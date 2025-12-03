Ca sĩ Miley Cyrus đính hôn bạn trai kém sáu tuổi - nhạc sĩ Maxx Morando - sau bốn năm hẹn hò.

Ngày 2/12, nguồn tin của People xác nhận tin vui của Miley Cyrus. Một ngày trước đó, cô vướng nghi vấn chuẩn bị kết hôn do đeo nhẫn ở ngón tay áp út bên trái - vị trí đeo nhẫn cưới - khi dự buổi ra mắt phim Avatar: Fire and Ash ở Los Angeles cùng người yêu.

Miley Cyrus và bạn trai kém sáu tuổi tạo dáng tại buổi ra mắt phim Avatar 2025 Miley Cyrus và Maxx Morando trên thảm đỏ buổi quảng bá phim "Avatar: Fire and Ash" ở Los Angeles hôm 1/12. Video: Vogue

Jacquire Aiche là thương hiệu chế tác nhẫn của Miley Cyrus. Francesca Simons - đại diện của hãng - cho biết đây là đơn đặt hàng riêng với viên kim cương cắt dạng hình chữ nhật đặt trên nhẫn vàng 14 carat. Trò chuyện với trang tin, các chuyên gia trong ngành trang sức ước tính giá của món quà đính hôn dao động từ 300.000 USD đến 450.000 USD (khoảng 7,9 tỷ đồng đến 11,8 tỷ đồng).

Theo Deux Moi, nghệ sĩ lần đầu công khai nhẫn cầu hôn vào khoảng cuối tháng 11. Trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 33, Miley đeo nhẫn khi chụp hình bên bánh kem.

Cận cảnh nhẫn đính hôn của Miley Cyrus. Ảnh: WireImage

Miley Cyrus và Maxx Morando hẹn hò từ năm 2021, giữ kín chuyện tình cảm trong thời gian đầu bên nhau. Tháng 4/2022, cặp sao được cho công khai mối quan hệ khi hôn nhau trên phố West Hollywood. Từ đó, Miley thường xuyên nhắc về bạn trai trong các dịp phỏng vấn, cùng anh dự nhiều sự kiện.

Trên Vogue năm 2023, Miley lần đầu nói về Maxx, tiết lộ hai người quen nhau qua một buổi mai mối. Trong cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar năm 2024, cô cho rằng việc lớn tuổi hơn người yêu không đáng lo ngại vì cả hai không đặt nặng vấn đề tuổi tác, không nhìn đời một cách quá nghiêm túc. Tháng 9, cô có cuộc trò chuyện với The Cut, cho biết hiện tìm được người đối xử tốt và tôn trọng cô.

Miley Cyrus hôn bạn trai kém sáu tuổi tại Grammy Miley Cyrus hôn Maxx Morando tại lễ trao giải Grammy 2024. Video: CBSTV

Miley Cyrus, 33 tuổi, ca sĩ Mỹ nổi tiếng với vai Hannah Montana trong seri phim cùng tên của hãng Disney. Miley từng được Time đưa vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất năm 2008 và 2014. Tại Grammy 2024, ca sĩ thắng hai giải Solo nhạc pop xuất sắc và Ghi âm của năm cho bản hit Flowers. Tháng 7, phòng thương mại Hollywood công bố Miley Cyrus là một trong 35 cái tên được gắn sao tại Đại lộ Danh vọng 2026.

Cô từng có khoảng thời gian nổi loạn và bị nhiều người chỉ trích vì lối sống tự do, phong cách biểu diễn, ăn mặc phản cảm. Năm 2017, Miley công khai sử dụng thuốc kích thích, gây nhiều tranh cãi ảnh hưởng đến hình tượng của cô. Năm 2019, cô bắt đầu cai nghiện, tập trung nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần lành mạnh.

Đời sống tình cảm của cô cũng gây chú ý do ca sĩ thuộc cộng đồng LGBTQ+, hẹn hò cả nam và nữ. Năm 2018, cô kết hôn với diễn viên Liam Hemsworth sau 10 năm tan hợp thường xuyên. Cả hai ly hôn sau gần một năm chung sống. Sau đó, ca sĩ trở lại với bạn gái cũ Kaitlynn Carter và hẹn hò Cody Simpson trước khi yêu Maxx Morando.

Maxx Morando, 27 tuổi, là tay trống của ban nhạc Lily gồm bốn thành viên, hoạt động ở Los Angeles, Mỹ. Trước đó, anh chơi trống cho nhóm nhạc punk rock The Regrettes từ năm 2015 đến 2018. Maxx và Miley có nhiều bạn chung, từng hợp tác trong album Endless Summer Vacation.

Phương Thảo (theo People)