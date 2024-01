Nhiều người nói tôi 'giàu mà hà tiện, tiền để làm gì'

Tôi biết sống vừa đủ, chi tiêu phù hợp để dành cho tuổi già và rủi ro.

"Tôi là độc giả luôn góp ý góp lời để các bạn trẻ bớt ảo tưởng về mặt chi tiêu. Các bạn trẻ du thu nhập cao, tự do cá nhân, chưa vợ chồng, kể cả chưa phải lo chi phí cho cha mẹ cũng đừng hô hào xài sang chảnh gọi là hưởng thụ, chi tiêu nhiều để kích thích kinh tế, cứ chăm chăm tiết kiệm là hà tiện.

Tôi vẫn giữ quan điểm là làm việc và tiết kiệm, chi tiêu ít hơn so với số tiền làm ra, biết để giành tích lũy lâu dài cho sau này hưởng. Nếu xài sang, phung phí khi thiếu sẽ phải đi vay, chi tiêu không hợp lý khi bệnh tật sẽ không có tiền mua thuốc, khi lãnh lương mà không chịu tiết kiệm thì lúc khó khăn biết nhờ vả ai.

Nhiều người nói 'chỉ biết tiết kiệm hà tiện không dám xài tiền', tôi chả thèm tranh luận với họ. Họ nói chết có mang theo tiền của được đâu tôi cũng chả thèm chấp. Họ nói giàu mà không biết hưởng thụ tôi cũng chỉ biết mỉm cười cho qua.

Thật sự là tôi khá giàu. Nhưng tôi sống biết vừa, biết đủ, biết phù hợp... tôi chỉ lo cho một xã hội đầy khó khăn với những bạn trẻ chỉ biết suy nghĩ ngắn hạn. Đương nhiên là tôi có lo thì lo theo kiểu đã bảo rồi, đã nói rồi, đã khuyên rồi mà không chịu nghe thì tự chịu chứ biết sao bây giờ?".

Độc giả Haivy Nguyen bình luận như trên sau bài viết Thu nhập 30 triệu vẫn tay trắng ở tuổi U30. Tác giả bài viết trước kể lại câu chuyện người em làm việc lương cao, nhưng không có khoản tiết kiệm nào, dẫn đến sống chới với khi mất việc. Tác giả cho rằng: 'Tôi có quyền đáp ứng nhu cầu bản thân theo mức thu nhập 30 triệu' là một suy nghĩ sai lầm.

Độc giả nickname za.zahra19 bình luận:

"Mới chừng một tháng trước đã có bài nói về vấn đề tương tự. Nhân vật trong bài còn chi tiêu ghê hơn người quen của tác giả. Lương 20 triệu đồng và tiêu âm cả khoản tiền đó, không tính toán rủi ro bệnh tật gì mà chỉ tiêu số tiền đó cho mua sắm, ăn uống và du lịch.

Thậm chí khi bị bệnh phải vào viện còn không có 5 triệu đồng viện phí và phải vay mượn, nhưng khi được hỏi thì bạn đó vẫn nói rằng việc phải đi viện chỉ là sự cố phát sinh và chắc chắn sau sự việc này bạn ấy cũng không thay đổi cách nhìn nhận về quản lý tài chính.

Nhiều người thì thừa nhận bản thân mắc hội chứng "sợ bỏ lỡ", nhiều người thì cho rằng đó là lối sống YOLO. Với tôi thì ''Bạn chỉ sống một lần trong đời" nhưng luôn nhớ sau nó còn một vế nữa là " but if you do it right, once is enough" (tạm dịch: nếu sống tốt thì một lần đã đủ).

Nhưng âu cũng là do quan niệm của mỗi người. Tôi không nhận định đúng sai ở đây được vì dù sao họ cũng tiêu tiền của họ, không xin xỏ gia đình và có vay có trả.

Với tôi thì YOLO sẽ là xây dựng quỹ thời gian hợp lý để phát triển bản thân, sở thích, trải nghiệm cuộc sống nhưng không chìm trong hưởng thụ, vẫn bền bỉ tích lũy và tiến lên. Còn với người khác thì YOLO có thể lại là vì sống một lần trong đời nên phải hưởng thụ hết những điều vui của cuộc sống hiện tại, mặc kệ điều chưa đến...

Thôi thì các bạn cứ YOLO theo cách của họ, mình cứ YOLO theo cách của mình".

Độc giả ttkhai93 cảnh báo về việc theo đuổi xu hướng và tiêu tiền không ý thức khi còn trẻ sẽ khiến hối hận lúc tuổi già, hoặc khi gặp khó khăn: "Lúc còn trẻ còn kiếm được tiền thì bất cần đời lắm, chạy theo mấy thứ trend sang chảnh, ngớ ngẩn trên mạng xã hội, đến lúc lớn tuổi rồi nhìn lại mới hối hận thì đã muộn.

Những người này sẽ dùng YOLO như mà một cách để biện minh cho hành vi của bản thân, nghe rất phong cách, trẻ trung, rất hợp thời đại.



Sau này lớn tuổi hoặc xảy ra sự cố mới nhìn lại thì đã muộn. Khi tiêu xài vào những thứ đó họ nghĩ là đang tiêu cho bản thân, là "hưởng thụ", nhưng thực chất những thứ hưởng thụ đó toàn là cảm giác thỏa mãn ngắn hạn, một ngày hay một tuần là quên sạch, là tiêu tiền cho người khác chứ thật sự chẳng có cái gì cho bản thân".

Với nhiều người trẻ biện minh "tiêu xài là để kích thích kinh tế", độc giả quangkhaiphamtran nói:

"Có những người nói tiêu xài để kích thích nền kinh tế, nhưng thật ra phải tạo ra giá trị thì nền kinh tế mới phát triển. Còn ở đây là tiêu xài hoang phí nhưng lại đánh lận con đen nói là kích thích nền kinh tế nên phải trả giá cho thói hoang phí. Có thể hào phóng nhưng đừng hoang phí và cũng đừng nhầm lẫn giữa hai khái niệm này".

Hữu Nghị tổng hợp

