Hàng loạt cây rừng phòng hộ bị xẻ gỗ

Biển nghiêm cấm phá rừng được treo trên một cây lớn trong rừng phòng hộ xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Hơn 9.000 ha rừng tự nhiên khu vực này do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My quản lý. Tại Trà Bui có 32 nhân viên bảo vệ rừng. Ngoài ra trên địa bàn còn có Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My.