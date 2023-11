Nhiều người tiêm vaccine trước khi xuất khẩu lao động

Hoàng Thơ (23 tuổi, TP HCM), được yêu cầu chủng ngừa 6 loại bệnh trước khi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

Thơ cho biết sẽ làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn, được yêu cầu tiêm vaccine đầy đủ bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ, khám sức khỏe, xét nghiệm. Các vaccine cô cần chủng ngừa gồm sởi, quai bị, Rubella, thủy đậu, viêm gan A, B.

Còn anh Phạm Thanh An (33 tuổi, Hà Tĩnh) chuẩn bị đến Na Uy làm đầu bếp. Chủ công ty yêu cầu giấy khám sức khỏe, chứng minh không mắc các bệnh truyền nhiễm như HIV/AIDS, viêm gan A, B, lao phổi...

Kết quả khám sức khỏe đạt yêu cầu đồng thời nhắc nhở anh An về nguy cơ lây nhiễm bệnh. Anh tìm hiểu trên mạng, quyết định chủng ngừa viêm gan A, B, cúm, thương hàn, sởi - quai bị - Rubella, thủy đậu, phế cầu.

"Ngoài mức chi tiêu đắt đỏ, chi phí khám và điều trị ở Na Uy cũng rất cao. Nếu chẳng may mắc bệnh thì không những mất ngày công làm việc mà còn ảnh hưởng sức khỏe. Do đó, tôi tiêm vaccine để vừa bảo vệ sức khỏe bản thân vừa để tiết kiệm chi phí", anh An nói.

Thơ cùng bạn học đến VNVC tiêm ngừa trước khi xuất khẩu lao động. Ảnh: Nhật Linh

Theo bác sĩ Trần Huỳnh Tấn, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, Thơ và anh An là hai trong số hàng nghìn người đến VNVC chủng ngừa trước khi xuất khẩu lao động hoặc du học trên toàn quốc trong 10 tháng qua, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Họ tiêm vaccine theo yêu cầu của đơn vị tuyển dụng, đồng thời chủ động chủng ngừa thêm một số bệnh để tự bảo vệ sức khỏe ở nước ngoài. Các loại vaccine được chủng ngừa nhiều gồm viêm gan A và B, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu, cúm, thương hàn, phế cầu.

Đại diện VNVC cho rằng số lượng người tiêm trước khi xuất khẩu lao động tăng có thể do hoạt động hợp tác thương mại, xuất khẩu lao động, du lịch được đẩy mạnh trở lại. Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 9 tháng đầu năm 2023, có hơn 111.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành sớm trước 3 tháng kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2023.

Bác sĩ Tấn cho biết việc chủng ngừa trước khi xuất khẩu đáp ứng yêu cầu bắt buộc từ các quốc gia, cũng là cách phòng bệnh hiệu quả. Hầu hết vaccine có khả năng bảo vệ cao, giảm đáng kể biến chứng nặng ảnh hưởng tính mạng. Nhờ đó, người lao động có thể tập trung làm việc lâu dài, tránh gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến ngày công, tiền lương và các phúc lợi đi kèm, đồng thời tiết kiệm chi phí nằm viện, chăm sóc sức khỏe.

Theo bác sĩ Tấn, ngoài tiêm chủng bắt buộc, các mũi tiêm bổ sung được tư vấn dựa trên khả năng lây nhiễm, biến chứng có thể gặp.

Môi trường lao động tập thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. Nguồn: Pexcel

Trong đó, sởi - quai bị - rubella, thủy đậu dễ lây qua đường hô hấp, tiếp xúc gần, trò chuyện... Sởi ở người lớn có thể biến chứng nhiễm khuẩn, viêm não ảnh hưởng chức năng thần kinh. Quai bị có thể dẫn đến viêm tinh hoàn, viêm buồng trứng, ảnh hưởng khả năng sinh sản; viêm não, điếc tai, ảnh hưởng đến khả năng lao động. Biến chứng của rubella gây viêm khớp dai dẳng.

Thủy đậu ở người lớn ít gặp hơn trẻ nhỏ, song có thể biến chứng nhiễm trùng da, nhiễm trùng máu, viêm phổi, viêm thận cấp... Biến chứng của phế cầu gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não, khả năng kháng kháng sinh cao do đặc tính của vi khuẩn.

Một số thống kê cho thấy bệnh thương hàn thường xảy ra ở nhóm từ 15 đến 30 tuổi, tập trung ở người đi làm, sống và lao động trong những nơi có điều kiện vệ sinh bất lợi như ngâm mình dưới ao, hồ nước bẩn, uống nước lã...

Cúm lưu hành ở mọi quốc gia trên thế giới, dễ bùng phát hơn tại các nước có không khí lạnh như châu Âu, Bắc Mỹ. Triệu chứng bệnh tương tự cảm lạnh thông thường, có thể dẫn đến các biến chứng như viêm phổi, viêm cơ tim.

Còn viêm gan B là gánh nặng sức khỏe toàn cầu, theo đánh giá từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Virus viêm gan B dẫn đến hàng triệu ca viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan, vì vậy rất cần tiêm ngừa.

Theo bác sĩ Tấn, mọi người không nên có tâm lý chỉ chủng ngừa khi bắt buộc hoặc đi nước ngoài. Mọi người có thể chủng ngừa theo mùa, khi chuẩn bị kết hôn, mang thai. Đồng thời kết hợp các biện pháp khác như vệ sinh tay thường xuyên, dinh dưỡng đầy đủ, tập luyện thể thao đều đặn để chủ động bảo vệ sức khỏe mọi lúc, mọi nơi.

Nhật Linh