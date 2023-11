Diễn viên gốc Việt góp mặt trong bom tấn 'The Marvels'

Tiến Hoàng, từng đóng chính "Võ sinh đại chiến", xuất hiện vài giây trong phim kinh phí hơn 270 triệu USD "The Marvels".

Diễn viên hóa thân thành binh lính đánh nhau ở vương quốc của hoàng tử Yan (Park Seo Joon đóng). Tiến Hoàng cho biết dù chỉ tham gia phân cảnh nhỏ, anh thấy may mắn khi được góp mặt.

Tạo hình của Tiến Hoàng trong phim "The Marvels". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trường đoạn quy tụ hơn 100 diễn viên, mất gần sáu tháng để tập luyện và ghi hình. Khi đến trường quay, diễn viên dành thêm vài tiếng đồng hồ để hóa trang và thay đồ, mặc áo giáp và mặt nạ.

Không phải lần đầu Tiến Hoàng tham gia dự án Hollywood. Năm 2016, nghệ sĩ từng góp mặt trong một cảnh nhỏ ở Doctor Strange, đóng vai học trò của Thượng cổ tôn giả (Tilda Swinton). Trong một cuộc phỏng vấn, Tiến Hoàng cho biết nhận được lời mời casting của người bạn trong nhóm hành động của tác phẩm. Từ đó, diễn viên tham gia thử vai trong một số phim hành động Hollywood.

Theo Tiến Hoàng, vai phụ trong các dự án là cơ hội phát triển kỹ năng võ thuật, giúp nghệ sĩ học hỏi kinh nghiệm từ êkíp quốc tế. Hiện nghệ sĩ về nước để hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các đội cascadeur từng làm việc chung. Diễn viên sẽ nhận lời tham gia dự án trong nước nếu phù hợp, song duy trì tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.

Tiến Hoàng trong 'Doctor Strange' 2016 Tiến Hoàng trong phim "Doctor Strange" năm 2016, xuất hiện từ giây thứ sáu (đứng giữa, mặc áo xanh). Video: Marvels Studios

Tiến Hoàng, 30 tuổi, là cascadeur người Anh gốc Việt, tham gia nhiều dự án Hollywood như Ready Player One, 6 Underground. Nghệ sĩ từng làm việc chung với đạo diễn Steven Spielberg, đạo diễn Michael Bay, minh tinh Tilda Swinton, tài tử Benedict Cumberbatch, Ryan Reynolds. Năm 2020, Tiến Hoàng gây chú ý khi xuất hiện trong Phong lăng đại hiệp, do nhóm Action C thực hiện, thu hút hơn 7,7 triệu lượt xem trên YouTube.

Võ sinh đại chiến (2021) là dự án chào sân của Tiến Hoàng ở quê nhà. Nghệ sĩ vào vai Khoa, chàng trai thích võ thuật, từ Bình Định vào TP HCM nhập học. Theo Box Office Việt Nam, tác phẩm đạt hơn 1,8 tỷ đồng với hơn 2.000 suất chiếu thời điểm đó. Phim bị nhà sản xuất rút khỏi rạp sau bảy ngày công chiếu vì cho rằng nhà phát hành chèn ép.

Trailer 'The Marvels' Trailer "The Marvels" (Biệt đội Marvel), ra mắt trong nước ngày 10/11. Tính đến ngày 14/11, phim thu 21 tỷ đồng. Video: Marvels Studios

The Marvels do Nia DaCosta đạo diễn, lấy bối cảnh sau các sự kiện trong Avengers: Endgame (2019). Khi tìm nguyên nhân gây ra các lỗ hổng không gian do ác nhân Dar-Benn (Zawe Ashton) tạo ra, Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson) và Monica Rambeau (Teyonah Parris) bị hút vào vũ trụ khác nhau. Cùng lúc này ở Trái Đất, Kamala Khan/Ms. Marvel (Iman Vallani) - người có chiếc vòng giống của Dar-Benn - vô tình cuốn vào cuộc chiến. Khi một trong ba người - Carol, Monica và Kamala - sử dụng siêu năng lực, họ sẽ hoán đổi vị trí cho nhau.

Quế Chi