Nhóm nghiên cứu Anh nói Omicron ít gây biến chứng nặng

Hai nghiên cứu quy mô nhỏ ở Anh cho thấy Omicron gây triệu chứng nhẹ hơn các biến thể trước, dù số ca nhiễm tăng vọt ở nhiều nơi.

Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học tại Cơ quan Y tế Công cộng Scotland (PHS) công bố hôm qua chỉ ra biến chủng Omicron ít có khả năng khiến người nhiễm phải nhập viện. "Những gì bạn đã nghe là tin tức tốt lành", tiến sĩ Jim McMenamin, giám đốc sự cố của PHS nói tại cuộc họp báo công bố dữ liệu thu thập từ các bệnh viện Scotland.

Ông và các cộng sự đã kiểm tra các ca nhiễm Delta và Omicron trong tháng 11 và 12 để tìm hiểu về số ca nhập viện sau nhiễm. Họ nhận thấy nguy cơ nhập viện của người nhiễm biến thể Omicron thấp hơn 2/3 so với Delta.

Tuy nhiên, nhóm của McMenamin vẫn cảnh báo bệnh viện vẫn có thể đứng trước nguy cơ chịu áp lực lớn từ Omicron, vì biến thể này lây nhiễm nhiều hơn các loại trước.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân tại Anh hồi tháng 1. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, nhóm nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia London của Anh cũng công bố kết quả phát hiện tương tự, sau khi xem xét các ca nhiễm Omicron và Delta trong hai tuần đầu tháng 12. Các ước tính ban đầu cho thấy người nhiễm Omicron có nguy cơ vào viện khám thấp hơn 15-20% và nhập viện điều trị ít nhất một ngày giảm 40-50% so với Delta.

Các nhà khoa học cũng phát hiện ra Omicron không nguy hiểm hơn nhiều so với Delta. Mức độ nghiêm trọng suy giảm có thể liên quan đến thực tế Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn với những người từng mắc Covid-19, nhóm ít có khả năng nhập viện hơn.

Cả hai nhóm đều cảnh báo đây chỉ là kết quả sơ bộ, bởi Omicron vẫn đang lây lan ở Anh và chưa ảnh hưởng nhiều đến nhóm người cao tuổi có nguy cơ nhập viện cao hơn. "Điều quan trọng là chúng ta không nên phấn khích quá sớm", tiến sĩ McMenamin nói.

Theo nghiên cứu chưa được bình duyệt do Viện Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Nam Phi công bố trên trang MedRxiv ngày 21/12, những người nhiễm chủng Omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn 80% so với nhiễm chủng khác. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu do hai nhà khoa học Nicole Walter và Cheryl Cohen điều hành thêm rằng nguy cơ trở nặng của ca Omicron sau khi nhập viện không khác so với ca nhiễm các chủng trước đó. Nghiên cứu cũng chỉ ra những người nhiễm Omicron có thể có tải lượng virus cao hơn.

Omicron được báo cáo đầu tiên ở Nam Phi vào cuối tháng 11, đã lan tới ít nhất 106 quốc gia. Maria van Kerkhove, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm 22/12 cảnh báo còn quá sớm để kết luận Omicron có nghiêm trọng hơn Delta hay không, bởi vì chưa thấy biến thể này lưu hành đủ lâu trong các cộng đồng.

WHO hôm 20/12 cảnh báo có những bằng chứng chắc chắn cho thấy Omicron đang lan nhanh hơn đáng kể so với Delta. Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu của WHO, khẳng định sẽ "không khôn ngoan" khi cho rằng Omicron là biến thể chỉ gây triệu chứng nhẹ, thêm rằng biến chủng này có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch và chương trình tiêm vaccine tăng cường ở các quốc gia cần tập trung vào nhóm người có hệ miễn dịch yếu.

Thanh Tâm (Theo NY Times, Reuters)