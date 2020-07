Nhiều người vỡ mộng khi bị công ty nước ngoài sa thải

'Tôi từng làm việc cho những tập đoàn lớn của Nhật, Hàn và tuân theo nguyên tắc thuận mua vừa bán, bị cắt giảm cũng không bận lòng'.

Nhiều độc giả bình luận sau bài viết Tôi bị công ty Nhật sa thải do Covid 19. Độc giả Bảo Phan Quốc cho rằng:

Tác giả tự đánh giá mình quá cao, công ty Nhật làm IT ở Việt Nam không phải vì lợi nhuận vì thị trường của ta tương đối nhỏ bé. Cái họ cần là làm sao moi ra được nhân sự xuất sắc để đưa sang Nhật làm việc cho công ty mẹ. Dịp Covid- 19 này cho họ lý do chính đáng để sa thải những nhân viên mà họ thấy không đủ tiềm năng.

Tôi dám cá, họ sẽ sa thải dần dần từng người một rồi lại tiếp tục tuyển nhân sự mới cho xem. Họ cần người chứ không cần tiền, bạn hiểu không? Nếu họ cần tiền thì công ty không chỉ có ngần ấy người đâu, lại còn chia ra hai chi nhánh TP HCM và Hà Nội làm chi cho phân tán ra, nhiêu đó đủ biết là họ sang để săn nhân sự rồi.

Chỉ cần tìm được nhân sự xuất sắc đưa sang công ty mẹ thì coi như họ trúng quả đậm. Đó là lý do vì sao bạn làm việc lâu năm thì bị sa thải còn người mới vào làm không bị sa thải vì những người này chưa được đánh giá kiểm tra chất lượng xong. Trong những công ty này, bạn không phải là nhân viên mà là "hàng hóa" của công ty. Công việc mà bạn làm chẳng qua chỉ là một dạng thử thách mà thôi.

Độc giả Phong Huỳnh Đình làm việc cho công ty nước ngoài theo nguyên tắc thuận mua vừa bán:

Ra trường đi làm 7 năm, tôi chỉ làm dự án không lệ thuộc vào công ty. Từng làm ở những tập đoàn lớn Nhật- Hàn, tôi xem họ chỉ là công việc. Còn việc thì làm hết việc thì họ cắt giảm, thuận mua vừa bán.

Tôi nghĩ nhiều người quỵ luỵ nước ngoài quá. Nào là sếp thương mình... Rồi đến ngày họ cắt thì than thở, hỏi ông trời tại sao. Xin thưa Việt Nam chỉ là thị trường rất nhỏ so với những nước khác. Nên đúng nhất là họ cần người giỏi nhưng lương thấp hơn nhiều so với tuyển ở Singapore, Malayssia, Indonesia, Thái Lan.

Độc giả Navi đưa quan điểm: Đã làm thuê thì cần chuẩn bị tinh thần cho ngày bị sa thải:

Thời buổi nào rồi còn trông chờ vào cái văn hóa giữ người lao động có nhiều năm cống hiến. Ngoài trừ những người nằm gai nếm mật từ ngày công ty mới thành lập còn xem xét, chứ làm công ăn lương có 4 năm mà "nghĩ là mình an toàn" thì...

Ở vị trí sale đặc thù của bạn, khi cần cắt giảm nhân sự, người ta sẽ đánh giá cậu này mang về được bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu doanh thu? Tiềm năng phát triển, quan hệ của từng người?

Và rõ ràng ở độ tuổi 37, hiệu quả công việc trong năm không tốt anh sẽ khó lòng xếp trên vị trí thứ 8 trong nhóm 12 người. Lao động cũng là thị trường, là cuộc chơi, sale là nghề có thể kiếm được thu nhập cao nhưng mức độ thải loại cũng rất lớn. Bạn đã chọn trò chơi thì cũng nên có tâm ly sẵn sàng đón nhận khi kim dừng ở ô mất lượt. Đã đi làm thuê, không vị trí nào là an toàn cả, phải luôn sẵn sàng cho ngày tạm biệt.

Bị sa thải cũng là cơ hội cho cánh cửa khác mở ra, độc giả Hung chia sẻ:

Đôi khi nó cũng là cơ hội để rẽ hướng mới thành công hơn sau này. Mặc dù lúc này đang gặp khó khăn, hãy cố gắng lên. Cách đây 10 năm tôi làm việc cũng cho công ty Nhật.

Một công nhân ở phòng ban khác là em trai của đồng nghiệp với tôi vi phạm kỷ luật bị sai thải. Lúc nghỉ anh ta đã có gia đình và đang ở trọ cũng gặp nhiều khó khăn. Sau khi nghỉ đi làm thuê cho những tiệm làm bảng quảng cáo. Sau vài năm đã ra riêng rồi đưa toàn bộ anh em ở quê lên để làm.

Nay mảng quảng cáo giao làm cho anh em, còn anh ta đã có xưởng cơ khí riêng, chuyên gia công cho công ty của Châu Âu. Thiết nghĩ nếu anh ta còn làm ở công ty thì lương hiện tại không quá 8 triệu đồng. Từ một công nhân chẳng học hành tay nghề gì, bây giờ anh có cơ ngơi làm ăn mà dân cơ khí mơ ước.

>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.

Hữu Nghị tổng hợp