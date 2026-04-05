Những biệt thự triệu USD của Miley Cyrus

Cuối tháng 3, tạp chí kiến trúc Architectural Digest (AD) thống kê những biệt thự triệu USD cùng các thương vụ mua bán nhà của Miley Cyrus sau 20 năm cô nổi tiếng từ bộ phim Hannah Montana (2006-2011). Năm 2011 - cũng là thời điểm tập cuối lên sóng, cô mua ngôi nhà đầu tiên với giá 3,9 triệu USD.
Biệt thự nằm tại khu phố Studio City, Los Angeles (Mỹ) gần nơi gia đình cô sống khi đó. Nhà rộng khoảng 460 m2, gồm năm phòng ngủ, bảy nhà tắm, khu tập yoga, hồ bơi nước mặn và spa. Theo AD, Miley Cyrus có thói quen bán bớt bất động sản trước khi mua cái mới nhưng cô luôn giữ căn nhà đầu tiên. Ảnh: Realtor
Năm 2015, truyền thông Mỹ đưa tin Miley Cyrus chi khoảng 5,5 triệu USD để mua một khu đất có trang trại và vườn nho ở Hidden Hills, Los Angeles. Theo House Beautiful, nhà có phòng ngủ, một hầm rượu với sức chứa 1.000 chai, hồ bơi, khu vực nướng ngoài trời và vườn rau. Khuôn viên còn có chuồng ngựa 10 gian, sân tập cưỡi, bãi chăn thả có hàng rào bao quanh. Năm 2018, cô bán biệt thự với giá tương đương lúc mua. Ảnh: TNI Press LTD
MV Younger You của Miley Cyrus ra mắt ngày 27/3, dịp kỷ niệm 20 năm Hannah Montana phát hành. Video: YouTube Miley Cyrus
Năm 2016, Miley Cyrus mua một ngôi nhà hai tầng tại thành phố biển Malibu, California, với giá 2,5 triệu USD. Nơi này từng là tổ ấm của cô với chồng cũ - tài tử Liam Hemsworth. Năm 2020, ca sĩ bán với giá 1,7 triệu USD sau khi cả hai chia tay.
Nhà rộng khoảng 128 m2, nằm khuất sau những hàng cây nhiệt đới. Phòng khách và nhà ăn có trần cao với cửa kính mở ra sân sau, phòng ngủ chính có ban công hướng ra chòi nghỉ trong vườn. Ngoài khu sinh hoạt, Cyrus bố trí thêm một studio thu âm mang bảy sắc cầu vồng. Ảnh: The MLS
Ngôi nhà thứ tư của Miley Cyrus nằm tại bang Tennessee - quê nhà của ca sĩ - có giá 5,8 triệu USD khi cô mua nó năm 2017. Theo AD, khu đất rộng hơn 135.000 m2, còn diện tích nhà khoảng 650 m2. Tạp chí nhận xét biệt thự mang phong cách nông thôn khi có mái hiên dài, sàn gỗ tái chế, trần nhà cao và nhiều lò sưởi. Năm 2022, cô bán nơi này với giá 14,5 triệu USD. Ảnh: Fridrich & Clark
Ca khúc The Best Of Both Worlds trong phim Hannah Montana. Video: YouTube DisneyMusicVEVO
Năm 2020, Miley Cyrus tiếp tục mua một căn nhà với giá năm triệu USD ở Hidden Hills, sau khi ly hôn Liam Hemsworth. Theo AD, cô và mẹ - bà Tish Cyrus - cùng thiết kế nội thất, biến nơi đây thành một không gian đầy màu sắc. Một số nơi nổi bật như phòng trang điểm với giấy dán tường da báo, studio thu âm được trang trí theo chủ đề ảo giác (psychedelic-themed). Ảnh: Jenna Peffley
Trò chuyện với AD năm 2021, cô cho biết: "Một trong những điều làm tôi yêu ngôi nhà là dù nó lòe loẹt đến đâu, vẫn có những chi tiết mạnh mẽ, nam tính. Tôi nghĩ nó phản ánh giới tính của tôi". Miley Cyrus công khai là người thuộc hệ pansexual (yêu người thuộc mọi giới tính) năm 2015.
Phòng khách trong biệt thự ở Hidden Hills. Ảnh: Jenna Peffley
Nhà có sáu phòng ngủ, sáu phòng tắm với tổng diện tích gần 600 m2. Chưa đầy một năm sau khi dọn đến, Miley Cyrus bán bất động sản với giá 7,2 triệu USD.
Cuối năm 2022, Miley Cyrus trở lại Malibu, mua một dinh thự theo phong cách Địa Trung Hải trị giá 7,9 triệu USD - thương vụ đắt nhất từ trước đến nay. Hiện đây là nơi ở chính của nghệ sĩ.
Biệt thự được xây vào năm 1999, rộng khoảng 610 m2. Bên trong có khu vực tiếp khách rộng với sảnh cao hai tầng, phòng khách với lò sưởi nằm cạnh phòng bida. Nhà gồm sáu phòng ngủ, nhà ăn có sức chứa 12 người và hồ bơi ngoài trời có hệ thống sưởi. Ảnh: Scott Everts
Miley Cyrus, 34 tuổi, từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Tại Grammy 2024, ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers. Cuối năm ngoái, Miley Cyrus đính hôn nhạc sĩ Maxx Morandan, 28 tuổi, sau bốn năm hẹn hò.
Phương Thảo