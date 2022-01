Nhiều tỉnh, thành cho học sinh nghỉ Tết từ hôm nay

Phú Thọ, Lào Cai và nhiều tỉnh thành khác cho học sinh nghỉ sớm hơn kế hoạch một tuần, từ 24/1, cho đến hết 6/2.

Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ ngày 23/1 thông báo học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ 24/1 đến hết 6/2, tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch.

So với kế hoạch, học sinh được nghỉ thêm 6 ngày. Sở quyết định nghỉ sớm nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong bối cảnh Covid-19 ở Phú Thọ diễn biến phức tạp với hàng chục ca mắc mới trong cộng đồng mỗi ngày dịp gần Tết.

Trong thời gian nghỉ, học sinh được yêu cầu thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch tại nhà và nơi công cộng, hạn chế tham gia các hoạt động đông người.

UBND tỉnh Lào Cai cũng điều chỉnh lịch nghỉ Tết với học sinh. Thay vì nghỉ từ 29/1 đến 12/2 như kế hoạch, tỉnh cho nghỉ từ 24/1 đến 6/2. Việc điều chỉnh lịch giúp giáo viên vùng cao ở xa quê được về quê đón Tết thuận lợi hơn; chủ động hơn trong phòng, chống dịch những ngày cuối năm; đồng thời giúp các trường học vùng cao tránh tình trạng học sinh nghỉ học những ngày giáp Tết.

Học sinh THPT Yên Hoà (Hà Nội) ngày đầu đến trường trong năm học 2021-2022, hôm 6/12. Ảnh: Thanh Hằng

Tại Thanh Hoá, lịch nghỉ Tết của học sinh là từ 29/1 đến 6/2. Tuy nhiên, các trường tại TP Thanh Hoá sẽ nghỉ sớm hơn, từ hôm nay. Quyết định được đưa ra dựa trên đề xuất của UBND TP Thanh Hoá nhằm hạn chế tối đa F0 trong cộng đồng, giữ vững dịch ở cấp độ 1, đảm bảo đón Tết an toàn.

Ngoài những địa phương trên, nhiều tỉnh, thành khác cũng cho học sinh nghỉ từ 24/1 đến 6/2 như Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, Yên Bái.

An Giang, Nghệ An cho học sinh nghỉ sau một ngày, tức 25/1, đúng ngày Tết ông Táo. Bắc Ninh chia lịch nghỉ của học sinh thành hai nhóm. Tiểu học nghỉ từ 22/1, còn khối mầm non, THCS và THPT nghỉ từ 29/1 đến 6/2.

Hầu hết tỉnh, thành còn lại cho học sinh bắt đầu nghỉ Tết trong khoảng 27-30/1 và đi học trở lại vào 6/2. TP HCM nằm trong nhóm này, cho học sinh nghỉ Tết từ 29/1. Thực tế, đa số học sinh chưa trở lại trường học trực tiếp từ tháng 5/2021 do ảnh hưởng bởi Covid-19.

Hà Nội, địa phương cũng chưa thể cho toàn bộ học sinh học trực tiếp sau 9 tháng ở nhà, chưa có thông báo về lịch nghỉ Tết. Theo khung kế hoạch ban hành từ đầu năm, học sinh sẽ nghỉ theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Nếu theo lịch nghỉ Tết của người lao động năm nay, học sinh Hà Nội cũng nghỉ từ 29/1 đến 6/2.

Tính đến tuần đầu tháng 1, cả nước có 9 tỉnh, thành dạy học trực tiếp hoàn toàn, gồm Bắc Kạn, Cao Bằng, Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang, Thái Bình, Hà Nam, Khánh Hòa, Bắc Giang; 35 địa phương dạy học kết hợp, còn lại dạy học trực tuyến và qua truyền hình. Dự kiến sau kỳ nghỉ Tết, từ 7/2, có thêm 8 tỉnh, thành phố cho học sinh đến trường.

Trong thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ, ban hành hôm 18/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương cho học sinh từ 12 tuổi trở lên đi học trực tiếp sớm nhất có thể sau Tết, nhất là với địa phương đạt tỷ lệ cao về tiêm chủng đủ liều cho trẻ 12-17 tuổi.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị lãnh đạo các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo "khẩn trương, cương quyết, chu đáo" chuẩn bị đưa học sinh đi học trở lại, kể cả học sinh trung học đã tiêm vaccine hay trẻ mầm non, tiểu học chưa tiêm. Trong đó, đưa học sinh đã tiêm vaccine trở lại trường sau Tết "là một yêu cầu".

Dương Tâm