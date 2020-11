Nhiều ngôi sao ra quân kém cỏi ở Houston Open

Vòng mở màn 5/11, sự kiện PGA Tour ở Houston ghi nhận nhiều golfer giàu danh hiệu không đạt số gậy chuẩn - par70 của sân Memorial Park.

Cả vòng chỉ 28 người đạt điểm âm. Còn danh sách "over par" có cả số một thế giới Dustin Johnson, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Phil Mickelson. Nhóm này sở hữu tổng cộng 85 danh hiệu PGA Tour trong đó Mickelson nhiều nhất - 44 chức vô địch. Họ đều sở hữu major, và mặt này, Mickelson lại đứng đầu với năm lần đăng quang, còn Johnson đứng cuối với US Open 2016.

Qua 18 hố Memorial Park sau gần ba tuần gác gậy vì nhiễm nCoV, Johnson ghi đến sáu bogey, trong đó năm bogey ở nửa đầu vòng. Nhờ bốn birdie, anh mới kéo thành tích về 72 gậy và đứng T63 với điểm +2.

Koepka ở phong độ và vị trí tương tự, nhưng chiết tính bảng điểm thì ba birdie, ba bogey, một double bogey. Đây là lần xuất trận thứ hai của Koepka sau hai tháng dưỡng thương. Johnson và Koepka đang kém bảy gậy so với Brandt Snedeker ở đỉnh bảng. Golfer này lợi dẫn hai gậy so với cựu số một thế giới Jason Day cùng nhóm T2 với năm đấu thủ khác.

Snedeker dẫn đầu sau vòng 1 Houston Open Tổng hợp vòng đầu Houston Open.

Mickelson thì sạch birdie, hai bogey và hai double bogey trong bảng điểm 76 gậy. Với điểm +6, danh thủ 50 tuổi thuộc nhóm T110.

Spieth gây tiếc nuối hơn cả khi từ cửa lên đỉnh bảng rơi xuống T73. Xong 12 hố, đấu thủ sinh năm 1993 tiết kiệm ba gậy và ở top leaderboard. Nhưng sáu hố cuối vòng, anh thừa sáu gậy vì bogey hố 13 và 14, double bogey hố 15 lẫn 17.

Hố 15 par3, dài 110 yard nhưng Spieth phát bóng trượt green rồi mất thêm bốn cú đánh mới xong việc. Hố 17 par4, dài 384 yard, anh cũng phát lệch trái như hố 15. Với cú thứ hai vào hồ nước, Spieth bị phạt một gậy, lên green ở cú thứ ba và hai putt chốt hố từ cự li 2,7 mét.

Spieth khát danh hiệu từ sau khi thắng major The Open Championship 2017. Mùa trước, anh dự 17 sự kiện nhưng chỉ ba lần trong top 10. Mùa này đã vào chặng thứ chín, nhưng Spieth bị cắt loại hai trong bốn lần xuất trận. Hai lần còn lại được đấu cuối tuần, anh cán đích không cao hơn T38.

Hai ngày đầu Houston Open, Spieth đánh cùng nhóm với Koepka và đương kim vô địch Lanto Griffin. "Tôi nghĩ mỗi lần Jordan sa bẫy nước là cậu ấy sẽ đổ lỗi cho tôi", Koepka đùa.

Spieth là một trong những tên tuổi lớn nhất chơi kém ở vòng đầu Houston Open. Ảnh: AP

Anh đã cùng kiến trúc sư Tom Doak làm mới Memorial Park hồi cuối 2018. Vì đây là sân công cộng nên cả hai phải đảm bảo mặt sân mới vừa làm khó đẳng cấp PGA Tour vừa đủ sức cho trình giải trí theo yêu cầu của chủ sở hữu đồng thời là chính quyền thành phố Houston. Dự án hoàn tất cuối năm trước để Houston Open có thể trở lại Memorial Park lần đầu từ năm 1963.

Ban đầu, danh sách tranh Houston Open gồm 132 đấu thủ, nhưng Rory Sabbatini và Danny Willett bỏ cuộc. Hôm qua có 130 golfer ở Memorial Park nhưng không ai sạch bogey, tính cả 37 người dự major Masters trên sân Augusta National từ ngày 12 đến 15/11. Thành tích bình quân ngày đầu giải ở Houston hơn hai gậy so với chuẩn sân – đứng thứ hai về "over par", sau US Open ở Winged Foot với mức +2,6 gậy nếu xét từ đầu mùa này. Còn tính từ đầu năm, giữ đỉnh mức dương cao thuộc về BMW Championship ở Olympia Fields ở mức +2.8 gậy.

Quốc Huy tổng hợp