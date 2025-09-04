Nhà thiết kế Armani qua đời

"Ông hoàng thảm đỏ" Giorgio Armani qua đời bên người thân ở tuổi 91 ngày 4/9.

Tập đoàn Armani viết trong thông báo: "Với nỗi buồn vô hạn, Tập đoàn Armani xin báo tin về sự ra đi của người sáng lập, người sáng lập và nguồn động lực không biết mệt mỏi: Giorgio Armani". Hãng chưa công bố lý do nhà thiết kế qua đời.

Theo Reuters, Armani đã không khỏe trong một thời gian và lần đầu vắng mặt trong Tuần lễ thời trang nam Milan hồi tháng 6. Công ty cho biết tang lễ sẽ được tổ chức ngày 6 và 7/9 tại Milan, sau đó là sự kiện riêng tư vào ngày chưa xác định.

Nhà thiết kế Giorgio Armani cảm ơn những tràng pháo tay cuối buổi trình diễn của ông trong Tuần lễ thời trang Haute Couture Xuân Hè 2025 dành cho nữ, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, tại Paris ngày 28/1/2025. Ảnh: AFP

Sinh năm 1934, tại thị trấn Piacenza, miền bắc Italy, Armani là biểu tượng của phong cách Italy hiện đại và thanh lịch. Ở ông có sự kết hợp giữa tài năng nghệ thuật của một nhà thiết kế thời trang và sự nhạy bén của một doanh nhân. Năm 1975, ông cùng kiến trúc sư Sergio Galeotti thành lập thương hiệu mang tên ông.

Trong bối cảnh thị trường xa xỉ hiện nay vốn đang bị chi phối bởi các tập đoàn lớn như LVMH, chủ sở hữu Louis Vuitton, và Kering, công ty mẹ của Gucci, Armani là một trong số ít nhà thiết kế vẫn giữ được vị thế là cổ đông duy nhất của công ty. Cho đến nay, vẫn chưa có người kế thừa rõ ràng nào cho Armani. Thương hiệu được các nhà phân tích tại Bloomberg Intelligence định giá từ 8 đến 10 tỷ euro năm 2024.

Sức ảnh hưởng của Armani được cho là lan tỏa trong suốt những năm 1980 tới nay. Armani được ca ngợi với những đường cắt may chính xác và hoàn hảo, trường tồn theo thời gian. Nhiều người sẵn sàng săn lùng các bộ trang phục cổ điển của ông ở thị trường đồ cũ. Những bộ âu phục của ông mang đến cho phụ nữ một diện mạo mạnh mẽ, tinh tế. Tại các sự kiện lớn nhỏ của làng giải trí, đa số ngôi sao, trong đó có Cate Blanchett, thường xuyên chọn đầm dạ hội của ông trên thảm đỏ. Vì thế, ông được giới yêu thời trang gọi là Vua thảm đỏ.

Giorgio Armani nhận được nhiều giải thưởng danh giá, gồm Huân chương Công trạng của Cộng hòa Italy năm 2021, một trong những danh hiệu cao quý nhất của đất nước, và Giải thưởng Thành tựu Trọn đời từ Hội đồng Nhà thiết kế Thời trang Mỹ. Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) năm 2002.

Sao Mai (theo Reuters)