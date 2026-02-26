Galaxy S26 Ultra trình làng: Chống nhìn trộm, trở lại viền nhôm

Trong sự kiện Unpacked diễn ra sáng 25/2 tại San Francisco (1h ngày 26/2 giờ Hà Nội), Samsung trình làng bộ ba Galaxy S26. Trong đó, Ultra là mẫu cao cấp nhất, được hãng nhấn mạnh là Agentic AI Phone, tức điện thoại tích hợp các tác nhân AI.
Trên mẫu máy này, Samsung đã quay trở lại sử dụng vật liệu nhôm armor aluminum thay vì titanium, tương tự cách Apple làm với những mẫu iPhone 17 Pro năm ngoái. Ngoài ra, máy có độ dày 7,9 mm, mỏng hơn con số 8,2 mm của S25 Ultra.
Những thay đổi này được kỳ vọng giúp S26 Ultra dễ cầm nắm hơn, giảm cảm giác cấn tay đối với một thiết bị có kích thước màn hình lớn.
Về màn hình, hãng điện thoại Hàn Quốc vẫn trang bị tấm nền Dynamic AMOLED 2x độ phân giải QHD+ sắc nét, màu rực rỡ bắt mắt. Tần số quét có thể thay đổi 1-120 Hz để tối ưu hóa thời lượng pin. Màn hình 6,9 inch được làm phẳng và viền mỏng hơn.
Điểm nhấn công nghệ của S26 Ultra là tính năng Privacy Display làm mờ các điểm ảnh của màn hình khi được kích hoạt, giúp người dùng không phải sử dụng thêm tấm dán chống nhìn trộm. Người dùng có thể tùy chọn chống nhìn trộm theo ứng dụng cụ thể, thông báo hay khu vực nhập mật khẩu.
Khi kích hoạt tính, máy tự điều chỉnh việc chiếu sáng của các điểm ảnh, lúc này chỉ góc nhìn thẳng mới thấy được hình ảnh. Tuy nhiên, Samsung chỉ trang bị Privacy Display cho bản cao cấp nhất, không có trên Galaxy S26 và S26+.
Cách bố trí cụm camera giống thế hệ trước, nhưng các ống kính chính được bố trí trong một đảo camera, với khung viền bao quanh được tinh chỉnh tạo cảm giác mỏng và gọn hơn. Hầu hết thông số camera tương tự thế hệ trước, nhưng nâng cấp khẩu độ lớn hơn với camera chính 200 megapixel, khẩu độ f/1.4; camera góc siêu rộng 50 megapixel f/1.9; và hai camera zoom quang học riêng biệt là 3x và 5x với độ phân giải lần lượt 10 và 50 megapixel, khẩu độ f/2.9. Nâng cấp này cùng chip xử lý mới giúp Galaxy S26 Ultra quay phim hoặc chụp đêm với khả năng khử nhiễu tốt hơn.
Camera selfie vẫn độ phân giải 12 megapixel hỗ trợ lấy nét tự động Dual Pixel, cũng như cài đặt góc rộng để chụp nhiều người. Tính năng AI nâng cấp và hỗ trợ công cụ nhận biết chủ thể, giúp da người chụp tự nhiên và chủ thể sáng hơn ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Tại buổi ra mắt, Samsung cũng tập trung vào khả năng quay video khi hỗ trợ quay 8K, bổ sung tính năng khóa đường chân trời, giúp khung hình luôn thẳng kể cả khi camera bị xoay tròn 360 độ. Tính năng này được đánh giá hữu dụng trong các cảnh quay hành động mạnh, thể thao mạo hiểm, thường được trang bị trên các mẫu camera hành động.
Dòng Galaxy S26 chạy OneUI 8.5 với AI tiếp tục được cải tiến dễ sử dụng hơn. Ngoài những tính năng quen thuộc của thế hệ trước, trên thế hệ mới, người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh bằng văn bản thay vì phải chọn từng công cụ riêng biệt. Trải nghiệm thực tế, máy có thể ghép hình, thay hậu cảnh, tạo bóng đổ một cách tự nhiên.
Tính năng khoanh tròn tìm kiếm được mở rộng, có thể tìm nhiều đối tượng cùng lúc. Khả năng lọc tạp âm bằng AI cho phép sử dụng trên các ứng dụng bên thứ ba như YouTube, Netflix… thay vì chỉ dùng cho các video được quay trên máy.
Về cấu hình, Galaxy S26 Ultra bán tại Việt Nam được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, RAM có thêm bản 16 GB và ba phiên bản bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB.
Samsung cho biết hệ thống tản nhiệt buồng hơi trên S26 Ultra được bố trí dọc theo chip xử lý, giúp tăng 20% khả năng tản nhiệt so với trước. Hãng công bố chip xử lý mới có NPU, GPU và CPU mạnh hơn trước lần lượt 39%, 24% và 19%.
Máy vẫn trang bị pin 5.000 mAh nhưng sạc nhanh tăng công suất lên 60 W và sạc không dây 25 W chuẩn Qi2 với khả năng hít nam châm tương tự MagSafe trên iPhone. Dù giữ nguyên dung lượng pin, chip xử lý được khẳng định giúp thời lượng pin của S26 Ultra tốt hơn trước.
Do cạnh bo cong, bút S Pen thay đổi thiết kế phần đuôi bút. Người dùng phải gắn bút theo đúng chiều cong của thân máy, không thuận tiện như trước, dù việc lắp ngược chiều không gây hư hỏng hay kẹt bút. Các tính năng của S Pen không khác biệt so với S25 Ultra.
Galaxy S26 Ultra có giá lần lượt 1.299 USD, 1.499 USD và 1.799 USD cho các lựa chọn bộ nhớ 256 GB, 512 GB và 1 TB.