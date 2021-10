Nhiều thuỷ điện xả lũ

Hồ Kẻ Gỗ (tỉnh Hà Tĩnh) và nhiều thuỷ điện ở Quảng Nam, Thừa Thiên Huế đã xả lũ trước diễn biến mưa lớn.

Hôm nay, ông Đặng Hòa Bình, Trưởng phòng Quản lý khai thác, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị vận hành hồ Kẻ Gỗ) cho biết, lúc 5h, hồ xả nước qua hai cửa tràn của thủy điện và Dốc Miếu ở độ mở 30-150 cm, lưu lượng 10-80 m3/s. Thời điểm trên mực nước của hồ đang ở cao trình 27,98 m, tương ứng với dung tích 224 triệu m3 (thiết kế là 345 triệu m3).

Bể chứa nước Kẻ Gỗ, có chức năng mở và điều tiết lượng nước để phục vụ sản xuất. Ảnh: Đức Hùng

"Để đảm bảo phương án dự phòng cho trường hợp mưa lớn kéo dài có thể xảy ra vượt ngoài dự báo như các năm trước, khi mực nước trong hồ đạt ngưỡng xả lũ mới vận hành xả tràn thì nguy cơ làm tăng ngập lụt cho vùng hạ du. Do vậy, đơn vị phải xả nước trước để điều tiết", ông Phan Viết Liệu, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nói và cho hay, việc tăng hay giảm lưu lượng xả sẽ tùy vào lượng mưa trong những ngày tới.

Đơn vị vận hành hồ đã thông báo tới các huyện hạ Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh để chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2021 hồ Kẻ Gỗ xả tràn. Đợt xả này là để đón lũ do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữ biển Đông gây ra. Từ tối 15/10 đến nay toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa diện rộng, phổ biến ở mức 61-178 mm.

Hồ Kẻ Gỗ trong một lần xả lũ. Ảnh: Đức Hùng

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo, tổng lượng mưa trong ngày 17-18/10 khu vực phía Bắc của tỉnh dự báo mưa phổ biến 100-200 mm, phía Nam từ 150-250 mm. Riêng khu vực huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh có khả năng trên 250 mm. Nhà chức trách cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị.

Ngoài hồ Kẻ Gỗ, từ ngày 8/10 đến nay, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã xả tràn 5 hồ chứa gồm: Bộc Nguyên, sông Rác (huyện Cẩm Xuyên), Kim Sơn, thượng Sông Trí, Tàu Voi (thị xã Kỳ Anh), với lưu lượng 5-200 m3/s.

Hồ Kẻ Gỗ gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3, là một trong những hồ đập lớn nhất cả nước. Trong đợt mưa lũ hồi tháng 10/2020, mực nước hồ Kẻ Gỗ có lúc dâng lên 33,8 m, vượt so với ngưỡng an toàn 32,5 m, tỉnh Hà Tĩnh đã tính tới phương án dự phòng là phá tràn hồ. Thời điểm đó địa bàn có hàng nghìn nhà dân bị ngập, thiệt hại hơn 5.300 tỷ đồng

Một số đường liên thôn, liên xã ở huyện Kỳ Anh bị ngập do mưa lớn hai ngày qua. Ảnh: Đức Hùng

Tại Quảng Nam, sáng 17/10, bốn hồ thủy điện lớn nằm trên sông lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vận hành điều tiết hồ chứa xả lũ với tổng lưu lượng hơn 4.189 m3/s.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, cho biết thủy điện A Vương, xã Macooih, huyện Đông Giang, ghi nhận lượng nước đổ về lòng hồ là 1.962 m3/s nên đã vận hành điều tiết hồ chứa xả qua tràn 592 m3/s và chạy máy 77 m3/s.

Thủy điện Sông Bung 4, xã Tà Pơ, huyện Nam Giang, lượng nước đổ về lòng hồ 1.871 m3/s nên vận hành xả lũ 985 m3/s, chạy máy 162 m3/s.

Thủy điện Đak Mi 4, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, lượng nước về lòng hồ 5.158 m3/s, nhà máy vận hành xả qua tràn 2.373 m3/s, chạy máy 109 m3/s.

Tổng lượng nước xả và phát điện của ba nhà máy nói trên về sông Vu Gia là trên 4.189 m3/s. Riêng thủy điện Sông Tranh 2, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, lượng nước về lòng hồ 3.883 m3/s, xả lũ gần 6 m3/s và phát điện 45 m3/s chảy về sông Thu Bồn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam, bốn thủy điện vận hành điều xả nước qua tràn để hạ mực nước trong lòng hồ về mực thấp nhất. Khi đó các hồ thủy điện sẽ có dung tích để đón lũ về cắt giảm lũ cho hạ du.

Dự báo trong 24h tới lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động II đến trên báo động II, sau đó xuống chậm. Trong 6-12 giờ tới lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên ở mức báo động I đến trên báo động I.

Tại Quảng Nam từ đêm qua đến sáng nay mưa lớn từng đợt xuất hiện trên diện rộng. Dự báo trong 48 giờ tới, tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Sáng 17/10, ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết nước về hạ du sông Bồ lên trong khoảng 800-1.000m3/s đưa mực nước hồ về đón lũ.

Trước đó, thủy điện Hương Điền điều tiết nước về hạ du trong khoảng 220-250 m3/. 24h qua trong lưu vực hồ Hương Điền có mưa rất to, lượng mưa đo được ở các trạm dao động 200-250 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo đến hết ngày 19/10 trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to. Mực nước hồ Hương Điền lúc 6h ngày 17/10 ở mức +54,73m, lưu lượng đến hồ 1.971m3/s.

"Từ 8h hôm nay, Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền sẽ điều tiết qua tràn và tuabin về hạ du sông Bồ với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng 800-1000 m3/s; đồng thời điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng nước thực tế đến hồ", ông Hùng nói.

Từ hôm nay 17/10 đến ngày 19/10 tại Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to. Dự báo, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 400 mm.

Nhóm phóng viên