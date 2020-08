Miền Bắc tuần tới tiếp tục mưa giông

Từ đêm nay đến ngày 20/8, miền Bắc tiếp tục mưa giông, một số đô thị có thể ngập úng cục bộ, vùng núi đối diện nguy cơ sạt lở đất.

Ba ngày qua, miền Bắc liên tục mưa giông về chiều và đêm do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trục Tây Bắc - Đông Nam. Một số tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh mưa to, lượng mưa 50-100 mm trong 24 giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm nay đến ngày 20/8, mưa sẽ nhiều hơn do rãnh áp thấp kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên. Các tỉnh trung du và vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-250 mm cả đợt. Riêng Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang mưa 150-300 mm mỗi đợt; khu vực Đông Bắc 200-350 mm.

Dự báo đến ngày 18/8, các sông suối thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-5 m, hạ lưu 2-3 m. Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, Lô, Chảy có khả năng lên báo động 2-3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi, đặc biệt là Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng.

Cơ quan khí tượng dự báo vùng trũng thấp, khu đô thị các tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu, các thành phố của Quảng Ninh có thể xảy ra ngập úng.

Mưa nhiều khiến nhiệt độ giảm. Trang Accuweather của Mỹ dự báo, tuần tới nhiệt độ Hà Nội không quá 33, về đêm giảm xuống còn 25 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) dao động 16-20 độ C.

Miền Trung tuần tới phổ biến 25-33 độ C, Thanh Hóa dự báo mưa to (50-100 mm trong 24 giờ). Đà Nẵng ban ngày nóng 35 độ, ban đêm giảm còn 25 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên từ giữa tuần tới mưa sẽ tăng lên do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Nền nhiệt Nam Bộ phổ biến 30-33, Tây Nguyên 29-31 độ C.

Trước đó các ngày 12-15/8, miền Bắc và Thanh Hóa mưa to, một số nơi ở Yên Bái, Quảng Ninh, Hà Giang, Thái Bình mưa 200 mm. Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, chiều 14/8, ông Vàng Văn Sâm, 70 tuổi, bị lũ cuốn mất tích khi đi qua suối ở xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà.

Gia Chính