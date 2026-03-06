Malaysia sẽ ra sao sau phán quyết của Tòa Trọng tài?

Phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) không thể kháng cáo, đồng nghĩa Malaysia gần như chắc chắn bị xử thua Việt Nam 0-3, kèm nhiều hệ lụy cho nền bóng đá nước này.

Sau nhiều tháng tranh chấp pháp lý, số phận của bóng đá Malaysia gần như được định đoạt. Phán quyết sơ bộ của CAS tối 5/3 gần như giữ nguyên các án phạt do FIFA đưa ra trước đó, liên quan đến vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ khoác áo đội tuyển Malaysia. Dù một phần án phạt được giảm nhẹ, hệ quả đối với bóng đá nước này có thể còn kéo dài, khi quyền quyết định tiếp theo nằm trong tay LĐBĐ châu Á (AFC) và các cơ quan quản lý trong nước.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia làm giả hồ sơ thi đấu. Ảnh: Stadium Astro

Theo thông cáo của CAS, 7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garcés, Jon Irazabal, Gabriel Arrocha và Hector Hevel vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ để chứng minh tư cách khoác áo đội tuyển Malaysia.

Điểm thay đổi duy nhất so với quyết định ban đầu của FIFA là phạm vi án phạt. Thay vì bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá, các cầu thủ chỉ bị cấm dự các trận đấu chính thức. Điều đó có nghĩa họ vẫn có thể tập luyện hoặc tham gia hoạt động cùng CLB.

Trong khi đó, LĐBĐ Malaysia (FAM) vẫn phải nộp khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỷ đồng). CAS cho rằng hành vi làm giả tài liệu liên quan đến tư cách thi đấu là có thật và án phạt của FIFA là hợp lý, bởi các cầu thủ có "trách nhiệm đồng lõa" trong vụ việc.

Quyết định của CAS chỉ khép lại tranh chấp pháp lý giữa Malaysia và FIFA, còn tương lai của đội tuyển nước này chưa được định đoạt. Sau phán quyết, AFC lập tức tuyên bố sẽ chuyển vụ việc tới Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của liên đoàn để điều tra.

Trong hệ thống quản lý bóng đá quốc tế, FIFA phụ trách các trận giao hữu quốc tế và các giải đấu toàn cầu, còn AFC quản lý các giải đấu cấp châu Á. Vì vậy, các trận Malaysia đã thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nằm trong thẩm quyền của AFC. Đây là lý do khiến nhiều khả năng những hệ quả nặng nề nhất đối với Malaysia vẫn còn ở phía trước.

Kịch bản được nhắc tới nhiều nhất là việc AFC hủy kết quả các trận đấu có sử dụng cầu thủ vi phạm. Trong vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia từng thắng Nepal 2-0 và Việt Nam 4-0 với sự góp mặt của một số cầu thủ nhập tịch gian lận nói trên.

Nếu các trận đấu này bị xử thua 0-3, cục diện bảng F sẽ đảo chiều. Malaysia hiện đứng đầu bảng với 15 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, nếu bị trừ kết quả hai trận nói trên, họ có thể mất tới 6 điểm và rơi xuống phía sau Việt Nam. Đổi lại, Việt Nam và Nepal được thêm ba điểm. Điều đó đồng nghĩa thầy trò Kim Sang-sik chắc chắn giành suất dự VCK Asian Cup 2027, còn Malaysia bị loại bất chấp kết quả lượt cuối gặp chính Việt Nam trên sân Thiên Trường ngày 31/3/2026.

Theo báo Malaysia Stadium Astro, ngoài việc điều chỉnh kết quả trận đấu, AFC còn có nhiều lựa chọn khác trong hệ thống kỷ luật. Các biện pháp có thể bao gồm trừ điểm trong chiến dịch vòng loại, hủy toàn bộ kết quả của Malaysia ở vòng loại, loại đội tuyển khỏi chiến dịch Asian Cup 2027, hay phạt tiền bổ sung đối với FAM.

