Nhiều người Mỹ không trả nổi nợ vay mua ôtô

Tỷ lệ người vay dưới chuẩn không trả được nợ mua ôtô đạt mức kỷ lục trong tháng 10, theo dữ liệu từ những năm 1990.

Nợ dưới chuẩn là việc cho vay đối với người tiêu dùng có điểm tín dụng thấp hơn hoặc lịch sử tín dụng hạn chế, những người được coi là có rủi ro cao hơn và thường bị tính lãi suất cao hơn để bù đắp cho khả năng vỡ nợ ngày càng tăng, theo Reuters.

PrimaLend, công ty phục vụ thị trường tài chính ôtô - nơi các đại lý bán và trực tiếp hỗ trợ tài chính cho khách hàng có tín dụng kém hoặc hạn chế - đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng trước.

Tricolor, công ty bán ôtô và cung cấp các khoản vay mua ôtô chủ yếu cho cộng đồng người gốc Tây Ban Nha có thu nhập thấp ở Tây Nam nước Mỹ, cũng đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 9.

Một đoạn đường cao tốc ở thành phố Seattle, Washington, ngày 15/8. Ảnh: Seattle Times

Chất lượng tín dụng tiếp tục suy giảm có thể gây áp lực lên các bên cho vay, đặc biệt là vào thời điểm các nhà đầu tư rất nhạy cảm với các dấu hiệu căng thẳng trong danh mục cho vay.

Chi phí vay cao, chi phí sinh hoạt tăng và tiền tiết kiệm giảm đang gây áp lực lên ngân sách hộ gia đình, khiến những người vay dưới chuẩn ngày càng dễ bị tổn thương.

Tỷ lệ nợ quá hạn của các khoản vay mua ôtô dưới chuẩn đang gia tăng, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy áp lực ngày càng gia tăng trên thị trường tín dụng, khi nhiều người Mỹ có thu nhập thấp đang phải vật lộn để theo kịp các khoản thanh toán.

Theo dữ liệu của Fitch Ratings, tỷ lệ nợ quá hạn của các khoản vay mua ôtô dưới chuẩn, trong đó người vay đã không thanh toán ít nhất 60 ngày, đã tăng lên 6,65% trong tháng 10, tăng từ 6,50% trong tháng 9 và 6,23% một năm trước đó.

Đối với những người vay ưu tiên, những người có lịch sử tín dụng tốt hơn, tỷ lệ này vẫn ổn định ở mức 0,37%, không thay đổi so với cả tháng trước và một năm trước, cho thấy họ phần lớn được bảo vệ khỏi áp lực tài chính đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng có thu nhập thấp.

Vào tháng 9, báo cáo có tựa đề "Dẫn đến vỡ nợ: Rủi ro toàn nền kinh tế do nợ vay mua ôtô gia tăng" của Hiệp hội Người tiêu dùng Mỹ (CFA) mô tả ngành tài chính ôtô tại Mỹ đang "đến bờ vực phá sản". Theo đó, tình trạng nợ vay mua ôtô quá hạn đang tăng chóng mặt do nhiều chủ xe gặp khó khăn trong việc xoay sở chi phí trả góp hàng tháng.

Trong tháng 8, báo cáo từ Edmunds cho biết thời hạn người Mỹ vay mua ôtô đạt mức kỷ lục. Nhiều người chọn vay dài hạn hơn để mua ôtô, với hợp đồng vay kéo dài 6-7 năm gần như mua nhà.

Mỹ Anh