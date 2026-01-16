Tài xế nháy đèn đòi vượt dù tôi chạy xe 118 km/h trên cao tốc

Chạy gần chạm mức tối đa cho phép (120 km/h) nhưng tôi vẫn bị tài xế phía sau thúc ép, ép phải tránh đường cho họ vượt.

Đọc bài viết "Áp lực bị 'dí đuôi' khi tôi lái xe trên cao tốc 120 km/h", tôi rất đồng cảm với tác giả An Truong Hoang. Bản thân tôi cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Hôm đó, tôi chạy ở làn ngoài cùng bên trái trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây với tốc độ khoảng 118 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép là 120 km/h. Tôi chủ động giữ tốc độ ổn định, không vượt giới hạn, cũng không bám sát xe phía trước.

Thế nhưng, một xe khách phía sau bắt đầu nháy đèn xin vượt. Ban đầu là vài cái, sau đó dồn dập hơn. Tài xế bám rất sát đuôi xe tôi, liên tục nháy đèn pha, khiến tôi có cảm giác bị thúc ép, như thể phải tránh đường cho họ vượt, dù tôi đang chạy gần chạm mức tối đa cho phép.

Ở tốc độ gần 120 km/h, tôi không thể đánh lái ngay lập tức. Việc chuyển làn lúc đó tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi các xe ở làn giữa không có khoảng trống đủ an toàn. Thực tế này không hề hiếm trên cao tốc Việt. Rất nhiều tài xế, đặc biệt là xe lớn, có thói quen chạy nhanh, bám đuôi, nháy đèn để "dọn đường". Làn trái dường như được hiểu ngầm là làn phải tránh ra bằng mọi giá, bất kể xe phía trước đang chạy bao nhiêu km/h.

Một vấn đề khác là cách nhiều tài xế đối phó với hệ thống giám sát hiện nay. Camera đo tốc độ trên cao tốc thường đặt cách xa nhau. Hệ quả là không ít người chạy rất nhanh ở đoạn giữa, đến gần camera mới giảm tốc độ, giữ khoảng cách, rồi sau đó lại tiếp tục phóng nhanh. Việc chấp hành luật trở nên mang tính đối phó, không phải thói quen.

Tôi cho rằng đã đến lúc cần áp dụng các giải pháp mạnh và thông minh hơn. Việc lắp camera AI với mật độ dày hơn, khoảng 3 km một chiếc, có thể giúp giám sát liên tục tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe, thay vì chỉ "canh" một điểm cố định. Khi tài xế biết rằng hành vi của mình luôn được theo dõi, họ sẽ buộc phải duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn trên suốt tuyến đường, chứ không chỉ vài trăm mét trước camera.

Cao tốc không phải là nơi để hơn thua nhau vài phút. Chạy nhanh hơn một chút không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của người khác. Khi những thói quen lái xe thiếu an toàn vẫn còn được dung túng, thì người đi đúng luật lại trở thành người phải lo lắng nhiều nhất.

Cù Lần