Nhóm SSAK3 - sức hút từ những huyền thoại Hàn Quốc

Lee Hyori, Bi Rain, Yoo Jae Suk - thành viên nhóm SSAK3 - được người Hàn yêu mến vì nỗ lượt vượt khó, đạt nhiều cột mốc sự nghiệp.

SSAK3 được giới chuyên môn đánh giá là nhân tố thú vị nhất Hàn Quốc hiện nay. Hai nhạc phẩm In Summer và Beach again "oanh tạc" nhiều bảng xếp hạng trong nước, thắng cúp M Countdown của đài Mnet. Video nhóm biểu diễn ở loạt sân khấu lớn "phủ" khắp Instagram, Twitter và Facebook.

Ca khúc 'Beach' của nhóm SSAK3 Ca khúc "Beach Again" do nhạc sĩ Lee Sang Soon sáng tác. Video: MBC.

Naver cho biết ngay khi có ý định hợp thành nhóm nhạc, ba nghệ sĩ được công chúng ủng hộ nhiệt tình. Mục tiêu của họ là đem đến tiếng cười cho khán giả, xua căng thẳng giữa bối cảnh Covid-19.

Nhiều chuyên gia giải trí lẫn khán giả cho rằng thành công của SSAK3 là tất yếu. Hong Sick - thành viên tích cực trên Nate - nhận nhiều đồng tình với quan điểm: "Họ vốn là huyền thoại trong lĩnh vực của mình. Tầm nhìn, chiến lược, hành động lẫn nhân cách của họ là bài học quý cho showbiz Hàn. Ngưng ganh tỵ và phát ngôn nực cười". Trước đó, một nhân viên công ty giải trí cỡ vừa nói sự xuất hiện của SSAK3 là cuộc chơi bất công, lấy đi cơ hội của đàn em.

Ca khúc 'In summer' của nhóm SSAK3 SSAK3 làm mới hit "In summer" của hai huyền thoại nhóm Deux. Video:Youtube.

Theo Pann, không phải ngẫu nhiên ba thành viên có chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Họ từng trải qua thời thơ ấu khốn khó, gặp vô số trắc trở và phải nỗ lực gấp hai, ba lần người thường.

Lee Hyori - "Nữ hoàng sexy"

Lee Hyori sinh năm 1979, từng chạnh lòng vì tuổi thơ quá vất vả. Căn nhà xập xệ khoảng 26 m2 vừa là nơi trú ngụ cho sáu thành viên, vừa là tiệm tóc. Vì nghèo, cô không thể đến trường mẫu giáo như các bạn. Đam mê vũ đạo, múa hát là niềm vui duy nhất của cô suốt thời niên thiếu.

Cuối cấp ba, trong một lần chụp ảnh cùng bạn bè, Hyori lọt vào mắt xanh nhà tuyển chọn tài năng DSP Media và có cơ hội học vũ đạo, thanh nhạc bài bản. Năm 1998, cô ra mắt với vai trò trưởng nhóm Fin.K.L, tuy nhiên, cô thường bị chê giọng yếu. Trong khi các thần tượng khác được khen trong sáng, da trắng, Hyori tạo khác biệt với làn da nâu, phong cách cowboy. Cô nhiều lần muộn phiền vì bị xem là đứa trẻ rắc rối, nhuộm tóc, xăm mình và mặc phóng khoáng.

Để chứng minh mình đủ sức tồn tại ở thị trường âm nhạc khắc nghiệt nhất thế giới, cô tập hát, luyện nhảy 18 tiếng mỗi ngày, nhiều lúc lả đi vì mệt. Nỗ lực mang đến cho cô danh tiếng. Đầu thập niên 2000, phụ nữ tò mò cô mặc gì, sử dụng loại mỹ phẩm nào, còn cánh đàn ông nhiều lần bình chọn cô là "Nữ hoàng sexy". Truyền thông lẫn khán giả gọi cô là "Britney Spears của châu Á".

Khi nhóm tan rã, Hyori thành công khi hát solo, đoạt vô số giải thưởng danh giá. Đồng nghiệp và các nghệ sĩ tiền bối khen ca sĩ thân thiện, thường đem đến không khí vui nhộn cho mọi người.

Hyori nhiều lần lọt top Biểu tượng nhan sắc, được bình chọn là Sao nữ gợi cảm nhất Hàn Quốc năm 2007. Ảnh: MBC.

Hôn nhân của Hyori được truyền thông đánh giá như cổ tích. Năm 2013, cô và Lee Sang Soon kết hôn bí mật rồi chuyển về Jeju sinh sống, cùng nuôi chó, trồng cây, nấu ăn, bán đồ thủ công ở chợ... Hiện họ chuyển lên Seoul để tiện hoạt động nghệ thuật. Ca khúc Beach Again giúp SSAK3 được yêu mến là do Lee Sang Soon sáng tác. Trên sân khấu nhận cúp tối 30/7, cô khiến khán giả thích thú khi cảm ơn chồng và nói "em nhớ anh nhiều lắm".

Bi Rain - "Ông hoàng vũ đạo"

Bi Rain sinh năm 1982, cũng trải qua tuổi thơ khốn khó. Năm bốn tuổi, vì gia đình phá sản, anh và em gái không có nước sạch để uống, thường xuyên đến trường với bụng rỗng. Đam mê nhảy thắp lên hy vọng cho cậu bé Jung Ji Hoon (tên thật của Rain) nhưng cũng khiến anh khổ sở, nhiều lần muốn bỏ cuộc.

