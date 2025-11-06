Nhiều trường ở TP HCM cho học sinh về sớm tránh triều cường

TP HCMNhiều trường cho học sinh ra về từ 14h30, sớm khoảng 0,5-2 tiếng so với thông thường để tránh ảnh hưởng của triều cường và bão Kalmaegi.

Chiều 6/11, hệ thống trường liên cấp PennSchool, phường Hòa Hưng, gửi tin nhắn khuyến khích phụ huynh đón con từ 14h30 đến 15h30, thay vì 16h, để tránh phải di chuyển trên đường nếu mưa giông kết hợp triều cường, theo dự báo thời tiết.

Chị Hoài Thu, phụ huynh trẻ 5 tuổi, trường Mầm non Phước Long B, phường Phước Long, cũng được trường báo đón con lúc 15h. Nếu không thể đến sớm, các cô giáo vẫn trông trẻ đến 16h.

Trường THCS Trần Văn Ơn, Huỳnh Khương Ninh cho biết điều chỉnh giờ tan học trong ngày 6-7/11 để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho học sinh, phụ huynh.

Trong hai ngày này, học sinh khối 6, 7 của trường THCS Trần Văn Ơn ra về lúc 15h45, khối 8, 9 sau đó 15 phút, sớm hơn khoảng nửa tiếng so với mọi ngày. Còn ở THCS Huỳnh Khương Ninh, giờ tan học là 16h15, sớm hơn 40 phút. Với các tiết học bị ảnh hưởng, giáo viên chủ động đưa bài giảng lên hệ thống online, hướng dẫn các em tự học.

Ngày mai, học sinh trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, cũng được về từ 15h40, tiết học câu lạc bộ sẽ được bù sau. Còn Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Tân Hưng báo phụ huynh đón con từ 16h.

[Triều cường khiến nước ngập đến yên xe học sinh trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ), chiều 5/11. Ảnh: Đức Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão Kalmaegi tràn xuống TP HCM và Nam Bộ, khiến khu vực này nguy cơ mưa lớn và ngập nặng do trùng đỉnh triều cường cao nhất năm, chiều 6/11.

Trong hai ngày tới, địa bàn TP HCM có thể xảy ra mưa to do ảnh hưởng của bão kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, có thể gây ngập cục bộ ở một số khu vực.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã yêu cầu các trường học dừng hoạt động ngoài giờ chính khóa đến khi thời tiết ổn định trở lại. Đồng thời, trường học cần có kế hoạch dạy trực tuyến trong trường hợp mưa bão phức tạp.

Lệ Nguyễn