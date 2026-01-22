Trường học TP HCM phải dọn nhà vệ sinh 4 lần mỗi ngày

Nhà vệ sinh ở trường mầm non, tiểu học, THCS phải được dọn dẹp ít nhất 4 lần mỗi ngày, với bậc THPT, GDTX thì 3 lần, theo yêu cầu của Sở Giáo dục.

Đây là lần đầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đặt ra yêu cầu cụ thể về công tác vệ sinh trường học, theo một văn bản hướng dẫn ngày 21/1.

Các trường phải bảo đảm đủ số lượng và chất lượng nhà vệ sinh: sạch, khô, thông thoáng, không mùi hôi, côn trùng; có nước sạch, xà phòng rửa tay, giấy, thùng rác có nắp. Ngoài ra, trường có sổ theo dõi công việc này, thường xuyên bảo trì, thay thế thiết bị hư hỏng hoặc vấn đề tắc nghẽn, rò rỉ.

Mỗi học kỳ, trường khảo sát ý kiến của học sinh và có giải pháp khắc phục tồn tại (nếu có).

Học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn, TP HCM, sử dụng bồn rửa tay, tháng 10/2024. Ảnh: Tiểu học Đặng Trần Côn

Với bữa ăn bán trú, ngoài các quy định về an toàn, xuất xứ thực phẩm, quy trình bếp ăn, Sở lưu ý các trường không sử dụng dầu ăn chiên đi chiên lại nhiều lần hoặc pha trộn dầu cũ với dầu mới để "tiết kiệm". Nếu dầu có mùi lạ, đổi màu, nổi bọt, có nhiều cặn sau khi chiên rán thì phải bỏ. Các loại hộp xốp, đồ nhựa dùng một lần, bao bì tái chế không rõ nguồn đều bị hạn chế hoặc cấm dùng trong bữa ăn của học sinh.

Người đứng đầu nhà trường phải chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động trên.

TP HCM có gần 2,6 triệu học sinh các cấp với hơn 3.500 trường học. Trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới hồi tháng 8/2025, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở, cho biết còn nhiều nhà vệ sinh trường học kém, học sinh không dám dùng. Ông nhìn nhận đây là vấn đề nhỏ nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.

"Nhà vệ sinh mà học trò không dám vào thì hiệu trưởng không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu để xảy ra chuyện đó thì hiệu trưởng nên xem lại năng lực và trách nhiệm của mình", ông nói.

Lệ Nguyễn