Nhiều Việt kiều chọn tiêm vaccine tại Việt Nam

Trong đợt về nước thăm người thân, chị Minh Trang, 38 tuổi, Việt kiều Cộng hòa Síp, đưa ba con đi tiêm ngừa viêm não Nhật Bản để phòng bệnh.

Gia đình chị định cư tại Síp nhiều năm, các con đều được tiêm chủng miễn phí theo chính sách của nước này. Tuy nhiên, một số vaccine chưa có mặt trong chương trình tiêm do là bệnh hiếm gặp, ví dụ viêm não Nhật Bản. Khi về Việt Nam chơi, gia đình thấy nơi ở có nhiều muỗi, có thể lây truyền bệnh cho trẻ. Vì vậy, chị cho các con tiêm vaccine sớm.

Chị Trang đưa con gái 15 tuổi đi tiêm phòng viêm não Nhật Bản tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Quận 7, TP HCM. Ảnh: Bình An

Ban đầu chị chỉ định tiêm cho bé út 13 tháng tuổi, song bác sĩ cho biết bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nên cả hai con gái 11 và 15 tuổi cũng được tiêm. Chị cũng muốn tiêm ngừa vaccine sốt xuất huyết, song thời gian lưu trú tại Việt Nam không phù hợp lịch tiêm, do đó bỏ qua.

Tại VNVC Hoàng Văn Thụ, TP HCM, bà Margaret, 69 tuổi, quốc tịch Ireland, cũng đưa cháu ngoại Paul 5 tuổi tiêm vaccine phòng uốn ván - bạch hầu - ho gà - bại liệt và viêm gan A. Paul là con lai Ireland - Việt, hiểu tiếng Anh và tiếng Việt, hợp tác tốt trong buổi tiêm. Bà Margaret cho biết gia đình rất chú trọng phòng bệnh, bản thân bà đã tiêm hầu hết các vaccine khuyến cáo. Năm ngoái, bà tiêm vaccine cúm tại Việt Nam và nhận xét dịch vụ nhanh gọn, chi phí hợp lý, nhân viên tận tình.

Gia đình đưa cụ Châm đến tiêm vaccine tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Mộc Thảo

Cụ Vũ Thị Châm, 94 tuổi, sau khi từ Mỹ về Việt Nam định cư cũng được con gái đưa đi tiêm vaccine cúm và sốt xuất huyết tại VNVC. Trước đó cụ từng tiêm nhiều vaccine ở Mỹ nhưng thất lạc sổ tiêm. "Về Việt Nam thấy dịch bệnh phức tạp, nhất là sốt xuất huyết, gia đình muốn đưa mẹ đi tiêm ngay", con gái cụ cho biết.

Ông Dương Hùng Quí, Giám đốc VNVC Quận 7, TP HCM, cho biết hệ thống gần 250 trung tâm trên cả nước thường xuyên tiếp nhận Việt Kiều đến tiêm chủng. Nhiều gia đình tranh thủ tiêm vaccine khi về nước để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí. Không ít người còn đưa cả họ hàng đi tiêm như một món quà ý nghĩa khi trở về quê hương.

Theo ông Quí, mỗi quốc gia có đặc điểm khí hậu, môi trường và tình hình dịch tễ khác nhau. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, nóng ẩm, thuận lợi cho vi khuẩn, virus, muỗi và ký sinh trùng phát triển. Vì vậy, Việt Kiều hoặc khách du lịch khi đến Việt Nam thường được khuyến cáo rà soát lịch sử tiêm chủng, bổ sung vaccine phòng bệnh lưu hành như viêm não Nhật Bản, viêm gan A, viêm gan B, dại... Những vaccine này có thể không nằm trong chương trình tiêm chủng thường quy tại nước họ sinh sống.

Bà Margaret và Paul cùng nhiều gia đình người nước ngoài định cư tại Việt Nam cũng lựa chọn VNVC để tiêm phòng. Ảnh: Bình An

Ngoài ra, việc về nước thường gắn với thăm thân, du lịch, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc đông người tại sân bay, ga tàu, bến xe... làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Do đó, tiêm vaccine là biện pháp chủ động và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Ông Quí cũng khuyến cáo mọi người duy trì thói quen sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và giữ vệ sinh cá nhân để đảm bảo phòng bệnh.

Hòa Bình