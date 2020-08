Nhiều tuyến đường lên Tây Bắc bị sạt lở

Từ đêm 18/8, do mưa lớn, nhiều đoạn quốc lộ 32, 4H qua tỉnh Lai Châu và quốc lộ 4D qua Lào Cai bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Sở Giao thông Vận tải Lai Châu cho hay, tại km350 quốc lộ 32 qua xã Phúc Than, huyện Than Uyên, mưa lớn đêm 18/8 làm sạt lở đoạn cống ngầm, trôi phần lớn mặt đường bê tông nhựa, chỉ còn lại 1,3 m. Lực lượng chức năng đã cấm đường và phân luồng phương tiện đi theo đường liên xã. Đơn vị quản lý đường bộ đang đặt cống tròn phía thượng lưu, đắp đá để có thể thông xe tạm vào 16h ngày 19/8.

Trên quốc lộ 4H, tại km 217 qua tỉnh Lai Châu, khoảng 10.000 m3 đất đá sạt xuống mặt đường từ 6h sáng 19/8 gây ách tắc. Đơn vị quản lý đường bộ đang huy động máy móc giải tỏa đất đá để thông xe tạm vào trưa cùng ngày.

Mưa to làm sạt lở đoạn km350 quốc lộ 32 qua Lai Châu. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải Lai Châu.

Ngoài quốc lộ, nhiều tỉnh lộ như 127, 128, 132 ở Lai Châu cũng bị sạt lở với khối lượng đất, đá trên 10.000 m3, gây ách tắc cục bộ. Tại km17+500, tỉnh lộ 132, thuộc xã Dào San, huyện Phong Thổ, có điểm sạt lở gây chia cắt giao thông giữa trung tâm huyện với các xã biên giới.

Sở Giao thông Vận tải Lào Cai cho biết, hai ngày qua, mưa lớn đã làm hư hỏng nhiều tuyến đường, gây ách tắc cục bộ trên tuyến quốc lộ 4D từ thành phố Lào Cai đến thị xã Sa Pa. Đoạn quốc lộ 4D từ Mường Khương đi Si Ma Cai cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nhỏ. Ngành giao thông đã huy động phương tiện máy móc và nhân lực giải tỏa đất đá nên hiện xe cộ đã qua lại bình thường.

Ngoài ra, nhiều tuyến tỉnh lộ như đường 152 từ Sa Pa đi các xã, phường phía nam cũng bị sạt lở, tỉnh lộ 153 từ thị trấn Bắc Hà đi xã Bản Liền, tỉnh lộ 154 từ Mường Khương đi Bắc Hà bị sạt nhiều đoạn, gây khó khăn cho phương tiện qua lại.

Ngành giao thông các tỉnh Tây Bắc đang huy động lực lượng tại chỗ khắc phục sạt lở, khẩn trương thông đường. Tuy nhiên, địa bàn vẫn đang mưa to nên có thể thêm nhiều điểm sạt lở mới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 16/8 đến 20/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ, miền Bắc có mưa to, riêng trung du và vùng núi mưa rất to, phổ biến 100-250 mm cả đợt. Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang mưa 150-300 mm mỗi đợt; khu vực Đông Bắc 200-350 mm.

Đoàn Loan