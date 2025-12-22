Y2K - phong cách hot nhất 2025

Y2K là cách viết tắt của "Year 2000", thuật ngữ nói về sự cố diễn ra vào thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000 khi máy tính thế hệ cũ gặp khó khăn trong việc lưu trữ dữ liệu ở thiên niên kỷ mới.

Trong làng mốt, phong cách thời trang Y2K được lấy cảm hứng từ giữa những năm 1990 và đầu những năm 2000 khi internet trở nên phổ biến hơn. Kiểu mặc này pha trộn giữa cái mới và cũ, chịu ảnh hưởng từ bước tiến công nghệ. Chất liệu sáng bóng, họa tiết cánh bướm, quần cạp trễ, crop top, cardigan, váy xếp ly, túi baguette, kính râm nhiều màu sắc, crop top, dép sục gót thấp, giày thể thao chunky là đặc trưng của Y2K. Ảnh: Gorunway