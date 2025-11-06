Bão Kalmaegi quật vỡ kính khách sạn, hàng loạt cây xanh gãy đổ

-
18h30
Gió lớn tiếp tục quật vỡ kính khách sạn
Khoảng một tiếng sau khi kính ở khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn) bị gió quật vỡ, nơi đây tiếp tục hứng những đợt gió mạnh hơn khiến thêm nhiều tấm kính khác bị vỡ. Khách đang lưu trú tại khách sạn nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào nơi kín gió.
-
18h15
Cấm xe gần 70 km trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Để đảm bảo an toàn khi bão Kalmaegi đổ bộ, Cục CSGT cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn dài 67 km từ nút giao Tam Kỳ đến Quảng Ngãi, từ 18h30 ngày 5/11 đến khi có thông báo mới. Cơ quan này khuyến cáo tài xế cập nhật liên tục hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động chọn lộ trình thay thế, tránh vùng ảnh hưởng bão.
Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi dài hơn 139 km, đi qua Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) và Quảng Ngãi, khởi công năm 2013 với vốn hơn 34.000 tỷ đồng, đưa vào khai thác năm 2018; tuyến đường từng nhiều lần hư hỏng phải sửa chữa.
-
17h45
Mưa xối xả ở Phú Yên cũ
Lúc 17h45, phường Sông Cầu (Phú Yên cũ) ghi nhận mưa rất lớn kèm giông lốc kéo dài, gió mạnh khoảng cấp 10. Thời điểm này, tâm bão Kalmaegi còn cách đất liền khoảng 50 km, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp khu vực ven biển.
Gió giật liên tục đập vào khung cửa, nhiều thời điểm điện chập chờn rồi bị ngắt, người dân lo lắng, phải chèn chống nhà cửa và hạn chế ra ngoài. Một số hộ gần mép biển cho biết sóng đánh lớn, tiếng gió hú kéo dài khiến họ phải đưa đồ đạc lên cao và túc trực theo dõi diễn biến bão.
-
17h32
Đảo Lý Sơn mưa to, du khách đã vào bờ
Chị Lê Hằng, chủ quán hải sản ven biển Lý Sơn, cho biết đảo đang mưa to, gió càng về chiều càng mạnh. Sóng liên tục ập vào bờ kè nhưng chưa quá cao. Toàn bộ du khách đã được đưa vào bờ, phần lớn người dân đóng cửa chờ bão qua.
Đảo Lý Sơn nằm ngoài khơi Quảng Ngãi khoảng 15 hải lý (24 km) về phía đông bắc, là huyện đảo duy nhất của tỉnh. Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Quảng Ngãi, cho biết hiện tại khu vực đảo ghi nhận gió cấp 9.
-
17h30
Gió giật vỡ cửa kính khách sạn ở Quy Nhơn
Gió giật liên hồi quật vỡ nhiều tấm kính cường lực của khách sạn Hải Âu trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn. Một đoạn lan can tầng cao cũng bị bẻ cong, kính vỡ rơi tung tóe xuống sảnh. Khách sạn nằm sát biển, trước đó đã được gia cố và đóng kín toàn bộ cửa, song gió mạnh vẫn luồn vào theo từng đợt, kéo theo tiếng rít dữ dội.
Phóng viên Minh Hoàng của VnExpress, đang ở tại hiện trường, nói: "Tiếng kính vỡ liên tiếp, gió rít rất mạnh. Nhân viên khách sạn yêu cầu khách lưu trú tránh xa khu vực cửa sổ để đảm bảo an toàn".
-
17h15
Hàng loạt cây ngã đổ ở Đăk Lăk
Trên quốc lộ 26 qua huyện M’Đrắk (Đăk Lăk), mưa to gió lớn làm nhiều cây xanh ngã đổ, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Sức gió và lượng mưa đang tiếp tục tăng. Quốc lộ 26 dài hơn 150 km, nối Khánh Hoà – Đăk Lăk, đi qua nhiều khu dân cư; riêng đoạn đèo Phượng Hoàng đến M’Đrắk dài 38 km, địa hình núi cao, taluy dựng đứng, vực sâu.
Tại TP Buôn Ma Thuột, hàng loạt cây xanh trên các tuyến Nguyễn Tất Thành, Trần Cao Vân cũng bị gió quật ngã, bật gốc, chắn ngang đường.
-
17h11
Người dân ở sát biển lo lắng dù nhà cửa kiên cố
Ông Nguyễn Anh Tuấn, ở TP Quy Nhơn cũ, cho biết khu vực biển Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông – nơi bố mẹ ông sinh sống, cách mép biển chỉ khoảng 20 m – đang có sóng gió lớn rõ rệt.
Do ở xa, ông quan sát qua camera và nhận thấy sóng biển tăng nhanh. "Lúc 15h, sóng khoảng 3-4 m, giờ lên 4-5 m và có thể cao hơn khi bão đổ bộ", ông nói.
Tuy nhiên, việc theo dõi từ xa đã bị gián đoạn vì khu vực nhà bố mẹ ông mất điện. Gia đình vẫn có người ở lại trong căn nhà kiên cố, nhưng không tránh khỏi lo lắng vì vị trí sát biển. "Nhà tôi đã chuẩn bị lương khô, thực phẩm, đèn chiếu sáng và các dụng cụ cần thiết để ứng phó", ông Tuấn cho biết.
-
17h00
Bão Kalmaegi ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 17h, bão ở trên vùng biển Đăk Lăk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 13-14 (134-166 km/h), giật cấp 17.
Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h rồi đi vào đất liền.
-
16h50
Lồng bè nuôi tôm hùm rung lắc trước sóng
Dù bão chưa vào nhưng gió to khiến lồng bè nuôi tôm của người dân trên vịnh Xuân Đài, Đăk Lăk rung lắc.
Vịnh Xuân Đài (Sông Cầu), phường Xuân Đài (trước thuộc Phú Yên, nay là Đăk Lăk) có hơn 530 bè với 27.000 lồng nuôi tôm hùm, là một trong những nơi nuôi nhiều tôm hùm nhất nước. Hôm qua, UBND phường yêu cầu toàn bộ lao động rời bè trước 12h ngày 6/11 để đảm bảo an toàn, quá thời hạn sẽ cưỡng chế. Nhiều hộ dân đã tranh thủ thu hoạch tôm trước khi bão vào.
-
16h45
Người dân Quảng Ngãi, Gia Lai ở nơi sơ tán tránh bão