liệu ở thiên niên kỷ mới.
Trong làng mốt, phong cách thời trang Y2K được lấy cảm hứng từ giữa những năm 1990 và đầu những năm 2000 khi internet trở nên phổ biến hơn. Kiểu mặc này pha trộn giữa cái mới và cũ, chịu ảnh hưởng từ bước tiến công nghệ. Chất liệu sáng bóng, họa tiết cánh bướm, quần cạp trễ, crop top, cardigan, váy xếp ly, túi baguette, kính râm nhiều màu sắc, crop top, dép sục gót thấp, giày thể thao chunky là đặc trưng của Y2K. Ảnh: Gorunway
Nhiều ngôi sao đã góp phần đưa Y2K lên bệ phóng, trong đó có Lisa. Trên sân khấu, ca sĩ nhóm Blackpink thường xuyên mặc những thiết kế cạp trễ, áo ngắn hết cỡ, để hở vòng eo con kiến. Ảnh: Instagram Lisa
Dua Lipa lăng xê kiểu mốt bằng đầm cut-out bằng vải lưới ánh bạc - chất liệu đặc trưng của đầu những năm 2000. Ảnh: Instagram Dua Lipa
Trên thảm đỏ, phong cách này là lựa chọn của diễn viên Ayo Edebiri, thể hiện qua mốt váy trùm quần.
Ngoài những gương mặt trên, Elle Fanning cũng theo đuổi xu hướng khi đeo vòng choker trong Liên hoan phim New York 2025. Diễn viên kết hợp với suit và đồ lót satin, tạo ra hình ảnh vừa thanh lịch, vừa nổi loạn. Miley Cyrus tạo ra sức hút bằng cách liên tục thay đổi các kiểu tóc và lớp trang điểm Y2K.
Ở Việt Nam, Thanh Thủy là đại diện tiêu biểu của lối mặc này. Hoa hậu nhiều lần ghi điểm với cách kết hợp hài hòa giữa vẻ nữ tính và phá cách. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo báo cáo phân tích xu hướng 2025 của trang Heuritech, các món đồ như crop top, mini skirt, áo khoác bolero, tracksuit, phụ kiện ánh kim tiếp tục tăng trưởng mạnh. Vogue nhận định Y2K đã trở thành phong cách ổn định, nằm trong top những xu hướng có tần suất xuất hiện cao nhất năm nay.
Kiểu mặc không chỉ chinh phục người nổi tiếng mà còn được các gen Z yêu thích. Nhờ TikTok, Instagram và các KOL, phong cách trở nên thịnh hành, gần gũi, ngày càng được nhiều người lựa chọn.
Tạp chí Marie Claire nhận xét nhiều yếu tố khiến Y2K phát triển mạnh năm nay. Theo quy luật lịch sử thời trang, cứ mỗi 20 năm, phong cách hot của một thập niên sẽ quay lại. Năm 2025 nằm đúng "điểm vàng" của chu kỳ hoài niệm đầu 2000, khiến Y2K được đón nhận nhiệt liệt.
Một lý do khác giúp xu hướng hot hơn là tinh thần nổi loạn, vui vẻ và phá bỏ quy chuẩn. Đây là điều mà thế hệ trẻ - những người lớn lên trong xã hội số nhiều áp lực - đang hướng đến.
Không giống thời kỳ đầu, Y2K hiện nay có nhiều biến tấu để hòa nhịp với nhu cầu, sở thích của số đông. Thay vì mang tính nổi loạn của văn hóa pop năm 2003, Y2K hiện nay thường được pha trộn thêm tính sang trọng hoặc high-tech với các thiết kế như blazer quá khổ, denim tối màu, đầm satin dài, tay áo bồng.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest