Nhóm cascadeur đứng sau phim 'Truy tìm long diên hương'

Nhóm cascadeur gồm các diễn viên độ tuổi 30 tạo nên những cảnh hành động trong phim hài gây sốt "Truy tìm long diên hương".

Tác phẩm do 89S Group sản xuất, đạt hơn 150 tỷ đồng sau gần hai tuần phát hành. Thành công được xem là dấu mốc quan trọng đối với nhóm cascadeur Action C, bởi lần hiếm hoi một tác phẩm hài hành động Việt gây chú ý ở phòng vé.

Các thành viên chính gồm Dương Minh Chiến, Hoàng Quốc Bảo (biệt danh Đại Bảo Bảo), Trầm Minh Hoàng (Hoàng Tóc Dài), Tân Quốc Hy và Hồ Minh Luân, ở độ tuổi 31-38.

Trước Truy tìm long diên hương, nhóm hợp tác đạo diễn Võ Thanh Hòa - giám đốc sản xuất bộ phim - trong một số dự án như Chị Mười Ba (2019), Siêu lừa gặp siêu lầy (2023), dàn dựng các phân đoạn võ thuật.

Ở phim mới, Võ Thanh Hòa đưa ra ý tưởng về phim có nội dung phiêu lưu tìm kho báu. Anh trao đổi ý tưởng ban đầu, sau đó Dương Minh Chiến phát triển thành tuyến truyện và cùng nhóm biên kịch hoàn thiện kịch bản. Từ tháng 8 đến tháng 12/2024, qua chín lần sửa bản thảo, phim ghi hình trong 35 ngày ở TP HCM và Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ).

Hai trường đoạn khó nhất là cảnh nhóm của Tâm (Quang Tuấn) đột nhập kho hàng và trận chiến cuối. Trước khi quay, nhóm thiết kế bối cảnh giả lập, quay video mẫu và dựng thử các góc máy để diễn viên và tổ quay hình dung nhịp hành động, vị trí nhân vật và cách xử lý tình huống.

Trường đoạn trong nhà kho của Cường Liều (Doãn Quốc Đam thủ vai) có hơn 20 cảnh, nhưng êkíp mất gần sáu ngày. Trở ngại không nằm ở số lượng cảnh mà ở khối lượng công việc, như sắp xếp đạo cụ, bố trí ánh sáng, điều chỉnh góc máy. Bên cạnh đó, đội ngũ tính toán chuyển động nhân vật, nhịp hài và các "miếng" hành động xen kẽ.

Để kịp lịch quay, hai bối cảnh được dựng song song. Khi đoàn ghi hình ở khu A, đội thiết kế ở khu B phải hoàn thiện bối cảnh ngay bên cạnh. Chỉ cần xong cảnh ở khu A, đoàn lập tức di chuyển sang khu B để tiếp tục.

Ở đại cảnh làng chài, khó khăn tăng lên khi đội ngũ tập trung hơn 100 diễn viên quần chúng, đa số là người địa phương, trong điều kiện nắng gắt, gió mạnh và nền cát nóng. Trước mỗi buổi quay, tổ cascadeur hướng dẫn họ thực hiện các động tác.

Dương Minh Chiến cho biết áp lực lớn nhất là cảm giác bị nghi ngại vì nhóm còn quá mới trong nghề. Những ngày đầu trên hiện trường, anh chưa tạo được sự tin tưởng với đoàn, đa số lo lắng liệu anh có đủ bản lĩnh điều phối dự án lớn. Nhưng bằng kinh nghiệm 16 năm cascadeur, đạo diễn nỗ lực chứng minh năng lực.

Phần lớn cảnh hành động khiến diễn viên lo lắng vì yêu cầu kỹ thuật cao và nhịp đánh phức tạp. Với diễn viên trẻ như Quang Tuấn, Nguyên Thảo, nhóm trò chuyện để họ hiểu rõ tinh thần cảnh quay, điều chỉnh hoặc bổ sung chi tiết cần thiết. Khi trao đổi cùng các nghệ sĩ lớn tuổi như Ngân Quỳnh, Thanh Nam, anh giữ thái độ cầu thị, lắng nghe góp ý của họ.

