Nhiều show trực tuyến trong tháng 4

Ca sĩ quốc tế tổ chức nhiều chương trình trực tuyến tháng 4, trong bối cảnh dịch bệnh khiến các liveshow bị hủy.

One World: Together At Home

Nữ ca sĩ Lady Gaga kết hợp Global Citizen tổ chức chương trình One World: Together At Home, kêu gọi khán giả thế giới thực hiện giãn cách xã hội. Buổi diễn có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ: Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello...

Show gồm hai phần: Phần một dài sáu tiếng, gồm các màn trình diễn ghi hình trước, phần chính dài hai tiếng, là các tiết mục trực tiếp từ nhà riêng của sao. 1Trước khi One World: Together At Home phát sóng, ban tổ chức vận động được 35 triệu USD từ các nhà hảo tâm để tặng quỹ chống Covid-19 của WHO.

Lady Gaga hát trong show 'Together at home' Lady Gaga mở màn liveshow với "Smile". Video: Global Citizen.

Billboard Live At Home

Series Billboard Live At Home khởi động từ ngày 19/3 với từ ý tưởng của các ca sĩ JoJo, Josh Groban và Russell Dickerson. Họ chọn đối tác phi lợi nhuận để hỗ trợ cho buổi livestream, tiền ủng hộ từ người xem sẽ tặng quỹ chống nCoV. Tạp chí âm nhạc Billboard tiếp tục tổ chức các buổi livestream qua Facebook các chiều từ thứ hai đến thứ sáu. Nghệ sĩ nổi tiếng tham gia chương trình, trò chuyện, động viên người hâm mộ vượt qua bệnh dịch và kêu gọi giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.

Ngoài quỹ chống dịch, tiền ủng hộ còn được gửi đến quỹ My Friend’s Place để chống lại tình trạng vô gia cư của thanh thiếu niên ở Los Angeles, quỹ Meals on Wheels America hỗ trợ thức ăn cho người già, tổ chức Downtown Women's Center cung cấp nhà ở cho phụ nữ giữa khủng hoảng...



Bright Minded: Live With Miley

Miley Cyrus tổ chức trò chuyện trực tuyến với bạn bè vào các chiều từ thứ hai đến thứ sáu trên Instagram cá nhân. Giọng ca Wrecking Ball bàn luận về đời sống tình dục và tinh thần cùng Hailey Bieber - vợ Justin Bieber. Khi trò chuyện cùng Demi Lovato, nữ ca sĩ nói về chứng rối loạn âu lo và kiểm soát hình ảnh cơ thể. Nhiều người hâm mộ sitcom Hannah Montana thích thú khi Miley tái hợp các cựu ngôi sao nhí - Hilary Duff, Emily Osment, Reese Witherspoon... và kể về những ngày cùng mái nhà Disney.

Miley Cyrus trình diễn "On A Roll" Miley Cyrus trình diễn "On A Roll" trong series "Bright Minded: Live With Miley". Video: Youtube.

‘BANGBANGCON’ - BTS

Ngày 17/4, BTS phát sóng lại toàn bộ show diễn và buổi gặp mặt fan từ năm 2014 - một năm sau ngày nhóm ra mắt - đến năm 2019. Chương trình dài 24 tiếng, được phát trên Youtube. Người hâm mộ có thể sử dụng gậy cổ vũ (lightstick) kết nối bluetooth qua ứng dụng của nhóm, đèn trên gậy sẽ đổi màu theo từng bài hát để tạo bầu không khí sống động, đem lại cảm giác chân thực hơn. Trước đó, tour diễn Map Of The Soul: 7 của nhóm bị hủy vì dịch.

BTS trong show diễn "The Wings Tour The Final" BTS trong show diễn "The Wings Tour The Final". Video: Youtube.

Music For Hope - Andrea Bocelli



Đêm nhạc Music For Hope của danh ca mù người Italy - Andrea Bocelli - được tổ chức vào ngày Lễ Phục sinh 12/4. Ông hát trong thánh đường Duomo, thành phố Milan (Italy), không có khán giả trực tiếp. Giữa không gian cổ kính của Duomo, Andrea thể hiện các bài thánh ca Panis angelicus, Ave Maria, Sancta Maria, Domine Deus... với chất giọng nam cao (tenor) điển hình, kỹ thuật ngân vang điêu luyện. Màn trình diễn được phát trực tuyến qua Youtube, thu hút hàng chục triệu người xem.

Danh ca opera Andrea Bocelli hát 'Ave Maria' Danh ca Andrea Bocelli hát "Ave Maria". Video: Universal Music Group.

Pay It Forward Live

Pay It Forward Live là chương trình livestream hàng tuần có sự góp mặt của các ngôi sao giải trí, với mục đích gây quỹ ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ đang phải ngừng hoạt động. Tập đầu tiên của series khởi động từ ngày 26/3, khách mời là ca sĩ nhạc rock Dave Matthews. Trong tháng 4, nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia: Alicia Keys, Luke Bryan, Billie Eilish...

Hiện Pay It Forward Live đã đóng góp 2,5 triệu USD cho tổ chức Local Initiatives Support Corporation (LISC) giúp đỡ các doanh nghiệp địa phương.

Billie Eilish hát "everything i wanted" Billie Eilish và anh trai Finneas O’Connell hát "everything i wanted" trong show "Pay It Forward Live". Video: Youtube.

Thu Thảo (theo Vulture)