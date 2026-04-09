Nhiều người 'nhìn trộm' màn hình smartphone người khác nơi công cộng

56% người tham gia khảo sát tại châu Âu cho biết từng nhìn vào màn hình điện thoại của người khác, kể cả vô tình và cố ý, chủ yếu ở nơi công cộng.

Theo khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Censuswide thực hiện với 11.000 người dùng smartphone tại 11 quốc gia ở châu Âu đầu tháng 4, 56% người được hỏi nói từng nhìn màn hình điện thoại của người khác, nhất là trên phương tiện giao thông công cộng như tàu điện, xe bus...

24% thừa nhận chủ động nhìn vì tò mò, vô tình tiếp cận những nội dung riêng tư, ảnh cá nhân, dữ liệu tài chính. 27% vô tình bắt gặp những thông tin mà họ cảm thấy "không nên nhìn thấy", như, ảnh cá nhân hoặc thư viện ảnh (38%), cuộc gọi video (33%), tin nhắn (29%), thông báo hoặc hồ sơ mạng xã hội (27%) hoạt động mua sắm trực tuyến (17%) hay số dư tài khoản hoặc thông tin ngân hàng (11%).

Một người dùng smartphone nơi công cộng. Ảnh: Bigstock

Nghiên cứu chỉ ra khoảng cách rõ giữa cảm nhận về quyền riêng tư trên điện thoại và thực tế. 48% người được hỏi nghĩ việc sử dụng smartphone của bản thân riêng tư ngay cả ở nơi đông người, trong khi 52% cho biết việc nhìn thấy màn hình của người khác ở nơi công cộng "khá dễ xảy ra". 28% nói bỏ qua, 27% lập tức nhìn đi chỗ khác, nhưng vẫn có 7% tiếp tục "quan sát một cách kín đáo".

Ở chiều ngược lại, 49% cho biết từng có cảm giác bị người khác nhìn vào màn hình khi sử dụng smartphone nơi công cộng, 38% từng cố gắng tránh hoặc trì hoãn thực hiện một số thao tác vì lo ngại người khác có thể thấy, như thực hiện giao dịch ngân hàng (62%), nhập mã xác thực (49%), hoặc đọc tin nhắn riêng tư (43%), phản ánh nhu cầu rõ ràng về việc tăng cường khả năng kiểm soát của người dùng đối với mức độ hiển thị nội dung số. Dù vậy, chỉ 21% đồng ý việc dùng điện thoại nơi đông người là hoạt động mang tính riêng tư.

Ngoài ra, số liệu khảo sát cho thấy 9% người dùng tiếp tục sử dụng điện thoại bình thường khi cảm thấy có người đang nhìn trộm màn hình, 42% dừng sử dụng và 10% sẵn sàng lên tiếng nhắc nhở đối phương.

Galaxy S26 Ultra - smartphone có màn hình chống nhìn trộm. Ảnh: Samsung

Một khảo sát khác của công ty an ninh mạng Nord Security công bố cuối tháng 3 tại Mỹ cũng cho thấy, 75% người dùng sử dụng smartphone khi đang di chuyển đến nơi làm việc bằng phương tiện công cộng, 63% trong số đó nghe nhạc hoặc podcast, 51% gọi điện và nhắn tin, 43% lướt mạng xã hội. Có 23% người nói đã chứng kiến ai đó nhìn vào thiết bị điện tử của họ trong suốt chuyến đi.

"Hầu hết nghĩ các mối đe dọa trên mạng xảy ra trực tuyến, nhưng đôi khi, rủi ro lại ở ngay bên cạnh", chuyên gia an ninh mạng Adrianus Warmenhoven của Nord Security nói với CyberNews. "Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua có thể tiết lộ mật khẩu, thông tin tài chính hoặc tin nhắn riêng tư, khiến dữ liệu cá nhân của bạn gặp rủi ro".

Các khảo sát được thực hiện trong bối cảnh ngày càng nhiều người cố gắng bảo mật smartphone nơi công cộng, như giảm độ sáng màn hình, dán miếng chống nhìn trộm. Galaxy S26 Ultra của Samsung cũng tích hợp tính năng chống nhìn trộm bằng phần cứng có tên Privacy Display, giúp nội dung trên màn hình chỉ hiển thị nếu nhìn trực diện, hạn chế bị nhìn từ hai bên và không ảnh hưởng đến trải nghiệm hiển thị.

Bảo Lâm