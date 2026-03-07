Nhóm cầu thủ vi phạm 'vẫn có thể chơi cho Malaysia trong tương lai'

Các cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu vì giấy tờ không hợp lệ vẫn có thể khoác áo đội tuyển Malaysia trong tương lai nếu đáp ứng các quy định của FIFA sau khi án phạt kết thúc, theo luật sư Nik Erman.

Phát biểu sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) hôm 5/3, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho biết án phạt hiện tại không đồng nghĩa các cầu thủ hết cửa chơi cho Malaysia. "Chừng nào FIFA không cấm cá nhân vĩnh viễn, các cầu thủ vẫn có thể đủ điều kiện thông qua một quy trình khác, chẳng hạn nhập tịch dựa trên thời gian cư trú theo quy định của FIFA", ông Nik Erman, luật sư thương mại và thể thao người Malaysia, nói.

Đội hình ra sân Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Bernama

7 cầu thủ bị cấm gồm Joao Figueiredo (29 tuổi), Rodrigo Holgado (30), Imanol Machuca (26), Facundo Garces (26), Jon Irazabal (29), Gabriel Palmero (24) và Hector Hevel (29).

Theo luật FIFA hiện hành, một cầu thủ nhập tịch muốn đại diện cho đội tuyển quốc gia phải sinh sống và thi đấu liên tục tại quốc gia đó ít nhất 5 năm. Họ đã được xác định không có gốc gác Malaysia, nên đều sẽ chờ đạt đủ điều kiện. Tuy nhiên, có ba cầu thủ chưa từng sinh sống tại Malaysia, là Holgado, Machuca và Garces. Sau 5 năm nữa, ba cầu thủ này sẽ lần lượt ở tuổi 35, 31 và 31, có thể không còn sung sức nhất. Bốn cầu thủ còn lại đều chơi bóng ở các CLB Malaysia, nhưng chưa đầy một năm. Sau bốn năm nữa, phần lớn trong số họ sẽ vượt quá tuổi 30.

CAS trước đó giữ nguyên phần lớn án phạt mà FIFA đưa ra đối với vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ. Các cầu thủ này bị xác định đã sử dụng tài liệu không hợp lệ để chứng minh đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Thực tế, họ không có gốc gác nào liên quan tới Malaysia.

Tuy nhiên, phạm vi án phạt đã được điều chỉnh so với quyết định ban đầu của FIFA. Theo luật sư thể thao Hairul Vaiyron Othman, lệnh cấm chỉ áp dụng với các trận đấu chính thức. "Họ vẫn có thể tập luyện và đá giao hữu, nhưng không được phép thi đấu các trận chính thức", Hairul giải thích.

Theo phán quyết của CAS, thời hạn cấm thi đấu là 12 tháng. Tuy nhiên, một phần án phạt được tính lùi từ tháng 9/2025, khi FIFA ban hành quyết định kỷ luật ban đầu. "Lệnh cấm bắt đầu từ ngày 5/3/2026, nhưng thời gian từ tháng 9/2025 đến nay được tính vào án phạt", Hairul nói thêm.

Nếu tính theo cách này, các cầu thủ có thể đã chấp hành phần lớn án phạt, và thời gian còn lại trước khi họ được phép trở lại thi đấu chính thức có thể chỉ khoảng 6 tháng.

Luật sư Hairul cũng cho rằng phán quyết của CAS gần như khép lại hoàn toàn tranh chấp pháp lý của Malaysia. "Quyết định có hiệu lực của CAS là cuối cùng và mang tính ràng buộc," ông nói. "Lựa chọn pháp lý duy nhất còn lại về mặt lý thuyết là kháng cáo lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ xem xét các vấn đề về thủ tục tố tụng, chứ không đánh giá lại nội dung bản án. Không thể xét lại phán quyết của CAS".

Ngoài án cấm đối với cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn phải nộp khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỷ đồng) do FIFA áp đặt trước đó vì hành vi làm giả tài liệu liên quan đến tư cách thi đấu.

Phán quyết của CAS mới chỉ giải quyết tranh chấp giữa FAM và FIFA, trong khi các hệ quả thể thao đối với đội tuyển Malaysia vẫn chưa khép lại. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hiện đang xem xét vụ việc để xác định những bước tiếp theo đối với các giải đấu thuộc quyền quản lý của tổ chức này.

Trong vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia từng sử dụng một số cầu thủ trong nhóm bị kỷ luật ở các trận thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0. Nếu các trận đấu này bị xử thua 0-3 theo quy định, Malaysia sẽ chắc chắn bị loại còn Việt Nam đi tiếp.

Bên cạnh đó, vụ việc cũng gây ra khủng hoảng quản trị trong bóng đá Malaysia. Ngày 28/1, toàn bộ ban chấp hành FAM đã từ chức khi bê bối hồ sơ nhập tịch bị điều tra.

CAS mới công bố quyết định sơ bộ, trong đó nêu kết luận và mức kỷ luật chính. Bản án đầy đủ dự kiến được công bố trong vài tuần tới. Theo các luật sư, tài liệu này sẽ làm rõ thêm nhiều chi tiết, bao gồm cách định nghĩa "trận đấu chính thức" và phạm vi áp dụng của lệnh cấm. "Quyết định sơ bộ rất ngắn. Chúng tôi cần chờ bản án đầy đủ để diễn giải chính xác hơn," Hairul nói thêm.

Hoàng An (theo NST)