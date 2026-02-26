Galaxy S26 Ultra trình làng: Chống nhìn trộm, trở lại viền nhôm

Trong sự kiện Unpacked diễn ra sáng 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội), Samsung trình làng bộ ba Galaxy S26. Trong đó, Ultra là mẫu cao cấp nhất, được hãng nhấn mạnh là Agentic AI Phone, tức điện thoại tích hợp các tác nhân AI.

Trên mẫu máy này, Samsung đã quay trở lại sử dụng vật liệu nhôm armor aluminum thay vì titanium, tương tự cách Apple làm với những mẫu iPhone 17 Pro năm ngoái. Ngoài ra, máy có độ dày 7,9 mm, mỏng hơn con số 8,2 mm của S25 Ultra.