Tiền vệ nhập tịch không đủ tư cách Hector Hevel (trái) trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, các quan chức liên đoàn liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ cầu thủ có thể bị cấm tham gia các hoạt động quản lý bóng đá. Đây là kịch bản từng xảy ra ở nhiều vụ bê bối hành chính trong bóng đá quốc tế. Cựu Tổng thư ký FAM Noor Azman Rahman đã bị đình chỉ. Năm 2016, cựu chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi cũng bị FIFA cấm 5 năm vì giả mạo giấy tờ.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, các CLB Malaysia cũng có thể bị ảnh hưởng. Bốn trong bảy cầu thủ vi phạm đang thi đấu cho các CLB trong nước, chủ yếu tại Johor Darul Tazim (JDT). Vì vậy ban tổ chức giải VĐQG Malaysia có thể phải áp dụng các biện pháp kỷ luật tương ứng.

Các phương án được nhắc đến bao gồm thực thi lệnh cấm thi đấu đối với cầu thủ, điều chỉnh kết quả hoặc trừ điểm nếu có vi phạm quy định đăng ký cầu thủ. AFC cũng có thể hủy kết quả các trận đấu của JDT tại Cup các CLB Đông Nam Á, nơi họ đứng nhì bảng sau Nam Định. Bên cạnh đó, các CLB cũng có thể bị kiểm tra lại hồ sơ đăng ký ngoại binh và cầu thủ nhập tịch.

Vụ việc còn vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Sau khi CAS xác nhận có hành vi làm giả tài liệu, cơ quan chức năng Malaysia có cơ sở để mở rộng điều tra.

Stadium Astro cho biết Cảnh sát Hoàng gia Malaysia có thể tiếp tục làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong FAM, đặc biệt là những người tham gia chuẩn bị hồ sơ nhập tịch. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, vụ việc có thể chuyển sang giai đoạn điều tra hình sự. Trước đó, toàn bộ ban chấp hành FAM đã từ chức.

Điều này khiến áp lực đối với FAM ngày càng lớn. Liên đoàn vốn đã chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ kể từ khi bê bối bùng nổ sau trận thắng đậm Việt Nam ngày 10/6/2025.

Ngoài các án phạt cụ thể, tổn thất lớn nhất đối với Malaysia có thể nằm ở hình ảnh. Vụ việc đã trở thành một trong những bê bối lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước này, dấy lên tranh cãi về chính sách nhập tịch cầu thủ.

Trong nhiều năm qua, Malaysia theo đuổi chiến lược sử dụng cầu thủ gốc nước ngoài để nâng cao sức mạnh đội tuyển. Họ đã nhập tịch thêm 4 cầu thủ không có gốc gác, gồm tiền đạo Bergson da Silva (gốc Brazil), tiền vệ Manuel Hidalgo (Argentina), Nacho Mendez (Tây Ban Nha) và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco (Australia). Họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển nhờ sống 5 năm tại Malaysia.

Tuy nhiên, bê bối hồ sơ lần này khiến chiến lược đó bị đặt dấu hỏi lớn, đồng thời làm giảm uy tín của bóng đá Malaysia trong khu vực. Ngay cả khi tránh được các án phạt nặng nhất, họ vẫn cần nhiều năm để khôi phục niềm tin từ người hâm mộ và các tổ chức bóng đá quốc tế.

Hiện tại, quyết định của CAS mới chỉ là thông báo sơ bộ, còn bản án đầy đủ với giá trị pháp lý hoàn chỉnh, sẽ được công bố sau. Trong khi đó, AFC đang tiến hành điều tra trước khi đưa ra các biện pháp kỷ luật tiếp theo.

Diễn biến chính vụ làm giả hồ sơ cầu thủ của Malaysia Tháng 3-6/2025: Malaysia thắng Nepal 2-0, Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027, có sử dụng những cầu thủ không đủ tư cách. Tháng 6/2025: Đơn khiếu nại chính thức từ phía Việt Nam được gửi tới FIFA, cơ quan này mở điều tra FAM về tính hợp lệ của giấy tờ cầu thủ. Tháng 9/2025: FIFA công bố án phạt ban đầu: 7 cầu thủ bị cấm thi đấu 12 tháng, FAM bị phạt 11,8 tỷ đồng. Tháng 10/2025: FAM và các cầu thủ nộp đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Tháng 2/2026: CAS mở phiên điều trần với đại diện FAM, các cầu thủ và FIFA để xem xét lại hồ sơ và lập luận của các bên. Tháng 3/2026: CAS ra phán quyết giữ nguyên phần lớn án phạt của FIFA, chỉ cho phép các cầu thủ trở lại tập luyện.

Xuân Bình