Nhiều vạt rừng bị phá trụi

Việc phá rừng tự nhiên lấy đất sản xuất ở Quảng Nam không chỉ diễn ra ở huyện Phước Sơn mà còn ở Bắc Trà My, Tiên Phước, Nam Trà My. Tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, người dân chặt cây gỗ rồi đốt cháy để lấy đất trồng lúa, gỗ keo.