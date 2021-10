Không khí lạnh tăng cường, miền Trung mưa lớn

Ngày 16/10, không khí lạnh tràn xuống, kéo nhiệt độ nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuống dưới 15 độ C, các tỉnh Nghệ An - Quảng Ngãi mưa lớn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh gây mưa rào rải rác ở miền Bắc, nền nhiệt vùng đồng bằng dao động 19-21 độ C. Điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm còn 13 độ, Sa Pa (Lào Cai) 14 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 16 độ C.

Dự báo, hai ngày tới không khí lạnh mạnh tiếp tục tăng cường, nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 19-23, thứ hai cả ngày lẫn đêm ở mức 20 độ C. Những ngày sau nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội tăng dần, lên 29 độ C vào cuối tuần. Sa Pa ngày mai nhiệt độ từ 12-16 độ C, đến giữa tuần tăng lên 16-22 độ C.

Hà Nội chiều 16/10 mưa rào rải rác, nhiệt độ 20 độ C. Ảnh: Gia Chính

Miền Trung đang chịu tác động của cả ba hình thái gây mưa gồm không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn. Lượng mưa từ đêm qua đến sáng nay phổ biến 70-150 mm. Một số nơi ở Hà Tĩnh mưa hơn như Cẩm Xuyên 328 mm, Thạch Điền 259 mm, TP Hà Tĩnh 236 mm; Phú Đa (Thừa Thiên Huế) 200 mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ nay tới 18/10, tỉnh Nghệ An mưa 80-150 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa 250-500 mm, có nơi trên 500 mm. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên mưa 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Lũ các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ lên báo động 2-3, các sông ở Quảng Ngãi và Tây Nguyên lên báo động một. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và bắc Tây Nguyên.

Cơ quan khí tượng dự báo, không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10. Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều từ khoảng giữa tháng 12/2021 cho đến tháng 2/2022.

Nhiệt độ trung bình mùa đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa đông năm 2020-2021.

Gia Chính