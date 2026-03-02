Chống nhìn trộm của S26 Ultra khác gì miếng dán 300.000 đồng?

Màn hình Privacy Display của S26 Ultra có thể chống nhìn trộm hai cấp độ, theo vùng và không bị giảm chất lượng hiển thị nhiều như miếng dán thông thường.

Bên cạnh loạt tính năng AI, chống nhìn trộm là trang bị đặc biệt nhất trên Galaxy S26 Ultra mới được Samsung ra mắt và được thảo luận nhiểu trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. "S26 Ultra là chiếc S25 Ultra thêm miếng dán màn hình", tài khoản Trương Thanh Tùng đăng bài viết trong nhóm dùng điện thoại Android và nhận về hàng trăm lượt bình luận tranh cãi những ngày qua.

Miếng dán chống nhìn trộm là phụ kiện phổ biến nhiều năm qua, giá 300.000-500.000 đồng tùy thương hiệu. Tất cả đều được sản xuất bởi công ty phụ kiện bên thứ ba, hầu hết đến từ Trung Quốc. Trong khi đó, Samsung là công ty đầu tiên ra mắt điện thoại tích hợp màn hình có khả năng chống nhìn trộm, bật tắt qua phần mềm và không cần dùng thêm phụ kiện khác.

Theo chuyên gia công nghệ Đoàn Hoàng Sơn, qua thử nghiệm thực tế và dùng ống kính hiển vi để quan sát, công nghệ Privacy Display là sự kết hợp giữa phần mềm điều khiển và phần cứng màn hình được tính toán kỹ. Các điểm ảnh bật tắt linh hoạt khi thay đổi chế độ để kích hoạt tính năng giảm góc nhìn của vùng trên màn hình. Cách thức hoạt động của tính năng khác biệt lớn so với cách thức sử dụng miếng dán thông thường và có nhiều ưu điểm vượt trội.

Miếng dán chống nhìn trộm hoạt động thế nào

Galaxy S26 Ultra (phải) khi bật tính năng Privacy Display và iPhone 17 Pro Max dán miếng dán chống nhìn trộm. Ảnh: Hoàng Sơn

Hầu hết miếng dán màn hình chống nhìn trộm đều sử dụng một dạng của công nghệ Micro Louver (lớp vi mành), cho phép che ánh sáng từ màn hình hiển thị ở một số góc nhất định. Cách thức này hoạt động tương tự nguyên lý của rèm sáo, nhưng ở kích thước siêu nhỏ. Bên trong miếng dán có chứa hàng nghìn lá rèm quang học màu đen siêu mỏng được xếp song song với nhau. Khi cầm máy và nhìn trực diện, ánh sáng từ màn hình đi thẳng qua các khe hở của "rèm" đến mắt người dùng bình thường. Tuy nhiên, khi có người nhìn vào từ góc nghiêng (thường vượt quá góc 30 độ), các lá rèm siêu nhỏ sẽ chắn hướng đi của ánh sáng, khiến họ chỉ nhìn thấy một màn hình tối đen.

Do lớp Micro Louver cản bớt ánh sáng, màn hình bị tối đi đáng kể, khoảng 20-30% so với nguyên bản. Ngoài trải nghiệm kém hơn, điều này cũng làm máy tốn pin hơn nếu muốn đạt được cùng độ sáng. Màu sắc cũng kém tươi tắn so với thông thường và luôn có cảm giác bị lóa nhẹ khi sử dụng.

Cùng không thể nhìn được từ góc nghiêng trái phải nhưng góc trên dưới chỉ S26 Ultra mới có thể chống nhìn trộm. Ảnh: Hoàng Sơn

Các miếng dán chống nhìn trộm đều do nhà sản xuất phụ kiện thứ ba cung cấp, nhưng loại đắt tiền nhất cũng chỉ có thể giới hạn bảo mật theo một trục (trái phải hoặc trên dưới). Nếu cố gắng làm bốn chiều, độ sáng màn hình sẽ giảm mạnh, tới khoảng 50% nên loại này không được lựa chọn. Các đường kẻ sọc quang học li ti khiến mắt phải điều tiết nhiều hơn, gây mỏi nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Một nhược điểm cố hữu khác của miếng dán màn hình là luôn ở trên máy mọi lúc, ngay cả trong trường hợp không cần thiết. Người dùng chỉ có "tắt" bằng cách bóc miếng dán và không thể tái sử dụng trong khi điện thoại của Samsung có thể bật, tắt chỉ với một thao tác chạm.

Privacy Display khắc phục hầu hết nhược điểm

Công nghệ bảo mật nội dung màn hình của Galaxy S26 Ultra được nghiên cứu và điểu khiển ở cấp độ điểm ảnh trên màn hình. Hãng Hàn Quốc đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi từ năm 2020 đã nộp 150 bằng sáng chế liên quan đến Flex Magic Pixel (FMP). Cốt lõi của FMP là công nghệ thiết kế bảng điều khiển và quy trình lắng đọng chính xác giúp kiểm soát các điểm ảnh phụ, mỗi điểm ảnh chỉ có kích thước vài micromet và là các đơn vị cơ bản tạo nên màn hình, để kiểm soát sự lan tỏa của ánh sáng.

Nói một cách đơn giản, miếng dán màn hình sử dụng "rèm" để che nguồn ánh sáng trong khi màn hình của Samsung có thể kiểm soát chính nguồn ánh sáng đó.

Việc tự chủ trong điều khiển các điểm ảnh giúp Samsung linh hoạt hơn với tính năng chống nhìn trộm cũng như khắc phục hầu hết nhược điểm của miếng dán chống nhìn trộm. Đầu tiên, nó có thể bật tắt khi cần thiết chỉ thông qua một thao tác chạm, linh hoạt tùy không gian, điều kiện cũng như nhu cầu của chủ sở hữu.

Theo chuyên gia Hoàng Sơn, điểm hay của Privacy Display là có thể che một khu vực nhỏ trên màn hình, như thông báo, ô nhập mật khẩu hay tùy từng ứng dụng, điều mà miếng dán màn hình không thể có. Ngoài ra, công nghệ này có thể hạn chế góc nhìn theo cả phương ngang lẫn dọc.

Trong khi đó, qua thử nghiệm thực tế, chuyên gia Nguyễn Ngọc Duy Luân cũng cho biết khi bật Privacy Display, màn hình S26 Ultra giảm một chút về khả năng hiển thị nhưng không đáng kể. Máy cũng cho phép chọn hai chế độ bảo vệ khác nhau (toàn diện và thông thường) nhưng cũng đồng thời tương ứng với việc giảm nhẹ chất lượng hiển thị. Độ sáng, màu sắc khi bật hoặc tắt tính năng này không dễ để phân biệt với điều kiện sử dụng thông thường. Việc duy trì chất lượng hiển thị là ưu điểm vượt trội của tính năng trên điện thoại Samsung so với việc sử dụng miếng dán.

Tuấn Hưng