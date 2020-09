Nhóm người khỏa thân biểu tình sắc tộc

Mỹ6 người khỏa thân hoặc gần khỏa thân tập trung ở thành phố Rochester, đội mũ chụp đầu, để bày tỏ ủng hộ người da màu Daniel Prude.

6 người biểu tình ngồi trên đường phố Rochester, bang New York, dưới trời mưa hôm 7/9. Họ đội mũ trùm đầu trắng, một số người sơn chữ ""Black Lives Matter" (Mạng người da màu quan trọng) trên lưng. Video được tờ Democrat & Chronicle đăng tải cho thấy họ sau đó được quấn chăn và dẫn khỏi điểm biểu tình.

Cuộc biểu tình diễn ra sau khi đêm thứ năm của cuộc biểu tình đường phố tại Rochester kết thúc một cách hòa bình và không ai bị bắt.

6 người biểu tình ngồi trên đường phố Rochester, bang New York, dưới trời mưa hôm 7/9. Ảnh: Reuters.

Prude, một người da màu 41 tuổi, tử vong sau cuộc đối đầu với cảnh sát Rochester hồi tháng 3. Tuần trước, gia đình anh công bố video trích xuất từ camera trên người cảnh sát, cho thấy Prude quỳ gối và bị khống chế trên đường phố trong tình trạng khỏa thân. Các sĩ quan còn trùm mũ lên đầu Prude, dường như để tránh anh khạc nhổ dẫn tới nguy cơ lây nhiễm nCoV, và ấn mặt xuống vỉa hè trong hai phút.

Prude, người bị tâm thần, được đưa tới bệnh viện và qua đời sau đó 7 ngày khi thân nhân quyết định tắt thiết bị hỗ trợ sự sống. Một chuyên gia pháp y kết luận cái chết của Prude là "một vụ giết người do biến chứng ngạt thở trong quá trình khống chế". Báo cáo khám nghiệm cho thấy chứng mê sảng phấn kích và ngộ độc cấp tính do phencyclidine là yếu tố góp phần dẫn tới tử vong.

Sự việc biến thành phố 200.000 dân ở tây bắc bang New York thành điểm nóng mới nhất của phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Giới chức Rochester thề sẽ cải cách lực lượng cảnh sát và giải quyết các vấn đề về sức khỏe tâm thần. 7 sĩ quan liên quan đã bị đình chỉ công tác và điều tra.

Cũng giống các cuộc biểu tình khác trên khắp nước Mỹ, biểu tình ở Rochester trở thành tâm điểm của chiến dịch tranh cử tổng thống.

"Rochester New York, Brooklyn New York, Portland - tất cả đã có những đêm tồi tệ, tất cả đều do các thống đốc và thị trưởng cánh tả cấp tiến điều hành một cách yếu kém! Các bạn đã hình dung được bức tranh chưa?", Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter sáng 7/9.

Tuy nhiên, thị trưởng Rochester Lovely Warren đã đáp lại Trump bằng một thông cáo ca ngợi "tinh thần thực sự" của thành phố.

"Tôi đề nghị tất cả những người có liên quan hãy bỏ qua bình luận của Tổng thống", Warren nói. "Rõ ràng mong muốn duy nhất của ông ấy là dụ mọi người hành động với thái độ căm thù và kích động bạo lực mà ông ấy tin rằng sẽ có lợi cho mình về mặt chính trị".

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden cáo buộc Trump kích động bạo lực ở các thành phố Mỹ và ủng hộ biểu tình hòa bình, đồng thời kêu gọi truy tố những kẻ bạo loạn, cướp phá.

Anh Ngọc (Theo Reuters)