Những biệt thự triệu USD của Miley Cyrus

Cuối tháng 3, tạp chí kiến trúc Architectural Digest (AD) thống kê những biệt thự triệu USD cùng các thương vụ mua bán nhà của Miley Cyrus sau 20 năm cô nổi tiếng từ bộ phim Hannah Montana (2006-2011). Năm 2011 - cũng là thời điểm tập cuối lên sóng, cô mua ngôi nhà đầu tiên với giá 3,9 triệu USD.

Biệt thự nằm tại khu phố Studio City, Los Angeles (Mỹ) gần nơi gia đình cô sống khi đó. Nhà rộng khoảng 460 m2, gồm năm phòng ngủ, bảy nhà tắm, khu tập yoga, hồ bơi nước mặn và spa. Theo AD, Miley Cyrus có thói quen bán bớt bất động sản trước khi mua cái mới nhưng cô luôn giữ căn nhà đầu tiên. Ảnh: Realtor