Lịch quay gấp rút, di chuyển nhiều nơi khiến êkíp có những ngày làm việc từ 16 đến 18 tiếng. Một số phân cảnh xuất hiện vài phút trên phim, như đoạn đánh nhau ở nhà kho, mất 5-6 ngày để hoàn thành.

Lần đầu chỉ đạo điện ảnh, thời gian dựng kéo dài hơn dự kiến vì Dương Minh Chiến muốn kiểm tra kỹ từng nhịp phim. Mỗi lần biên tập, anh phát hiện vài điểm cần điều chỉnh, từ cách ra đòn đến biểu cảm nhỏ của diễn viên. Đạo diễn nói việc quá cầu toàn đôi lúc khiến giai đoạn hậu kỳ kéo dài hơn dự kiến.

Nhóm cascadeur Action C kết hợp Andy Long, thành viên trong team cascadeur của Thà Trích đoạn video nhóm Action C kết hợp Andy Long (xuất hiện từ giây đầu tiên), người Đức gốc Việt, thành viên trong nhóm cascadeur của Thành Long.

Dương Minh Chiến, Hoàng Tóc Dài và Đại Bảo Bảo xuất thân từ câu lạc bộ cascadeur Quốc Thịnh - tên tuổi lớn của làng cascadeur trong nước. Cuối năm 2019 - đầu 2020, khi nhiều công việc đình trệ do đại dịch, Minh Chiến mua máy quay cũ, cùng các thành viên thực hiện các video ngắn đăng lên mạng xã hội. Họ tự bỏ tiền túi ra để đầu tư các video ngắn, ra mắt khán giả. Anh chịu trách nhiệm chính về sáng tạo, Hoàng Tóc Dài và Đại Bảo Bảo phối hợp dàn dựng hành động, đảm nhận các vai phản diện trong video, còn Hồ Minh Luân phụ trách quản lý.

Những năm đầu, nhóm còn có diễn viên gốc Việt Tiến Hoàng - từng đóng Võ sinh đại chiến, Doctor Strange và The Marvels - góp mặt, truyền đạt kinh nghiệm thực hiện dự án quốc tế. Niềm đam mê võ thuật cùng khả năng phối hợp giúp họ hình thành phong cách đặc trưng, biến nhiều tình huống đời thường thành mảng miếng hài.

Khi được biết đến nhiều hơn, họ thành lập công ty, các sản phẩm dần được khán giả chú ý. Fanpage của nhóm hiện có hơn 660.000 người theo dõi, mỗi video đạt hàng chục nghìn lượt thích.

Các thành viên nhóm Action C, từ trái qua: Đại Bảo Bảo, Dương Minh Chiến và Hoàng Tóc Dài. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều nhà làm phim đánh giá cao nỗ lực của nhóm. Đạo diễn Võ Thanh Hòa nhận xét nhóm có sự chân thành, quan sát nhanh nhạy. Họ làm việc như anh em, luôn hỗ trợ và tin lẫn nhau. Với vai trò giám đốc sáng tạo kiêm nhà sản xuất Truy tìm long diên hương, Võ Thanh Hòa cố gắng đưa tinh thần đó lên màn ảnh rộng, để khán giả cảm nhận năng lượng tươi trẻ.

Đạo diễn Lý Hải đánh giá Action C hội tụ những cascadeur có kinh nghiệm thường đảm nhận các phân đoạn hành động khó và nguy hiểm. Dương Minh Chiến lần đầu cộng tác Lý Hải trong album Trọn đời bên em, sau đó làm trợ lý hành động Lật mặt phần đầu tiên. Còn Hoàng Tóc Dài đóng thế Lý Hải trong nhiều dự án.

Sau phim điện ảnh đầu tay, họ mong muốn duy trì đam mê, tạo thêm tác phẩm chinh phục khán giả. "Điều tôi và các anh em trăn trở là vai trò diễn viên đóng thế trong nước còn chưa được ghi nhận đúng mức", đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết.