Trên CNN, anh cho biết từng bị 18 công ty giải trí từ chối vì không có lợi thế ngoại hình: "Sau nhiều buổi thử giọng, giám khảo luôn đánh giá tôi có khả năng ca hát, vũ đạo. Tuy nhiên, họ từ chối vì tôi không đẹp trai".

Năm 2000, anh được chủ tịch Park Jin Young của JYP Entertainment tạo điều kiện cho làm thực tập sinh. Thời gian đầu, anh thường nhảy minh họa cho các ca sĩ. Khi đang dốc sức cho sự nghiệp, mẹ Rain qua đời vì bạo bệnh, dặn dò con trai chăm sóc bố và em gái. Giữ lời hứa với mẹ, năm 2002, anh ra mắt và nhanh chóng trở thành thế lực tại Hàn, cả trong lĩnh vực ca hát, vũ đạo và phim ảnh.

Tài tử đứng nhất bình chọn "Sao nam hấp dẫn nhất Hàn Quốc" năm 2007, từng hai lần vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time (Mỹ) bình chọn (năm 2006 và 2011).

Rain được tôn là "Ông hoàng vũ đạo" hay "Vua K-Pop". Ảnh: MBC.

Theo Naver, hôn nhân chín năm của Rain - Kim Tae Hee được nhiều người ngưỡng mộ. Họ kết hôn năm 2017, có hai con. Vợ chồng sao nhiều lần nói muốn khán giả nhớ đến thông qua sản phẩm âm nhạc, phim ảnh chất lượng, thay vì đời tư.

Năm 2017, SBS đưa tin Rain đứng thứ tư danh sách nghệ sĩ sở hữu tài sản nhà đất kếch xù, khoảng 43,8 tỷ won (hơn 836 tỷ đồng) gồm: một biệt thự 6,2 tỷ won (118 tỷ đồng), một căn hộ 25 tỷ won (477 tỷ đồng). Tháng 10/2016, tài tử chi năm tỷ won (100 tỷ đồng) mua nhà ở phố Tây Itaewon (gia đình anh đang sống ở đây). Tháng 6/2019, cặp sao mua bất động sản trị giá hai triệu USD tại thành phố Irvine (bang California) để Rain thuận tiện phát triển sự nghiệp ở Mỹ.

Yoo Jae Suk - "MC Quốc dân" Hàn Quốc

Yoo Jae Suk sinh năm 1972, thời tiểu học thường bị bạn bè chế giễu vì mẹ làm lao công. Việc kinh doanh của cha thất bại khiến gia đình anh rơi vào cảnh túng quẫn. MC từng kể nhiều bữa cơm cả gia đình chan nước mắt vì ngồi trên đống nợ 1,8 triệu USD.

Gia nhập làng giải trí năm 1991 với hy vọng đỡ đần cha mẹ, tuy nhiên, Jae Suk mất 10 năm đối mặt cô đơn, bị từ chối dù có tài. Anh chạnh lòng khi bạn bè cùng lứa đã vang danh, còn mình thì muốn từ bỏ vì liên tục bị chê xấu, không có tố chất ngôi sao.

Năm 2001, minh tinh quá cố Choi Jin Sil giới thiệu anh dẫn dắt show Live and enjoy together. Sự hoạt ngôn, dí dỏm và kho kiến thức vô hạn giúp anh chinh phục những khán giả khó tính nhất. Từ đó, anh trở thành MC của loạt show ăn khách như Infinite Challenge, Happy Together, Running Man...

Đến hiện tại, Jae Suk là nghệ sĩ duy nhất tại Hàn giành đến 15 giải Daesang (cao nhất trong một lễ trao giải) của cả MBC, KBS, SBS - niềm mơ ước của các thế hệ nghệ sĩ nước này.

SBS cho biết: "Chỉ cần thấy Jae Suk xuất hiện, hầu hết người Hàn sẽ nhớ mặt và chào hỏi". Ảnh: Hankyung.

Anh còn được khen ngợi nhân cách, sự chu đáo. Đài KBS từng khảo sát công khai "Nghệ sĩ được yêu thích nhất Hàn Quốc", Yoo Jae Suk chiếm đầu bảng. MC từng nói: "Trên đời có ba điều tôi muốn tránh xa: thứ nhất là rượu vì hại gan và tốn kém, thứ hai là thuốc vì tác động tiêu cực đến sức khỏe. Cuối cùng, trừ cô gái mình yêu thương, còn lại tôi muốn tránh xa mọi phụ nữ, bởi thật tồi tệ khi bạn làm tổn thương trái tim người khác... Dù trong bất cứ tình huống nào, tôi hứa sẽ luôn chân thành, khiêm tốn và trung thực".

Trên SBS, nhà sản xuất chương trình Running Man cho biết: "Nhiều fan gửi thư cho chúng tôi khen ngợi Jae Suk. Anh ấy luôn nhiệt tình, chu đáo và quan tâm mọi người. Cách anh ấy hết lòng với vợ con cũng khiến chúng tôi ngưỡng mộ". Tham gia SSAK3, anh đảm nhận vai trò khuấy động không khí, mang tiếng cười cho người hâm mộ.

Thanh An