Thời hạn người Mỹ vay mua ôtô đạt mức kỷ lục

Người Mỹ đang chọn vay dài hạn hơn để mua ôtô, với hợp đồng vay kéo dài 6-7 năm gần như mua nhà.

Việc mua xe mới của người Mỹ đang trở thành thách thức lớn khi phải đối mặt với việc chấp nhận các khoản thanh toán hàng tháng cao hơn hoặc ký vào những hợp đồng vay kéo dài gần như một khoản vay mua nhà. Khi giá cả tiếp tục leo thang, nhiều người mua đang kéo dài thời hạn vay hơn bao giờ hết để giữ cho khoản thanh toán nằm trong khả năng chi trả. Giải pháp nhanh này mang lại sự nhẹ nhõm tạm thời nhưng đi kèm với những hậu quả tài chính lâu dài.

Với giá trung bình của một chiếc ôtô mới tại thị trường Mỹ dao động quanh mức 50.000 USD trong những năm gần đây, việc duy trì ngân sách hàng tháng không phải là điều dễ dàng.

Ford Explorer tại một đại lý ở Michigan. Ảnh: Bill Brown Ford

Theo Edmunds, cứ 5 người mua trong quý 2 lại có gần một người đã đăng ký các khoản thanh toán hàng tháng trên 1.000 USD, tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận ở mức 19,3%. Các khoản vay kéo dài 84 tháng (7 năm) hoặc lâu hơn cũng đạt kỷ lục, chiếm 22,4% tổng số tài chính mới.

Các khoản vay 6 năm hiện là hình thức phổ biến nhất khi mua xe mới, chiếm 36,1% thị trường, tiếp theo là các khoản vay 7 năm ở mức 21,6%. Ngược lại, các khoản vay 5 năm, từng là tiêu chuẩn, giảm xuống khoảng 19%. Các kỳ hạn ngắn hơn ngày càng hiếm, chỉ có 6% người mua chọn 4 năm và chỉ 4% chọn ba năm. Trong khi đó, sự trở lại âm thầm của các khoản vay 8 năm (96 tháng), vẫn dưới 1% nhưng đang dần tăng lên, là một dấu hiệu cảnh báo.

Mike Schwartz, phó chủ tịch phụ trách hoạt động đại lý tại Galpin Motors ở Los Angeles, chia sẻ rằng các đại lý thường không khuyến khích khách hàng chọn những khoản vay dài hạn. "Chúng tôi cố gắng hướng khách hàng tránh xa điều đó. Chúng tôi không muốn đặt khách hàng vào tình thế khó khăn khi cuộc sống thay đổi và họ quay lại đổi xe, họ sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Điều này không mang lại lợi ích gì cho họ, và cũng không mang lại lợi ích gì cho chúng tôi".

Edmunds báo cáo rằng 26,6% số xe đổi sang xe mới có giá trị tài sản âm trong quý II - tỷ lệ cao nhất kể từ đầu năm 2021 - với số tiền khách hàng nợ trung bình là 6.754 USD. Điều này khiến việc đổi xe mà không phải trả nợ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt nếu tính đến khấu hao và hóa đơn sửa chữa ngoài bảo hành.

Đương nhiên, các khoản vay dài hạn hơn sẽ làm tăng tổng chi phí của chiếc xe. Giám đốc phân tích của Edmunds, Ivan Drury, lưu ý rằng lãi suất trung bình cho khoản vay 84 tháng là 15.460 USD, cao hơn khoảng 4.600 USD so với khoản vay 5 năm.

"Rõ ràng là người mua đang sử dụng những đòn bẩy ít ỏi mà họ có thể kiểm soát để quản lý khả năng chi trả, cho dù đó là bằng cách vay dài hạn hơn, vay nhiều hơn, hay trả trước ít hơn, ngay cả khi một số quyết định đó làm tăng tổng chi phí của họ", Drury nói.

Mỹ Anh