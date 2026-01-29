TP HCM đình chỉ bữa ăn bán trú ở các trường dùng thực phẩm Sago Food

Những trường sử dụng suất ăn, thực phẩm từ Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) phải dừng ngay, theo yêu cầu của Sở Giáo dục.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, chiều 29/1 cho biết thông tin trên, song không nêu cụ thể số trường học thuộc diện này.

"Sở đình chỉ ngay việc tổ chức ăn bán trú ở những đơn vị dùng thực phẩm của Sago Food để rà soát. An toàn sức khỏe của học sinh phải đặt lên trên hết", ông nói.

Hiệu trưởng các trường cần phối hợp cùng chính quyền địa phương và phụ huynh để sớm tìm nhà cung cấp mới, hạn chế gián đoạn bữa ăn bán trú của học sinh. Sở yêu cầu các trường công khai danh mục nguyên liệu, nguồn gốc thực phẩm hàng ngày.

Động thái được Sở đưa ra sau khi Sago Food bị báo Dân Việt phản ánh dùng thực phẩm quá hạn, "phù phép" thịt trâu thành thịt heo, bò rồi cung cấp cho các trường. Đến nay, ít nhất 9 trường dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, ảnh hưởng hơn 6.100 học sinh.

Cơ quan này cho biết sẽ rà soát tất cả đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học trên địa bàn, nếu không đạt sẽ bị loại.

"Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra sai phạm trong quy trình tiếp nhận và giám sát bữa ăn", ông Minh nói.

Theo ông, Sở dự kiến xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu số về an toàn thực phẩm học đường, giúp việc truy xuất nguồn gốc và đánh giá uy tín của nhà cung cấp được nhanh và chính xác hơn.

Tuần trước, lần đầu tiên Sở ban hành quy định cụ thể về quản lý bữa ăn bán trú và vệ sinh trường học. Ngoài các quy định chung, Sở lưu ý không sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần hoặc pha trộn dầu cũ để "tiết kiệm". Các loại hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần, bao bì tái chế không rõ nguồn đều bị hạn chế hoặc cấm.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM. Ảnh: Lệ Nguyễn

Lệ Nguyễn