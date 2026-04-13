Nhịn xuất tinh có giúp nam giới 'sung' hơn?

Tôi 19 tuổi, có thói quen thủ dâm khoảng 2-3 ngày một lần, nghe nói xuất tinh nhiều sẽ làm giảm testosterone, gây yếu sinh lý, nếu nhịn xuất tinh có giúp tăng nội tiết tố đàn ông không? (Bình, Tây Ninh)

Trả lời:

Nhiều người tin rằng nhịn xuất tinh giúp "tích năng lượng", tăng testosterone và khỏe hơn. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng về mặt y học không đơn giản như vậy. Cơ thể không vận hành theo kiểu càng nhịn lâu thì testosterone càng tăng. Dù có thể có thay đổi hormone ngắn hạn, chưa có bằng chứng rõ ràng rằng nhịn xuất tinh giúp tăng testosterone bền vững hay cải thiện phong độ lâu dài.

Testosterone là nội tiết tố nam chính, liên quan đến ham muốn, khối cơ, năng lượng và một phần chức năng sinh lý, nhưng nó không quyết định toàn bộ phong độ. Người ngủ kém, stress, ăn uống thất thường vẫn có thể "xuống phong độ" dù không liên quan trực tiếp đến chuyện xuất tinh. Tinh dịch cũng không phải là một "bể testosterone" mà cứ giữ lại là hormone sẽ dâng lên mãi. Cơ thể luôn tự sản xuất và cân bằng hormone qua nhiều cơ chế phức tạp, không đơn giản là nhịn sẽ tăng mãi.

Một nghiên cứu công bố trên Journal of Zhejiang University Science cho thấy testosterone gần như không đổi từ ngày 2 đến ngày 5 sau xuất tinh, nhưng tăng vọt vào ngày thứ 7, đạt khoảng 145,7% so với ban đầu. Tuy nhiên, sau đó hormone không tiếp tục tăng. Điều này chỉ gợi ý dao động ngắn hạn, chưa chứng minh nhịn lâu giúp tăng testosterone bền vững.

Thay đổi testosterone trên xét nghiệm không có nghĩa là sẽ thấy sung sức, tập khỏe hay sinh lý tốt hơn ngay. Trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào giấc ngủ, tinh thần, tim mạch và áp lực sống. Cảm giác "sung hơn" khi "nhịn" vài ngày có thể liên quan đến hưng phấn tâm lý hoặc cảm giác tự kiểm soát bản thân, không hẳn vì testosterone tăng.

So với chuyện kiêng xuất tinh, giấc ngủ lại là yếu tố có bằng chứng rõ ràng hơn nhiều. Nghiên cứu của Leproult và Van Cauter trên JAMA cho thấy chỉ một tuần ngủ 5 giờ mỗi đêm có thể làm testosterone giảm 10-15%. Điều này chứng tỏ việc ngủ thiếu có thể ảnh hưởng đến testosterone một cách thực tế hơn nhiều so với những "mẹo tăng testosterone" trên mạng. Nói đơn giản, nếu ngủ muộn, stress cao, ăn uống kém mà trông chờ nhịn xuất tinh để cải thiện phong độ thì đang bỏ qua yếu tố quan trọng hơn.

Muốn giữ phong độ lâu dài, quan trọng hơn vẫn là ngủ đủ, ăn uống hợp lý, vận động đều và kiểm soát căng thẳng. Nếu giảm ham muốn, mệt kéo dài, khó cương, ít cương buổi sáng, tăng mỡ bụng hoặc giảm động lực, nên đi khám nam khoa thay vì tự áp dụng mẹo. Có người lo mình thiếu testosterone nhưng thực ra lại thiếu ngủ, thiếu vận động, stress kéo dài hoặc có vấn đề sức khỏe khác.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy

Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health