Nhiều trường ở TP HCM dừng ăn bán trú

6 trường tiểu học, THCS đột ngột dừng tổ chức ăn bán trú, vì nghi thực phẩm bẩn bị tuồn vào, hơn 6.100 học sinh bị ảnh hưởng.

Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), THCS Trung Sơn, Tiểu học Lê Quý Đôn (xã Bình Hưng), THCS Khánh Bình (xã Chánh Hưng), Tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận),.... đã thông báo dừng tổ chức bữa ăn bán trú từ ngày 29/1. Việc này kéo dài cho đến khi có kết quả điều tra về nguồn thực phẩm hoặc tìm được nhà cung cấp mới. Ước tính hơn 6.100 học sinh bị ảnh hưởng.

Buổi trưa, học sinh được về nhà ăn uống. Nếu không tiện đưa đón, phụ huynh có thể chuẩn bị cơm, giáo viên sẽ hỗ trợ chỗ ăn, ngủ cho các em.

Không thể dừng ăn bán trú nên trường Mầm non Phú Thuận và Hoa Hồng, phường Phú Thuận, gấp rút đổi nhà cung cấp thực phẩm ngay hôm nay, theo lãnh đạo phường.

Trong khi đó, trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, thông báo 3 phương án: tiếp tục ăn bán trú, đón về buổi trưa hoặc chuẩn bị cơm cho con ở lại trường.

9 đơn vị trên đều sử dụng suất ăn hoặc thực phẩm nhập từ một công ty ở xã Hiệp Phước. Ngày 28/1, công ty này bị báo Dân Việt phản ánh dùng thực phẩm quá hạn, "phù phép" thịt trâu thành thịt heo tươi rồi cung cấp cho các trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho hay đang tích cực phối hợp với các ban ngành để xác minh sự việc. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm do các trường quyết định dựa trên hồ sơ năng lực. Do đó, hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm cao nhất nếu bữa ăn bán trú có vấn đề.

Suất ăn bán trú của học sinh trường Tiểu học Tân Quy, ngày 28/1. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tuần trước, lần đầu tiên Sở ban hành quy định cụ thể về quản lý bữa ăn bán trú và vệ sinh trường học. Ngoài các quy định về an toàn, xuất xứ thực phẩm, quy trình bếp ăn, Sở lưu ý các trường không sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần hoặc pha trộn dầu cũ với dầu mới để "tiết kiệm".

Các loại hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần, bao bì tái chế không rõ nguồn đều bị hạn chế hoặc cấm dùng trong bữa ăn của học sinh.

Lệ Nguyễn